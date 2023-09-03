Первое поражение США, Испания едет домой, Германия разбила Словению. Итоги дня на ЧМ-2023

На чемпионате мира по баскетболу завершился групповой этап. Теперь на турнире определились все восемь участников четвертьфинала: Литва, Сербия, Италия, США, Германия, Латвия, Канада и Словения. Рассказываем, как прошли их заключительные матчи перед началом стадии плей-офф.

Австралия — Грузия

Сборная Австралии завершила выступление на чемпионате мира на мажорной ноте, напоследок одержав победу над Грузией – 100:84.

«Бумеры» вышли вперёд ещё в первой половине. По итогам первой четверти они имели преимущество в шесть очков, которое за две минуты до окончания второй превратилось в «+21». В заключительном отрезке Грузия пыталась отыграться, сократив разницу в счёте до 10 очков, но австралийцы прервали заход соперника рывком 12:2.

Лучшим в их составе стал Патти Миллз. Он набрал 19 очков и пять передач, установив рекорд чемпионата мира. Ветеран обошёл Дирка Новицки, Лео Ротинса и соотечественника Эндрю Гейза и теперь является обладателем самой продолжительной серии из матчей с 10 и более очками – 19.

Данте Экзам набрал 18 баллов, Дуоп Рит – 16, Джош Гидди – 15. В сборной Грузии самым результативным был Гога Битадзе с 20 очками, а также шестью подборами. У Тэда Макфаддена – 18 очков и девять передач, Сандро Мамукелавшвили добавил 12 очков и восемь собранных отскоков.

«Турнир прошёл не так, как мы хотели. Мы стремились к золотым медалям. Но на чемпионате мира всё может закончиться очень быстро, и нам нельзя было допускать такого медленного старта. Хорошо, что Игры в Париже не за горами – осталось всего 10 месяцев. Мы отыграем сезон в НБА, вернёмся в сборную. Все с нетерпением ждут этого», – сказал Джош Гидди.

Джош Гидди Фото: fiba.basketball

Италия — Пуэрто-Рико

Впервые с 1998 года Италия обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира. В сегодняшнем матче команда одолела Пуэрто-Рико – 73:57.

Под предводительством Стефано Тонута итальянцы начали игру с рывка 15:4. Однако в первой половине сборная Пуэрто-Рико всё же смогла приблизиться к сопернику, а в третьей четверти даже ненадолго выйти вперёд. Исход встречи решил четвёртый отрезок, где «адзурри», сделавшие в матче на 19 подборов больше, переиграли оппонента 22:10.

Тонут и Джампаоло Риччи стали самыми результативными в своей команде, набрав по 15 очков. Симоне Фонтеккио оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов, столько же собранных отскоков на счету Николо Мелли.

«Мои игроки любят друг друга, они действительно сосредоточены на том, что делают. Я спросил их перед матчем: «Хотите ли вы пройти дальше?». И они показали это на площадке», – прокомментировал главный тренер Джанмарко Поццекко.

Лучшим в составе Пуэрто-Рико стал Тремонт Уотерс. У него 13 очков и девять передач.

Греция ­— Черногория

Самолёт, на котором сборная Греции должна была отправиться домой, вылетел из Манилы спустя четыре с половиной часа после начала встречи с Черногорией. Но, несмотря на то что на тот момент обе команды уже выбыли с турнира, в заключительном матче они боролись до последнего – 69:73.

Сборная Черногории вела в счёте со стартового вбрасывания вплоть до финальной сирены даже в отсутствие Кендрика Перри. По итогам первой половины их преимущество составляло шесть очков, в третьей четверти достигало отметки в «+12», а в четвёртой – в «+14».

Однако за три минуты до окончания встречи Томас Уолкап оформил трёхочковый, сократив отставание своей команды до «-4». Благодаря Николе Вучевичу черногорцам удалось вернуть себе «+10», но два дальних попадания Костаса Папаниколау в последнюю минуту вновь свели разницу в счёте к четырём очкам. Отыграть их подопечные Димитриса Итудиса так и не успели – играть оставалось всего 16 секунд.

