Суперкубок: ЦСКА, «Зенит», «Локо», МБА, УНИКС и «Пари НН» против турецких клубов

Новый формат турнира, который будет проходить с 21 по 24 сентября.

Материал обновляется в течение недели. В будущем анонс недели будет публиковаться каждый понедельник.

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏀 21 сентября, 17:00: МБА — «Фенербахче», 1/4 финала

Интрига: сможет ли молодая команда противостоять турецкому гранду?

МБА всех удивила в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ, продемонстрировав свежий и прогрессивный подход при построении команды. Тем не менее состав клуба до сих пор не отличается наличием большого количества звёзд и весь состоит из российских игроков. Московская команда уступила «Зениту» и «Пари НН» в Кубке Кондрашина и Белова. Команды ни разу не встречались ранее. Тем временем «Фенербахче» стал серебряным призёром чемпионата Турции сезона-2022/2023.

Официальный сайт ПБК МБА Фото: Глеб Шейко

🏀 21 сентября, 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, 1/4 финала

Интрига: отомстит ли ЦСКА за обидное поражение в полуфинале?

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ команды встретились на стадии полуфинала. Серия продолжалась до седьмой игры, где сильнее оказалась краснодарская команда. «Локомотив» в итоге вышел в финал, но уступил казанскому УНИКСу. ЦСКА покинули Никола Милутинов и Алексей Швед, которые являлись определяющими баскетболистами команды. Станет ли московская команда первым двукратным обладателем Суперкубка или же в этом году нас снова ждёт новый чемпион?

Антон Астапкович Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА

🏀 22 сентября, 17:00: УНИКС — «Пари Нижний Новгород», 1/4 финала

Интрига: подтвердит ли свой чемпионский статус УНИКС?

Команды встречались совсем недавно в рамках полуфинала Кубка Кондрашина и Белова. УНИКС оказался сильнее со счётом 84:75. В Единой лиге сезона-2022/2023 команды встречались четырежды, и во всех встречах побеждала казанская команда, которая в итоге стала чемпионом всего сезона. Подтвердит ли свой статус фаворит УНИКС или нижегородцам удастся провернуть первый сюрприз турнира?

Луи Лабери Фото: Официальный сайт УНИКСа

🏀 22 сентября, 20:00: «Зенит» — «Бешикташ», 1/4 финала

Интрига: навяжет ли интригу в матче турецкий аутсайдер?

Нельзя обманываться известным названием клуба — «Бешикташ» переживает не лучшие времена. В прошлом сезоне команда заняла лишь 14-е место в чемпионате Турции. «Зенит», в свою очередь, занял четвёртое место в Единой лиге, уступив в полуфинале УНИКСу, а затем ЦСКА в серии за третье место. Команды встречались в последний раз в 2015 году в рамках Еврокубка. Среди четырёх матчей петербургской команде удалось выиграть лишь один.