Третье поражение для Словении и Дончича, Латвия справилась с Италией. Итоги дня на ЧМ-2023

Пока полуфиналисты отдыхают перед важными матчами, на чемпионате мира по баскетболу определяется судьба мест с пятого по восьмое. Их между собой разделят проигравшие в четвертьфиналах: Латвия, Италия, Словения и Литва.

Сегодня, 7 сентября, для них завершился первый игровой день. Оставшиеся два матча, которые и определят итоговое положение команд на турнире, пройдут за день до финала – 9 сентября.

Латвия — Италия

Андрей Гражулис помог Латвии одержать первую победу в классификации, несмотря на медленный старт. 87:82 – с таким счётом эта команда обыграла сборную Италии.

Даже в отсутствие Симоне Фонтеккио, который пропустил матч из-за болезни, итальянцы под предводительством Джиджи Датоме обеспечили себе преимущество в 13 очков уже в первой четверти. Но под конец второго отрезка от него не осталось и следа – попадания Гражулиса и Родиона Куруца вывели Латвию вперёд.

Луидже Датоме Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Вторую половину латвийцы начали с рывка 12:2, завладев таким образом отрывом в «+14», но в ходе заключительных 20 минут их соперники дважды сокращали разницу в счёте до двух очков, в том числе – на последней минуте. Однако за 24 секунды до финальной сирены Гражулис оформил важнейший трёхочковый, не позволив Италии вернуться в игру.

Андрей стал самым результативным игроком матча с 28 очками и шестью подборами. 12 очков, девять передач и четыре подбора на свой счёт записал Айгарс Шкеле.

Джиджи Датоме, который планирует завершить игровую карьеру по окончании чемпионата мира, оказался лучшим среди итальянцев с 20 очками. У Николо Мелли – 11 очков, девять подборов и четыре передачи, на счету Марко Списсу 10 очков и семь результативных пасов.

Литва — Словения

Словения потерпела третье кряду поражение на чемпионате мира. Во всех трёх встречах Лука Дончич и компания пропустили ровно по 100 очков, и матч со сборной Литвы не стал исключением – 84:100.

То ли потому, что литовцы отдохнули на один день больше, то ли потому, что словенцы не могли сдержать Йонаса Валанчюнаса, уже в первой четверти его команда имела преимущество в 12 очков. Сборная Литвы удерживала отрыв в 10–12 баллов вплоть до четвёртой четверти, когда фактически поставила точку в матче, имея «+23» к середине отрезка.

Йонас Валанчюнас Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Для Словении ситуация обстояла абсолютно так же, как в матче с Канадой. Команда была слишком зависима от Дончича. При этом Лука выглядел совершенно измученным уже в третьей четверти, в которой не реализовал ни одного броска с игры. Он оформил три из трёх трёхочковых на старте встречи, а затем допустил аж девять промахов с дальней дистанции. Всего в матче точными оказались лишь 33% попыток Дончича (7 из 21).

Это не помешало ему стать самым результативным игроком матча с 29 очками, шестью подборами, двумя передачами и тремя перехватами (при четырёх персональных фолах и пяти потерях). Алексей Николич набрал 14 очков, у Майка Тоби – 13 очков и девять подборов.

Среди победителей больше всех набрал Валанчюнас, на счету которого дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов. У Игнаса Браздейкиса – 15 очков и четыре передачи, у Миндаугаса Кузминкаса и Дейвидаса Сирвидиса – по 14 баллов.

Теперь лучший результат, с которым Словения может завершить чемпионат мира – это седьмое место, за которое команда поборется со сборной Италии.