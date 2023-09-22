«Пари НН» оказался сильнее УНИКСа, «Зенит» одолел «Бешикташ». Обзор матчей Суперкубка

УНИКС — «Пари Нижний Новгород»

На самом старте нижегородцы показали, что составят хорошую конкуренцию в матче с чемпионом минувшего сезона Единой лиги ВТБ УНИКСом. Разыгрывающий «Пари НН» Гленн Коузи набрал 10 из 18 стартовых очков команды. Равная игра продолжилась и во второй десятиминутке. Казанцы сделали упор на атаку «краски», тогда как нижегородцы старались сфокусироваться на разыгрывании комбинаций под трёхочковые броски. «Пари» ушёл на большой перерыв с небольшим преимуществом — 42:41.

Паритет сохранился и во второй половине. В третьей четверти особенно выделился разыгрывающий УНИКСа Маркос Найт, набравший 10 очков. Перед заключительной четвертью клубы пришли к полному равенству — 63:63.

УНИКС — «Пари Нижний Новгород» 82:86 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Только в четвёртом отрезке одна команда смогла наработать неплохое преимущество. Нижегородцы оторвались от УНИКСа на шесть очков за три минуты до сирены. Казанцы пытались вернуться в игру, но «Пари НН» довёл дело до конца и выиграл со счётом 86:82.

Разница в стилях игры команд отобразилась в количестве и эффективности бросков. УНИКС оказался точен в 22 из 43 двухочковых бросков (51,2%), но казанцы сумели исполнить лишь пять трёхочковых при 15 попытках (33,3%). В свою очередь, нижегородцы реализовали 16 из 29 двухочковых (55,2%) и 11 из 25 трёхочковых (44%).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий казанцев Маркос Найт: 19 очков и пять подборов. При этом игрок не смог отдать ни одной результативной передачи, но совершил пять потерь. В составе «Пари» стоит выделить пойнт-гарда Дмитрия Хвостова. Со скамейки игрок набрал 18 очков и два ассиста.

«Зенит» — «Бешикташ» 72:69 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Зенит» — «Бешикташ»

Несмотря на видное имя клуба, «Бешикташ» неважно выступил в минувшем чемпионате Турции, заняв лишь 14-е место в таблице. В первой четверти «Зенит» сразу начал оправдывать собственный статус фаворита, выиграв её со счётом 28:18. Затем турецкая команда смогла приблизиться в счёте благодаря собственной защите, допустив лишь девять очков от петербуржцев во второй десятиминутке. В итоге российский клуб ушёл на большой перерыв с незначительным преимуществом — 37:34.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль провёл хорошую работу в перерыве, заставив подопечных снова включиться в игру. Третья четверть прошла под контролем россиян, а «Бешикташ» перед решающей десятиминуткой уступал «-9». Затем «Зенит» начал эффективно контролировать ход встречи, сбивая темп соперника долгими позиционными атаками. Преимущество в девять очков сохранилось до последней минуты матча, где турки смогли забить два подряд трёхочковых в самом конце.

Несмотря на победу, петербуржцы провели неудачный матч в отношении дальних бросков. «Зенит» исполнил лишь 4 из 19 трёхочковых (21,1%). Но именно в бросках внутри дуги сине-бело-голубые смогли найти решающее преимущество над соперником. Российский клуб реализовал 18 из 35 двухочковых (51,4%), а турецкий – только 13 из 30 (43,3%). Также «Бешикташ» закончил матч с большим количеством потерь — 13 против восьми у «Зенита».

«Зенит» — «Бешикташ» 72:69 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Низкий темп и хорошая защита отразились в индивидуальных цифрах – в матче не случилось ни одного яркого перформанса по статистике. Можно отметить командную игру клуба с берегов Невы, так как целых пять игроков смогли набрать более 10 очков: Сергей Карасёв (13), Боян Дублевич (11), Андрей Зубков (11), Кайл Курич (11) и Винс Хантер (10).

В полуфинале турнира встретятся «Зенит» и «Пари НН».