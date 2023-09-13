Кевин Портер жёстко избил подругу из WNBA. Его должны наказать строже, чем Майлза Бриджеса

Ранним утром понедельника, 11 сентября, 23-летний защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер-младший был арестован за нападение с удушением. Жертвой оказалась его девушка — Кайзер Гондрезик, баскетболистка, в прошлом выступавшая в женской НБА (WNBA) за «Индиана Фивер».

Всё произошло в одном из отелей в центре Нью-Йорка. Согласно полицейскому отчёту, Портер несколько раз ударил Кайзер кулаком по лицу, а также душил её и остановился только тогда, когда девушке, покрытой кровью, удалось выбежать из номера в холл.

Когда на место происшествия прибыли экстренные службы, потерпевшая жаловалась на боль, затруднённое дыхание, а также покраснение и кровоподтёки в области шеи. Кайзер доставили в больницу, где ей в дальнейшем диагностировали перелом шейного позвонка и рассечение над правым глазом.

При выяснении обстоятельств обнаружилось, что это не первый раз, когда Гондрезик была вынуждена обратиться в полицию из-за поведения Портера. В прокуратуре Манхэттена заявили, что в одном из предыдущих инцидентов он намеренно протаранил машину подруги своим автомобилем.

Кевин Портер Фото: Elsa/Getty Images

Повторное судебное заседание по делу Портера назначено на 16 октября. В этот день «Хьюстон» проведёт предсезонную встречу с «Сан-Антонио», в которой игрок почти гарантированно не примет участия. Он не был официально отстранён от матчей «Рокетс» – во всяком случае, пока. Согласно правилам НБА, команда не может применить к нему дисциплинарное наказание, пока лига не завершит собственное расследование. Однако комиссионер Адам Сильвер имеет право отправить Портера в «административный отпуск» на продолжительный период времени.

Это также не первый раз, когда баскетболист попадает в неприятности и с полицией, и с НБА. В 2020-м он угодил в одиночную аварию, и прибывшие на место ДТП офицеры нашли в его машине заряженный пистолет и каннабис. Это произошло за несколько месяцев до того, как Портера выгнали из «Кливленда». Причина — защитник устроил скандал перед генеральным менеджером «Кавальерс» из-за того, что его шкафчик в раздевалке отдали новому игроку команды.

В апреле 2021-го, уже в «Рокетс», Портер был оштрафован на $ 50 тыс. за нарушение коронавирусного протокола после того, как посетил стрип-клуб в Майами. А в январе 2022-го игрок был отстранён на один матч, так как «вышел из себя» и устроил конфликт с Кристианом Вудом в перерыве матча с «Денвером».

Однако инцидент Портера с домашним насилием является куда более серьёзным, чем любой из предыдущих. Он может обернуться не только отстранением от НБА, но и реальным уголовным наказанием.

Баскетбольная общественность, само собой, восприняла случившееся крайне негативно. Многие уверены, что Портер должен быть дисквалифицирован пожизненно. Но то, как в лиге «урегулировали» аналогичную ситуацию с Майлзом Бриджесом, заставляет усомниться в вероятности такого исхода.

Год назад Бриджес был обвинён в домашнем насилии, в частности в жестоком обращении с детьми и в нанесении телесных повреждений матери ребёнка. Тогда потерпевшая поделилась фотографиями травм, нанесённых ей Бриджесом, и заявила, что вдобавок к сотрясению мозга он сломал ей нос и запястье, а также порвал барабанную перепонку.

Бриджесу удалось избежать тюремного заключения, но он был приговорен к трём годам условно. А вот наказание, полученное им от НБА, оказалось на удивление мягким. Его дисквалифицировали на 30 игр без сохранения заработной платы, но, так как игрок не подписал контракт на сезон-2022/2023, 20 из этих матчей в лиге посчитали уже отбытыми. Вот и получается, что за серьёзный акт домашнего насилия Бриджес оказался отстранён всего на 10 встреч.

Кевин Портер Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Но и это не единственное из недавних происшествий, устроенных игроками НБА. В прошлом году Рэджон Рондо, по слухам, угрожал пистолетом матери своих детей и не понёс никакого наказания. Джексон Хэйс прошлым летом получил три года условно и 450 часов общественных работ за домашнее насилие, но «Лейкерс» всё равно подписали его как свободного агента.

Неудивительно, что обычные пользователи социальных сетей не ждут другого исхода в деле Портера:

«Он должен сесть в тюрьму и получить бан в НБА, но после того, что случилось с Майлзом Бриджесом, думаю, он будет на площадке через два месяца».

«Ему дали слишком много шансов. Лучше бы ему больше никогда не выходить на площадку НБА, но кто знает, что творится в этой лиге».

«Я бы сказал, что с ним покончено… Но я думал то же самое о Бриджесе, и что теперь? Лига должна начать относиться к насилию над женщинами и детьми более серьёзно. Нет никаких причин, по которым он и Майлз Бриджес должны быть допущены к НБА. Так что к чёрту Бриджеса, к чёрту Кевина Портера и к чёрту Адама Сильвера».

Но есть один момент, который может заставить лигу подойти к ситуации Портера со всей серьёзностью. Потерпевшая – баскетболистка WNBA, четвёртый номер драфта-2021. Да, на данный момент она не является действующим игроком, но ещё в прошлом году Кайзер принимала участие в тренировочном лагере «Чикаго Скай». И если НБА не отплатит Портеру за ущерб, нанесённый её здоровью, это может вызвать серьёзную волну негодования в женской лиге.

К тому же талант, имидж и популярность Кевина не соответствуют уровню игрока, за которого НБА вступилась бы, несмотря ни на что. Его отстранение никак не скажется на финансовом благополучии организации, не будет стоить ей миллионов долларов и, более того, может стать реальным способом реабилитироваться за недостаточно строгий подход к делу Бриджеса.

В любом случае окончательного решения по Портеру придётся подождать, причём довольно долго. В случае с Бриджесом расследование НБА заняло месяцы. Джа Морант ждал наказания за историю с пистолетом в течение нескольких недель. Но уже сейчас можно сказать, что защитник «Хьюстона» наверняка пропустит начало предстоящего сезона-2023/2024.