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Обзор матчей Суперкубка России по баскетболу 22 сентября. «Пари Нижний Новгород», УНИКС, «Зенит», «Бешикташ»

«Пари НН» оказался сильнее УНИКСа, «Зенит» одолел «Бешикташ». Обзор матчей Суперкубка
Андрей Антсон
Обзор второго игрового дня Суперкубка России
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Стали известны все полуфиналисты турнира.

УНИКС — «Пари Нижний Новгород»

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/4 финала
22 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
82 : 86
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Найт - 19, Димитриевич - 16, Рейнольдс - 16, Лабери - 15, Бако - 13, Д. Кулагин - 2, Зайцев - 1, Комолов, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
Пари Нижний Новгород: Хвостов - 18, Воронцевич - 13, Чадов - 12, Коузи - 10, Апич - 10, Стребков - 7, Бабурин - 6, Ганькевич - 4, Новакович - 3, Беленицкий - 3, Ивлев, Зечевич

На самом старте нижегородцы показали, что составят хорошую конкуренцию в матче с чемпионом минувшего сезона Единой лиги ВТБ УНИКСом. Разыгрывающий «Пари НН» Гленн Коузи набрал 10 из 18 стартовых очков команды. Равная игра продолжилась и во второй десятиминутке. Казанцы сделали упор на атаку «краски», тогда как нижегородцы старались сфокусироваться на разыгрывании комбинаций под трёхочковые броски. «Пари» ушёл на большой перерыв с небольшим преимуществом — 42:41.

Паритет сохранился и во второй половине. В третьей четверти особенно выделился разыгрывающий УНИКСа Маркос Найт, набравший 10 очков. Перед заключительной четвертью клубы пришли к полному равенству — 63:63.

УНИКС — «Пари Нижний Новгород» 82:86

УНИКС — «Пари Нижний Новгород» 82:86

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Только в четвёртом отрезке одна команда смогла наработать неплохое преимущество. Нижегородцы оторвались от УНИКСа на шесть очков за три минуты до сирены. Казанцы пытались вернуться в игру, но «Пари НН» довёл дело до конца и выиграл со счётом 86:82.

Разница в стилях игры команд отобразилась в количестве и эффективности бросков. УНИКС оказался точен в 22 из 43 двухочковых бросков (51,2%), но казанцы сумели исполнить лишь пять трёхочковых при 15 попытках (33,3%). В свою очередь, нижегородцы реализовали 16 из 29 двухочковых (55,2%) и 11 из 25 трёхочковых (44%).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий казанцев Маркос Найт: 19 очков и пять подборов. При этом игрок не смог отдать ни одной результативной передачи, но совершил пять потерь. В составе «Пари» стоит выделить пойнт-гарда Дмитрия Хвостова. Со скамейки игрок набрал 18 очков и два ассиста.

«Зенит» — «Бешикташ» 72:69

«Зенит» — «Бешикташ» 72:69

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Зенит» — «Бешикташ»

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/4 финала
22 сентября 2023, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
72 : 69
Бешикташ
Стамбул
Зенит: Карасёв - 13, Дублевич - 11, Зубков - 11, Курич - 11, Хантер - 10, Эртель - 8, Фрейзер - 4, Жбанов - 4, Герасимов, Вольхин, Клименко, Торопов
Бешикташ: Мэтьюс - 14, Нидхэм - 10, Митчелл - 10, Хэммондс - 8, Арна - 8, Йигитоглу - 8, Угурлу - 3, Арслан - 3, Дурмаз - 2, Конан - 2, Дельгадо - 1, Чобан

Несмотря на видное имя клуба, «Бешикташ» неважно выступил в минувшем чемпионате Турции, заняв лишь 14-е место в таблице. В первой четверти «Зенит» сразу начал оправдывать собственный статус фаворита, выиграв её со счётом 28:18. Затем турецкая команда смогла приблизиться в счёте благодаря собственной защите, допустив лишь девять очков от петербуржцев во второй десятиминутке. В итоге российский клуб ушёл на большой перерыв с незначительным преимуществом — 37:34.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль провёл хорошую работу в перерыве, заставив подопечных снова включиться в игру. Третья четверть прошла под контролем россиян, а «Бешикташ» перед решающей десятиминуткой уступал «-9». Затем «Зенит» начал эффективно контролировать ход встречи, сбивая темп соперника долгими позиционными атаками. Преимущество в девять очков сохранилось до последней минуты матча, где турки смогли забить два подряд трёхочковых в самом конце.

Несмотря на победу, петербуржцы провели неудачный матч в отношении дальних бросков. «Зенит» исполнил лишь 4 из 19 трёхочковых (21,1%). Но именно в бросках внутри дуги сине-бело-голубые смогли найти решающее преимущество над соперником. Российский клуб реализовал 18 из 35 двухочковых (51,4%), а турецкий – только 13 из 30 (43,3%). Также «Бешикташ» закончил матч с большим количеством потерь — 13 против восьми у «Зенита».

«Зенит» — «Бешикташ» 72:69

«Зенит» — «Бешикташ» 72:69

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Низкий темп и хорошая защита отразились в индивидуальных цифрах – в матче не случилось ни одного яркого перформанса по статистике. Можно отметить командную игру клуба с берегов Невы, так как целых пять игроков смогли набрать более 10 очков: Сергей Карасёв (13), Боян Дублевич (11), Андрей Зубков (11), Кайл Курич (11) и Винс Хантер (10).

В полуфинале турнира встретятся «Зенит» и «Пари НН».

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