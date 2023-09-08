США – Канада в финале? Нет, это будет матч за третье место! Итоги дня на ЧМ-2023

Наконец-то стало известно, кто поборется за золотые медали на чемпионате мира по баскетболу. Сегодня, 8 сентября, состоялись полуфинальные матчи, по итогам которых путёвку финал турнира заполучили сборные Сербии и Германии.

10 сентября они разыграют между собой трофей мирового первенства. В тот же день США и Канада проведут матч за третье место.

Сербия – Канада

Спустя девять лет Сербия возвращается в финал чемпионата мира. Сегодня эта команда огорчила сборную Канады со счётом 95:86.

Сербы начали доминировать над оппонентом ещё в первой половине – они лучше двигались, играли физически и прессинговали. Богдан Богданович и Никола Милутинов на двоих набрали ровно половину от всех очков своей команды – 26 (15 и 11 соответственно) из 52. И хотя к середине второй четверти Канаде удалось сократить отставание до шести очков, Сербия организовала рывок 11:4 и завладела преимуществом в 13 очков к большому перерыву.

Усилиями Алексы Аврамовича балканской команде удалось сдержать главного скорера сборной Канады, Шея Гилджес-Александера. По итогам первых 20 минут у него было всего пять очков (в два раза меньше, чем он в среднем набирал за половину на турнире), так ещё и три персональных фола в придачу.

Шансы канадцев на камбэк заметно снизились, когда в ходе третьей четверти Диллон Брукс и Келли Олиник отправились на скамейку из-за перебора нарушений. Богданович продолжил набирать очки для Сербии, и его команда ослабила хватку только под самый конец матча, позволив сопернику на прощание оформить рывок 7:0.

Самым результативным в составе Канады стал Ар Джей Барретт – у него 23 очка, три подбора и две передачи. Брукс набрал 16 очков, Шей остановился в шаге от дабл-дабла с 15 очками и девятью передачами.

В сербской команде больше всех набрал Богданович, на счету которого 23 очка, четыре подбора, три передачи и три подбора. У Милутинова – дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

Богдан Богданович Фото: fiba.basketball

Германия – США

Сборная США выбывает из борьбы за золотые медали мирового первенства. «Дрим-Тим» не сумела дожать сборную Германии в напряжённой концовке и проиграла со счётом 111:113.

В этом матче американская команда выдала очередной медленный старт. К середине результативной первой четверти подопечные Стива Керра уступали сопернику «-10», но затем сравняли счёт и сумели провести довольно равный второй отрезок. Обе команды успешно бросали из-за дуги: при этом Германия, хотя и реализовала на одну попытку меньше в первой половине, вела по подборам на чужом щите.

В третьей четверти немцы начали потихоньку возвращать себе преимущество, и это во многом заслуга Дэниела Тайса и Франца Вагнера. Не сказать, что они делали что-то экстраординарное – просто умело пользовались слабой игрой соперника в защите (Джарену Джексону-младшему и Бобби Портису должно быть стыдно). США также показывали далеко не самый «командный» баскетбол. Условный Джейлен Брансон уделял слишком много внимания игре один на один, что негативно сказывалось его товарищах по команде – например, на Остине Ривзе. Неудивительно, что перед заключительным отрезком Германия вновь повела «+10», причём довольно уверенно.

Франц Вагнер Фото: fiba.basketball

Но когда к середине четвёртой четверти разница в счёте составила 12 очков, США выдали рывок 9:0. Тут семь очков и три подбора в защите – на счету Энтони Эдвардса. Немцы подустали, причём на обоих концах площадки, а их соперники продолжили давить. Итог – за полторы минуты до финальной сирены от двузначное преимущество превратилось в минимальное. Но Деннис Шрёдер нашёл Андреаса Обста, чтобы тот оформил трёхочковый, а затем и сам успешно атаковал кольцо со средней.

За 12 секунд до сирены Эдвардс сделал важнейший перехват. Мяч достиг Ривза, тот бросил с дальней – не попал. Банкеро сделал подбор в нападении, попробовал забросить лэй-ап – не попал. Ривз ещё раз подобрал подобрал мяч в нападении и наконец затолкал его в кольцо, но играть оставалось меньше секунды, а между командами так и оставалось два очка.

Теперь сборная США поборется с соседями из Канады за третье место. Германия же сыграет с Сербией в матче за золото.

Самым результативным игроком матча стал Андреас Обст. У него 24 очка и шесть передач. На счету Франца Вагнера 22 очка и пять подборов, у Дэниэла Тайса – 21 балл, семь собранных отскоков. Деннис Шрёдер был близок к дабл-даблу с 17 очками и девятью результативными пасами.

Эдвардс стал лучшим в составе американцев с 23 очками и восемью подборами. 21 очко набрал Остин Ривз, 17 – Микал Бриджес. У Джейлена Брансона 15 баллов и семь передач.