Никола Вучевич стал самым результативным игроком матча с 19 очками и семью подборами. Боян Дублевич остановился в шаге от дабл-дабла с девятью подборами и девятью передачами. Йоаннис Папапетру оказался лучшим в греческой команде с 16 очками. Папаниколау и Элефтериос Бохоридис набрали по 13 баллов.

Бразилия — Латвия

В матче Латвии и Бразилии решалась судьба ещё одной путёвки в четвертьфинал. Чтобы выйти в плей-офф, обеим командам была необходима победа, которая в итоге досталась Латвии – 104:84.

Первая половина встречи получилась довольно равной, хотя в один момент латвийцы и имели преимущество в 10 очков. Перед большим перерывом они вели «+3», а вот третью четверть выиграли со счётом 36:21, обеспечив себе отрыв «+18». Так, Латвия набрала аж 81 очко за 30 минут и без проблем завершила матч разгромом.

Победители реализовали 16 из 33 дальних попыток (против 7 из 24 у Бразилии), а лучшим игроком в их составе стал Андрей Гражулис. У него 24 очка и пять подборов. 17 очков набрал Артур Жагар, ещё 14 – Давис Бертанс.

Самым результативным среди бразильцев стал, конечно же, Бруно Кабокло. У него 20 очков и семь подборов. Лукас Диас набрал 13 очков и семь подборов, у Ягу душ Сантуша – 14 очков и четыре передачи.

Германия — Словения

В заключительном мачте группы K Словения не протянула и 20 минут против сборной Германии. Немцы отыграли двузначное отставание и нанесли сопернику оглушительное поражение – 100:71.

По итогам первой четверти немецкая команда уступала 25:11, но во второй четверти набрала в три раза больше, чем соперник (27 очков против девяти), и повела в счёте. Рывок 23:5 в третьем отрезке помог Германии завладеть комфортным преимуществом. Лука Дончич всеми силами пытался перевернуть игру, но Мо Вагнер и Маодо Ло не позволили ему этого сделать.

Немцы остаются непобеждёнными на турнире с балансом 5-0, да и Словения уже гарантировала себе место в четвертьфинале с 4-1, так что беспокоиться им было не о чем.

Деннис Шрёдер стал самым результативным игроком матча с дабл-даблом из 24 очков и 10 передач, Даниэль Тайс набрал 14 очков и семь подборов. Лука Дончич, само собой, набрал больше всех среди словенцев – 23 очка и по шесть подборов и передач.

«Надеюсь, это последняя игра, которую мы проиграли. В дальнейшем мы сможем вернуться, использовать это как мотивацию и не допустить повторения подобного», – сказал Майк Тоби, набравший всего четыре очка и три подбора за 23 минуты.

Деннис Шрёдер Фото: fiba.basketball

Доминиканская Республика — Сербия

Сборной Сербии удалось обеспечить себе попадание в топ-8 чемпионата мира в четвёртый раз подряд. В заключительном матче группового этапа команда расправилась с Доминиканской Республикой – 112:79.

Благодаря усилиям Богдана Богдановича ещё в первой четверти сербской сборной удалось довести собственное преимущество до 18 очков. После этого Доминиканская Республика так и не смогла приблизиться к сопернику, в четвёртом отрезке проигрывая вплоть до 38 очков. Проигравшие допустили 21 потерю и реализовали всего 43% бросков с игры.

«Я получил огромное удовольствие, играя с этими ребятами в сборной. Я знаю, что весь мир ожидал, что мы, приехав сюда, не будем бороться, не будем выигрывать и просто будем лёгким соперником для остальных. Но мы этого не сделали. Мы услышали всё, что о нас говорят, и, надеюсь, заставили нашу страну гордиться тем, как мы конкурировали, как мы боролись. Самое главное – это то, что мы заставили страну поверить в нас», – сказал Карл-Энтони Таунс.

Он завершил матч с 25 очками и семью подборами. Ещё 15 баллов добавил Жан Монтеро, 14 – Ригоберто Мендоса.

