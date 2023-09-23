«Локо» одолел «Фенер», «Зенит» разгромил «Пари НН». Обзор игрового дня

МБА — ЦСКА

МБА, несмотря на отсутствие турнирной значимости, вышла на площадку с большой мотивацией и не собиралась уступать ЦСКА. Первая четверть прошла в плотной борьбе и закончилась со счётом 25:23 в пользу более молодой столичной команды.

Во второй десятиминутке Московская баскетбольная ассоциация продолжила свой натиск и начала отрываться в счёте, пользуясь промахами разыгрывающего армейцев Каспера Уэйра. К перерыву команда имела комфортное преимущество — 53:45.

Третья четверть стала переломной в матче. Красно-синие вышли с совершенно другой ментальностью и стали отлично защищаться. За всю десятиминутку МБА набрала лишь 10 очков. Уэйр переключился на создание бросков, у ЦСКА начали получаться трёхочковые. Перед последним перерывом армейцы оказались уже впереди — 66:63.

Заключительный отрезок получился образцовым в плане интриги. Никто из команд даже на мгновение не отрывался далеко, но небольшое преимущество в основном было у красно-синих. На последней минуте Каспер снова перешёл в режим одиночки и начал совершать важные броски — семь очков в последние 70 секунд матча. Под конец встречи началась перестрелка штрафными. За семь секунд до конца МБА уступала со счётом 91:94, Александр Хоменко смазал открытый бросок из-под кольца, что в итоге стало лучшим вариантом для команды, поскольку разыгрывающий взял подбор после своего промаха и отдал передачу на Барашкова, который перевёл игру в овертайм.

Максим Барашков Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Уже во время дополнительных пяти минут было видно, что МБА использовала все свои эмоциональные ресурсы в основное время. ЦСКА замедлил игру и монотонно отрывался в счёте, во многом благодаря хорошей игре Тони Джекири в «краске».

Звание самого результативного игрока встречи разделили основные разыгрывающие клубов: Хоменко и Уэйр (оба — по 21 очку). Московская ассоциация больше опиралась на дальние броски (19 из 36 попаданий), а ЦСКА – на работу под кольцом (25 из 50).

Йигит Арслан, Джален Рейнольдс и Дмитрий Кулагин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

УНИКС — «Бешикташ»

Казанская команда с самого старта начала оправдывать свой статус фаворита, завладев преимуществом в первой четверти — 20:17. Тем не менее с помощью усилий запасного разыгрывающего «Бешикташа» Дерека Нидхэма турецкий коллектив не собирался сдаваться. Таким образом, российский клуб упустил лидерство и к большому перерыву проигрывал со счётом 35:37.

Темп игры был довольно вязкий, у баскетболистов совсем не получались дальние броски. При таком баскетболе лучше смотрелся «Бешикташ», в один момент третьей четверти он уже имел преимущество в «+9». УНИКС всё же смог остановить рывок турок, но продолжил уступать, и к концу третьей десятиминутки — 50:55.

Уже к середине четвёртой четверти УНИКС сумел выйти вперёд, за четыре минуты до конца счёт был 64:61. Но соперники тут же ответили рывком 7:0, а казанцы смогли набрать лишь пять очков в заключительный отрезок матча. Итог: 75:68.

УНИКС опередил «Бешикташ» по многим показателям: подборы (41 против 36), блокшоты (6 против 0), эффективность трёхочковых (22,2% против 16,7%), но этого не хватило для победы. Самым результативным игроком встречи стал Нидхэм, а по 16 очков набрали Джален Рейнольдс и Анхель Дельгадо.

Казанцы сыграют против МБА в матче за 7–8-е место, а «Бешикташ» – с ЦСКА за 5–6-е место.

Джордан Морган и Шехмус Хазер Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Фенербахче» — «Локомотив-Кубань»

В первой же четверти турки предложили очень быстрый темп игры, с которым краснодарцам было тяжело справиться. После рывка 11:0 «Локо» ушли на срочный тайм-аут, после чего смогли наладить игру, но «Фенер» продолжал попадать подавляющее большинство всех бросков. Первая десятиминутка закончилась со счётом 36:24.

«Локомотив» продолжил отыгрываться: в один момент он смог свести отставание до «-4», но опытные легионеры турецкой команды Ник Калатес и Джонатан Мотли не давали россиянам завладеть преимуществом. Счёт 58:51 к большому перерыву.

После смены сторон железнодорожники провели третью десятиминутку в стиле «Голден Стэйт Уорриорз» и полностью перевернули ход встречи. Тайм-ауты тренера «Фенербахче» никак не помогали остановить рвущихся вперёд краснодарцев. К середине заключительной десятиминутки преимущество россиян в один момент составляло «+19». После успешной бросковой первой четверти турки попали лишь 5 из 20 трёхочковых. Итоговый счёт: 105:89.

Клуб с Кубани закончил матч с потрясающей эффективностью исполнения дальних бросков — 57,1%. Также россияне разгромили турок по подборам: 36 против 24. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локо» Девон Акун-Пёрселл с 25 очками.

Сергей Карасёв Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Пари Нижний Новгород» — «Зенит»

Нижегородцы надеялись совершить вторую сенсацию на турнире после победы в матче с УНИКСом. В первые минуты игра была равной, но затем благодаря звёздным легионерам Кайлу Куричу и Бояну Дублевичу «Зенит» ушёл на перерыв с серьёзным преимуществом — 23:13. Волжане не стали сдаваться и смогли приблизиться к петербуржцам на расстояние «-2». Остановить рывок «Пари НН» снова помог Курич. Итоговый счёт первой половины — 42:37.

Главному тренеру сине-бело-голубых явно не нравился ход матча, и он смог зарядить своих игроков так, что те провели великолепную третью десятиминутку. Особенно поразила защита петербуржцев — они сдержали соперника до 11 очков за четверть.

Заключительный отрезок чувствовался как формальность. Итоговый счёт — 86:61.

Самым результативным игроком матча и главной причиной выхода «Зенита» в финал стал Курич. Он набрал 18 очков (семь из девяти бросков с игры, четыре из шести «трёшек»). Также стоит выделить центрового Винса Хантера. Сегодня он смог оформить дабл-дабл: 14 очков и 11 подборов.

Клуб с берегов Невы показал удивительную эффективность в исполнении бросков: 72,2% двухочковых, 40% трёхочковых.

В финале петербургская команда встретится с «Локомотивом».