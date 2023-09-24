«Зенит» стал двукратным обладателем Суперкубка! Обзор игрового дня

МБА — УНИКС

Игра началась очень вязко, обоими клубами было набрано лишь шесть очков за первые три с половиной минуты. Неудачник турнира УНИКС вскоре начал показывать, что не хочет проиграть третий матч подряд. Преимущество порой доходило до «+13». Первая четверть прошла под доминированием казанской команды — 22:11.

Злость действующего чемпиона Единой лиги ВТБ чувствовалась и во второй четверти. Десятиминутка сразу началась с рывка казанцев 12-3, а к большому перерыву команды ушли со счётом 49:29.

На вторую половину УНИКС вышел в режиме сохранения энергии, но даже это позволило казанцам спокойно довести игру до конца. Итоговый счёт — 83:64.

Спокойная вторая половина позволила УНИКСу применять усиленную ротацию во второй половине, ни один из игроков не сыграл более 25 минут. Никто из них не успел набрать более 12 очков.

Таким образом, УНИКС занял седьмое место в Суперкубке, а МБА — последнее, проиграв все три матча.

Каспер Уэйр и Дерек Нидхэм Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

ЦСКА — «Бешикташ»

Матч начался в спокойном темпе, команды разыгрывали простые комбинации, делая упор на работу в «краске» и в посте. Во встрече доминировало позиционное нападение, подобный рисунок игры был слегка более понятен и удобен «Бешикташу», который выиграл первую четверть со счётом 22:19.

Первая половина второй десятиминутки проходила по схожему сценарию, но затем турки начали ускорять игру. Начались быстрые прорывы, полетели дальние броски, ЦСКА не мог справиться и предложить такой же баскетбол сопернику. «Бешикташ» к большому перерыву оторвался — 54:41.

После смены сторон турецкий клуб продолжил наращивать своё преимущество, доведя его в один момент до «+18». Армейцы не могли продемонстрировать такую же эффективную атакующую систему, поэтому решили сосредоточиться на защите, а всю ответственность за набор очков отдать Касперу Уэйру, который в одиночку начал продолжать свой бросковый пир на Суперкубке. Отчасти это помогло — 71:62 к началу заключительного отрезка.

В решающей четверти Уэйр перестал стесняться и в открытую начал исполнять сольное представление. Это помогло красно-синим сравнять счёт за 50 секунд до конца. После этого ЦСКА не смог набрать ни одного очка, а «Бешикташу» удалось реализовать две простые атаки. Итоговый счёт — 91:87.

Каспер практически повторил свой рекордный перформанс из четвертьфинала. Сегодня на его счету 41 очко (6 из 10 трёхочковых). Тем не менее ЦСКА одержал свою единственную победу именно в том матче, где их звёздному разыгрывающему не приходилось геройствовать.

Таким образом, «Бешикташ» занял пятое место, а ЦСКА — шестое.

Джонатан Мотли и Андрей Воронцевич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Фенербахче» — «Пари Нижний Новгород»

В самом начале встречи турецкий клуб тут же сделал ощутимый рывок — 12:2. Тем не менее российская команда не стушевалась и начала применять активную ротацию, чтобы прощупать слабые места «Фенера». Первая четверть закончилась со счётом 24:17.

Во второй десятиминутке нижегородцы продолжили планомерно сокращать отставание, приблизившись на расстояние одного броска. Счёт 41:38 к большому перерыву. После смены сторон началась плотная и равная борьба, «Пари НН» даже удалось выйти вперёд в середине третьей четверти.

Тем не менее к концовке турки подошли с небольшим преимуществом, хладнокровно зарабатывая и исполняя штрафные броски. Яркий дальний бросок от Михаила Беленицкого за 12 секунд до конца встречи свёл отставание россиян до «-2», но вырвать победу в самой концовке не удалось. Итоговый счёт 82:80.

«Фенербахче» не удалось эффективно исполнять трёхочковые (20%), тогда как у «Пари Нижний Новгород» дальние броски были одной из самых сильных сторон в матче (40%). Российский клуб заработал значительное количество фолов (30 против 21 у «Фенера»), поскольку турецкий гранд фокусировался на игре внутри «краски».

Самым результативным баскетболистом встречи стал Джонатан Мотли, который сыграл решающую роль в победе «Фенербахче» в концовке. Со скамейки он сумел набрать 22 очка. В составе нижегородцев стоит выделить защитника Аллена Брайона, отметившегося 19 очками.

Таким образом, турецкий клуб занял третье место на турнире, а «Пари НН» — четвёртое.

Владислав Емченко и Боян Дублевич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»

Петербуржцы выглядели на порядок увереннее на стартовом отрезке матча. Также «Зенит» показал глубину состава через эффективное использование почти всех игроков ротации. Первая четверть закончилась со счётом 25:15.

Во второй десятиминутке преимущество команды с берегов Невы продолжило расти и достигло в один момент «+14». Но «Локомотив» решил повторить сценарий игры с «Фенербахче» и начать грандиозный камбэк уже в первой половине. К перерыву сине-бело-голубые смогли сохранить лишь небольшую разницу в счёте — 45:41.

После смены сторон Томас Эртель и Кайл Курич организовали рывок 9:2, который обеспечил команде комфортный счёт перед заключительной четвертью — 64:55.

Тем не менее команды подарили нам шикарную концовку. Последняя минута матча стала одной из самых напряжённых и драматичных за весь турнир. Благодаря трёхочковому Курича счёт стал 83:77 в пользу петербуржцев за 37 секунд до конца. Затем Александр Щербенёв исполнил дальний бросок и свёл разницу до одной «трёшки». После тайм-аута Паскуаля краснодарцы решили запрессинговать соперника, что спровоцировало потерю и последующий трёхочковый от Окаро Уайта.

Главный тренер «Зенита» взял ещё один тайм-аут и нарисовал комбинацию, которая сработала. За шесть секунд Курич бросал со средней, его остановили фолом. Кайл реализовал оба штрафных, которые в итоге стали завершающими очками финала. Адриен Морман заблокировал последнюю попытку «Локо» от Щербенёва. Итоговый счёт — 85:83.

Самым результативным игроком встречи стал Кайл Курич. Сегодня на его счету 23 очка. В составе «Локомотива» стоит выделить Окаро Уайта: 19 очков и семь подборов.

«Зенит» выигрывает свой второй Суперкубок, а также второй предсезонный турнир подряд. Фавориты сезона?