Самым результативным в сборной Сербии стал Богдан Богданович, у него 20 очков и пять передач. По 16 очков набрали Ваня Маринкович и Никола Милутинов. У Стефана Йовича – 12 баллов, шесть подборов и семь передач.

США — Литва

А вот и главная сенсация дня. Сборная Литвы осталась непобеждённой и нанесла США первое поражение на турнире в матче, где команды набрали 214 очков на двоих – 110:104.

Первая четверть стала для американцев настоящей катастрофой. Проиграв её со счётом 12:31, они уступали оппоненту аж 19 очков. Команда оборонялась как могла, пока Энтони Эдвардс доминировал в нападении. Но это не остановило сборную Литвы, которая вела «+17» перед большим перерывом.

В третьей четверти США удалось вернуться в игру, сообразив рывок 15:2. «Дрим-Тим» то и дело сокращала разницу в счёте до четырёх очков, но у соперника всегда находился ответ. Литовцы продолжали находить путь в «краску», отлично сработало и второе звено команды. В итоге американцы так и не подобрались к оппоненту ближе чем на четыре очка.

В первой половине Литва реализовала девять дальних бросков (против трёх у США). А когда мяч перестал так легко залетать в кольцо, сборная осталась на плаву благодаря подборам в нападении, собрав аж 18 из них, что позволило ей повести 17:2 по очкам второго шанса.

Больше всех среди литовцев набрал Вайдас Кариниускас – у него 15 очков. 14 баллов добавил Миндаугас Кузминкас, дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Тадас Седекерскис. В сборной США лучшим был Энтони Эдвардс с 35 очками. На счету Джейлена Брансона 14 очков и семь передач.

«Отличный баскетбол. Очевидно, что Литва вышла на площадку с боевым настроем, реализовала девять трёхочковых бросков. Мне нравится, как наши ребята сопротивлялись. Они играли намного лучше во второй половине, боролись как сумасшедшие, сделали очень хороший рывок, однако этого оказалось недостаточно. Это отличная игра для нас. Но Литва сегодня была великолепна, она заслужила победу», – сказал Стив Керр, главный тренер сборной США.

Энтони Эдвардс Фото: fiba.basketball

Испания ­— Канада

Впервые с 1994 года сборная Испании не вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Всё потому, что Канада в решающем матче совершила камбэк с «-12» и вырвала победу в клатче (88:85), обеспечив себе попадание в восьмёрку лучших.

Первая четверть встречи получилась довольно равной, а вот во второй действующие чемпионы завладели комфортным преимуществом в 10 очков. И хотя в третьем отрезке канадцам удалось ненадолго выйти вперёд, Санти Альдама помог своей команде вернуть двузначный отрыв. Но заключительную десятиминутку Испания проиграла со счётом 12:27 – и отнюдь не потому, что Канада выглядела как-то очень убедительно.

За полторы минуты до конца матча североамериканская сборная осталась без Ар Джея Барретта, который заработал пятое персональное замечание. После этого Вилли Эрнангомес реализовал своих штрафные, и Испания повела «+3». Но Диллон Брукс тут же сравнял счёт, оформив трёхочковое попадание, а Шей Гилджес-Александер затем вывел свою команду вперёд. Лугенц Дорт совершил важнейший перехват за 26 секунд до окончания встречи и фактически поставил точку в матче. Шей также попал шесть из шести со штрафной в заключительные 21 секунду, не позволив испанцам вернуться в игру.

Он стал самым результативным игроком встречи с 30 очками, четырьмя подборами, семью передачами и тремя перехватами. У Брукса – 22 балла и пять подборов. В составе проигравших лучшим был Вилли Эрнангомес с 25 очками и шестью собранными отскоками. Санти Альдама добавил 20 очков.

«Я очень горжусь командой. Мы боролись всю игру, но они просто играли лучше на протяжении всех 40 минут. Мы поздравляем Канаду, но мы боролись. Я горжусь своими товарищами по команде и нашим тренерским штабом», – сказал Вилли Эрнангомес.