Дебют Вембаньямы, Лиллард запросил обмен. Пять главных событий межсезонья в НБА

До старта нового сезона в НБА остаётся чуть больше двух месяцев, но некоторые игроки уже вернулись с летнего перерыва и готовятся к предстоящему чемпионату мира с национальными командами. И хотя межсезонье ещё не подошло к концу, именно мировое первенство должно стать самым обсуждаемым мероприятием следующих нескольких недель.

И перед тем, как «Чемпионат» начнёт освещать его, мы расскажем о пяти главных событиях, которые состоялись в НБА этим летом.

Дебют Виктора Вембаньямы

Одно из самых ожидаемых событий лета состоялось в Летней лиге. Там дебютировал Виктор Вембаньяма – первый номер прошедшего драфта и один из самых востребованных проспектов последних лет.

Его первый матч в майке «Сан-Антонио» получился не таким зрелищным, как хотелось бы. И, несмотря на качественную игру на своей половине площадки, Виктор страдал в нападении, реализовав всего 15% бросков с игры (2 из 13). Он завершил игру с девятью очками, восемью подборами, пятью блоками и тремя передачами. А по окончании встречи Вемби признался – он не особо понимал, что делает на площадке.

Виктор Вембаньяма Фото: Ethan Miller/Getty Images

Зато во втором матче француз реабилитировался: оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов, добавив к этому три блок-шота. Он ставил данки, бросал джамперы со средней, собирал отскоки под чужим щитом и доминировал в обороне. Да и в целом смотрелся куда увереннее и агрессивнее, чем в дебютном матче.

Но на этом выступление Виктора в Летней лиге завершилось. Понятно, что в «Сан-Антонио» изначально не собирались задействовать его на протяжении всего турнира. Ещё за несколько дней до драфта он играл в финале французского чемпионата, так что игроку хотели предоставить достаточно отдыха. К тому же травм среди проспектов в Летней лиге набралось немало – рисковать здоровьем первого номера было никак нельзя.

Заявление Джеймса Хардена

«Дэрил Мори – лжец, и я никогда не буду частью организации, в которой он состоит. Позвольте мне повторить это ещё раз: Дэрил Мори – лжец, и я никогда не буду частью организации, в которой он состоит».

Вот такое послание 33-летний защитник оставил всему руководству «Сиксерс» на мероприятии adidas в Китае.

На протяжении всего лета Харден рвался из «Филадельфии». Он убеждён, что там с самого начала не собирались выдавать ему долгосрочный контракт, хотя сам игрок отказался от опции на $ 47 млн и пошёл на значительное снижение зарплаты, чтобы присоединиться к команде в прошлом году.

Этим летом он взял опцию, чтобы «Сиксерс» сумели договориться об обмене, и желательно с «Клипперс», которые являются для Хардена приоритетным направлением. Вот только «Филадельфия» хочет остаться контендером на Востоке, поэтому компенсация, запрашиваемая за игрока, для других франшиз (включая «Клипперс») оказалась неподъёмной. Теперь «Сиксерс» надеются, что Харден примет участие в тренировочном лагере и начнёт сезон в их составе.

Джеймс Харден Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Затея, если честно, так себе. Отношения между игроком и президентом команды Дэрилом Мори испорчены до такой степени, что его присутствие в тренировочном лагере вряд ли добавит команде чемпионского настроя на сезон.

Самому Хардену стоит отдать должное за прямолинейность – вот только непонятно, добьётся ли он этим желаемого. По слухам, он уже не обладает тем влиянием и авторитетом, что несколько лет назад.

Дэмьен Лиллард запросил обмен

Свершилось. На протяжении довольно долгого времени ходили слухи о том, что Дэмьен Лиллард уйдёт из «Портленда» – команды, за которую он выступал 11 лет, с самого первого дня в НБА. Причина ясна: к своим 33 годам Дэйм добился многого, но так и не стал чемпионом.

Он уже знает, в составе какой команды хочет побороться за трофей – это «Майами Хит». Там также заинтересованы в приобретении Лилларда и активно работают над предложением по нему. А вот кто, по всей видимости, не заинтересован в проведении сделки, так это руководство «Портленда».

