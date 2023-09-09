Ровно 31 год назад «Дрим-тим» выиграла золото Олимпиады. Вспомним, как это было

Как символично, что именно в те дни, когда сборная США провела свой провальный полуфинальный матч на чемпионате мира, есть повод вспомнить о легендарной «Команде мечты». Правда, символизм не дал особенную мотивацию американцам в сегодняшнем матче — будто они не были в курсе вообще.

«Дрим-тим» — это уникальный культурный феномен, а не просто звёздная команда. Само их существование дало нам это часто используемое словосочетание. Многие называют эту команду самой доминантной в истории всех видов спорта. Но, помимо этого, феномен сборной США – 1992 кроется в том, что именно с этого момента произошёл первый шаг НБА на пути к глобализму, к мировой славе и к регулярному привлечению интернациональных игроков. Также можно точно заявить о большом влиянии этого культурного обмена и со стороны оставшегося мира. Многие болельщики со всех континентов, возможно, впервые посмотрели баскетбол, благодаря этой команде влюбились в эту игру, стали фанатами звёзд главной американской лиги.

Давайте коротко рассмотрим, как создавалась эта команда, как она прошла свой путь, какое наследие оставила и как мы можем сравнить сегодняшний мир баскетбола с теми временами.

Сборная СССР, 1988 год Фото: John W. McDonough/Getty Images

Предпосылки. Историческое поражение 1988 года

Думаю, каждый отечественный любитель баскетбола, да и спорта в общем, прекрасно знает историю матча СССР – США на Олимпиаде 1988 года. Для нашей статьи нам лишь важно повторить, что бронза, которая в итоге была завоёвана американцами, стала для них худшим результатом в истории.

Всё это время по повелению ФИБА действовал запрет на использование игроков из НБА. Естественно, это касалось только сборной США. Такое вот исключительное правило, которое в принципе позволяло делать международные турниры довольно интересными и интригующими, даже Олимпиады. А чемпионат мира тогда был исторически не самым любимым и понятным турниром для американцев. За первые восемь ЧМ у США была лишь одна победа, турнир больше нравился СССР и Югославии.

В итоге в 1989 году ФИБА решила отменить этот запрет. Несмотря на конкуренцию, выгоду от наличия звёзд баскетбола на международных турнирах невозможно было игнорировать. Подавляющее большинство сторон поддержали это решение, кроме СССР, который предложил разрешить лишь двух игроков из лиги в составе.

В общем, запрет был полностью снят, и началась подготовка к Олимпиаде 1992 года.

Сборная США по баскетболу Фото: John W. McDonough/Getty Images

Выбор состава. Создание мечты

Одним из важнейших факторов того, почему удалось создать настолько легендарный состав, является сама эпоха, когда это произошло. 1991-й и 1992-й являются связующими годами между двумя эрами лиги: ещё остались главные звёзды 1980-х, но уже успели дебютировать и окрепнуть люди, которые будут определять все 1990-е. Ни в 1988-м, ни в 1996-м такого не получилось бы.

21 сентября 1991-го была объявлена первая версия состава: Майкл Джордан и Скотти Пиппен («Чикаго Буллз»), Джон Стоктон и Карл Мэлоун («Юта Джаз»), Мэджик Джонсон («Лос-Анджелес Лейкерс»), Ларри Бёрд («Бостон Селтикс»), Патрик Юинг («Нью-Йорк Никс»), Крис Маллин («Голден Стэйт Уорриорз»), Дэвид Робинсон («Сан-Антонио Спёрс) и Чарльз Баркли («Филадельфия Сиксерс»). С десятью игроками определились.

Вокруг 11-го спота в команде происходила некоторая драма, детали которой мы до конца не узнаем, пожалуй, никогда. Предполагалось, что в сборной будет также принимать участие двукратный чемпион НБА Айзея Томас. Тогда шли слухи, что он в итоге не попал в состав, потому что Джордан не хотел играть вместе с ним. Такой вывод лежал на поверхности, учитывая все баталии, что были между «Буллз» и «Пистонс» в те годы. Но спустя столько лет эта информация до сих пор не подтвердилась, а если судить по некоторым автобиографиям баскетболистов, может сложиться впечатление, что вообще никто не хотел играть с лидером «Плохих парней» из Детройта. В итоге в сборную вызвали Клайда Дрекслера из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

12-е место федерация решила оставить за игроком из колледжа, отдавая дань традиции. И тут можно сказать, что была допущена единственная ошибка, которая отделяет «Дрим-тим» от совершенного идеала. Был выбран Кристиан Леттнер. Нет, игрок в итоге потом провёл 13 сезонов в НБА и даже один раз отбирался на Матч всех звёзд в 1997 году. Но среди альтернативных вариантов рассматривался Шакил О'Нил, что в итоге сделало бы этот состав связывающим не два, а целых три десятилетия. А само наличие Леттнера стало настоящим мемом, обозначающим человека, который находится наряду с людьми, кратно превышающими его по репутации, компетенции и статусу.

