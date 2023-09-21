«Локо» снова одолел ЦСКА в овертайме, МБА уступила «Фенербахче». Обзор дня на Суперкубке

Сегодня, 21 сентября, прошли первые матчи обновлённого Суперкубка России. Состоялись первые четвертьфиналы: МБА против « Фенербахче» и ЦСКА против «Локомотива-Кубань».

МБА — «Фенербахче»

Обе команды впервые поучаствовали в Суперкубке, именно новый формат позволил этому свершиться. МБА в минувшем сезоне заняла шестое место в группе А, а затем проиграла серию «Зениту» в четвертьфинале. «Фенербахче», в свою очередь, занял второе место в минувшем розыгрыше чемпионата Турции.

Команды встречались впервые в истории. Для МБА это вообще первый матч в истории с командой не из СНГ. Начало встречи прошло с большим преимуществом московской команды — 17:6 на старте. Затем турецкая команда собралась и смогла выравнять положение. Паритет по игре сохранялся до большого перерыва, что максимально было отражено в счёте — 43:43.

После перерыва «Фенер» начал большое внимание уделять «краске» противника, пользуясь превосходством в классе. Это выразилось в рывке 11:3, а счёт к концу третьей десятиминутки составлял 70:57. Героем четверти стал греческий центровой, ранее выступавший в НБА, Георгиос Папаяннис. В третьей десятиминутке игрок набрал 11 очков.

МБА — «Фенербахче» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Несмотря на все попытки МБА вернуться в игру, туркам удалось удержать контроль и взять победу. Итоговый счёт — 94:79.

Доминация «Фенербахче» в «краске» московской команды наглядно выразилась в статистике: 72,2% реализованных двухочковых попыток против 42,4% от МБА. Это стало решающей разницей, несмотря на преимущество москвичей в дальних бросках: 39,4% против 30%. Для МБА недостаточным также оказался перевес по подборам в нападении: 11 против шести.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джонатан Мотли: 21 очко и шесть подборов. Также среди турецкой команды стоит выделить Сертача Шанлы (18 очков) и Папаянниса (16).

В составе россиян лучшим был Даниил Касаткин. Он остановился в шаге от дабл-дабла: 15 очков и девять результативных передач.

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА

Главным матчем дня стало противостояние двух команд, которые в минувшем сезоне подарили нам шикарную серию в полуфинале Единой лиги ВТБ, где в решающей седьмой игре «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА в овертайме. Этот матч преподнёс нам ещё один триллер, и эта пара с лёгкостью становится самой жаркой парой конкурентов во всём отечественном баскетболе.

В начале встречи армейцы смотрелись чуть лучше, выиграв первую четверть со счётом 24:18. Несмотря на большое оказываемое сопротивление, краснодарцы зубами отгрызали инициативу на протяжении второй (23:21) и третьей (32:25) четвертей. Но ЦСКА смогли перевести игру в овертайм, где всё равно по большей части были под контролем «Локомотива».

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самым результативным игроком встречи с огромным отрывом стал Каспер Уэйр, который провёл феноменальный матч с точки зрения дальних бросков. Он отметился 10 трёхочковыми при 16 попытках. Всё это превратилось в то, что Каспер закончил матч с 44 очками.

Московская команда показала, что уходы лидеров в межсезонье отразились на командном взаимодействии и глубине состава. Об этом свидетельствует также и не самый большой показатель по результативным передачам за эту игру. Их всего 14 против 18 у краснодарцев.

На фоне такого перформанса любые индивидуальные статистики меркнут, но в «Локо» стоит отметить запасного игрока Владислава Емченко. Несмотря на выход со скамейки, ему удалось набрать 22 очка, что является лучшим показателем команды.

В полуфинале «Локомотив» встретится с победителем другого сегодняшнего матча — «Фенербахче».