По слухам, именно из-за пассивности «Блэйзерс» переговоры по Лилларду продвигаются до боли медленно. Их не устраивают предложения «Хит» – в команде считают, что за звёздного разыгрывающего они могут (и должны) получить больше. Но чего конкретно хочет «Портленд» – по-прежнему загадка для «Майами», что заметно усложняет процесс.

Дэмьен Лиллард Фото: Alika Jenner/Getty Images

На данный момент «Хит» готовят очередное предложение, которое будет включать несколько игроков на истекающих контрактах, три-четыре пика первого раунда и одного из молодых игроков. В сделку также могут быть включены пики второго раунда или свапы, а Тайлер Хирроу в случае её проведения отправится в третью команду.

Сам Лиллард, как и его агент Аарон Гудвин, явно не в восторге от ситуации. Недавно НБА даже пришлось сделать этой парочке предупреждение, разослав письмо всем 30 франшизам. Повод следующий – за закрытыми дверями представитель игрока заявил, что Дэмьен не будет в полной мере выполнять услуги по контракту, если начнёт сезон не в «Хит». Гудвин от обвинений открестился, но теперь и ему, и Лилларду придётся быть осторожнее.

Джейлен Браун подписал рекордное продление на $ 304 млн

26-летний Джейлен Браун в это межсезонье получил от «Бостон Селтикс» рекордное продление в истории НБА – он подписал контракт на пять лет и сумму вплоть до $ 304 млн. Все пять лет являются полностью гарантированными, и опция игрока в соглашении не предусмотрена.

Эту новость баскетбольная общественность восприняла скорее негативно. Многие посчитали, что выдавать такие деньги игроку, который не является лучшим даже в собственной команде – это чересчур. В НБА Браун достиг не так много: дважды попадал на Матч всех звёзд и вошёл во вторую символическую пятёрку, что и гарантировало ему право на «супермакс». А его слабая игра в минувшем плей-офф также не пошла «Селтикс» на руку.

Джейлен Браун Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Но в сложившейся ситуации у «Бостона» особо не было выбора. Браун мог бы доиграть свой последний год по контракту и покинуть команду в статусе свободного агента. Остаться без компенсации руководству не хотелось бы, как не хотелось бы и рисковать статусом контендера, атмосферой в раздевалке и репутацией среди собственных игроков.

К тому же, каким бы сумасшедшим ни выглядел этот контракт в данный момент, совсем скоро подобные суммы станут реальностью в НБА. Уже через год контракт Брауна потеряет статус рекордного – на «супермакс» и приблизительно $ 334 млн будет претендовать его товарищ по команде Джейсон Тейтум, а также Яннис Адетокунбо из «Милуоки».

Кайри Ирвинг остался в «Далласе»

В нынешнее межсезонье Кайри Ирвинг должен был стать одним из лучших в списке свободных агентов, но далеко не самым востребованным. «Даллас», подписавший его в февральский дедлайн, был единственной командой, действительно заинтересованной в услугах скандального игрока.

Поэтому никакой максималки на пять лет и $ 272 млн ему, слава богу, выдавать не пришлось. «Маверикс» обошлись контрактом на три года и $ 126 млн с опцией игрока на последний сезон. $ 120 млн из них являются гарантированными, остальные $ 6 млн – это бонус, который будет зависеть от результатов команды. В соглашении также предусмотрен торговый бонус в размере 15%.

Кайри Ирвинг Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Подписывая 31-летнего защитника, «Даллас» надеялся сформировать эффективный дуэт с Лукой Дончичем в нападении. Да, с переходом Ирвинга атакующий рейтинг вырос до 119,2, а сам он в среднем набирал по 27 очков за игру. Однако в 20 матчах, которые Кайри провёл в новой команде, «Маверикс» имели баланс 8-12 (5-11, когда Ирвинг и Дончич играли вместе). В итоге они не попали ни в плей-офф, ни даже в плей-ин, да ещё и танковали в последних матчах регулярного сезона, за что были оштрафованы НБА на $ 750 тыс.

Но в «Далласе» с самого начала планировали переподписать Ирвинга, и катастрофическое окончание прошедшего сезона никак не повлияло на это решение. В нынешнее межсезонье к команде присоединились Данте Экзам, Сет Карри, Деррик Джонс-младший, Грант Уильямс, а также два проспекта драфта – Оливье-Максенс Проспер и Дерек Лайвли, и с ними «Маверикс» надеются улучшить результат в предстоящем чемпионате.