Майкл Джордан и Детлеф Шремпф Фото: Frank Kleefeldt/Getty Images

Золото в Барселоне. Историческая доминация

Нет никакого смысла в деталях описывать каждый матч, проведённый сборной на Олимпиаде. Можно только сказать, что это американцы в среднем обыгрывали другие страны со средним преимуществом в 43,8 очка. Это второй результат в истории, уступающий лишь перформансу американцев на ОИ-1956, где преимущество составляло 53,5 очка. «Команда мечты» в каждом матче пробивала «сотню», набирая в среднем за турнир 117,3 очка, чему позавидовали бы даже многие нынешние команды НБА.

Самое интересное происходило вокруг этого турнира. Нельзя не отметить важность присутствия Мэджика на Олимпиаде. Он закончил карьеру в НБА ещё в 1991 году после обнаружения ВИЧ-инфекции. Джонсон называл возможность сыграть на этом турнире той, которая спасла его жизнь. В эмоциональном смысле ему было очень важно почувствовать, что его жизнь продолжается, а также было важно показать миру, что такие люди не обречены на смерть и не заразны через пот, дыхание или что-либо ещё. В те времена отношение к ВИЧ было совсем другим, нежели сейчас. Это считалось страшной болезнью и чуть ли не главной «страшилкой» тех времён. Австралийская федерация даже грозилась бойкотировать турнир, если Мэджик будет играть, опасаясь за здоровье своих игроков. Но в итоге звёздный разыгрывающий сыграл и всем показал отличный пример того, как можно бороться с этой болезнью. В итоге игрок стал, возможно, самым известным человеком в истории, обладающим ВИЧ.

Нельзя забыть и про инцидент на пресс-конференции перед матчем с Анголой. Баркли заявил, что не знает ничего про эту страну, но им точно не поздоровится. А в самом матче Чарльз отметился грубым фолом на игроке африканской команды, после чего не стал извиняться. В прессе начались тревожные обсуждения того, что эта команда создаёт плохой образ Америки.

В матче с Хорватией, который отдалённо выглядел как конкурентное противостояние, была история, связанная с Пиппеном и Тони Кукочем. Летом 1992 года «Чикаго» подписал с Тони контракт, превышающий по зарплате контракт Скотти. Именно хорвата Пиппен обвинял в том, что его личные переговоры о новом соглашении встретились с трудностями и задержками. В итоге уставшие от разговоров о таланте Кукоча Пиппен и Джордан решили «съесть с потрохами» хорвата на баскетбольной площадке. Сам Джордан это описывал следующим образом: «Не дать ему сделать вообще ничего против нас».

Лука Дончич и Яннис Адетокунбо Фото: John Fisher/Getty Images

Культурное значение. Глобализация

В итоге США выиграли ещё две следующие Олимпиады, потихоньку успокаиваясь от того, что всем всё было доказано. В 2004 году от американцев в Афины прилетел далеко не звёздный состав, который прервал серию из побед, после чего была создана Redeem Team в 2008 году, но это уже другая история для другой статьи.

Если 1980-е можно считать периодом, когда НБА стала популярна внутри США благодаря противостоянию Мэджика и Бёрда, то 1990-е стали временами, когда лига стала популярна во всём мире. Всё это происходило в первую очередь под эгидой легендарного Джордана, но стартом всего можно однозначно считать 1992 год.

Американцы были доминантны в баскетболе на протяжении всего XX века. Но из-за глобализации произошли процессы, которые привели нас к тому, что, возможно, два лучших игрока НБА на данный момент являются не американцами. США даже на Олимпиадах нередко встречаются с проблемами, что уж говорить о чемпионатах мира, а европейские и африканские игроки занимают всё большее место в лиге.

Настанет ли когда-нибудь такой момент, когда американцы перестанут считаться главной силой баскетбола? Чемпионат мира обнажил многие происходящие процессы.