ЦСКА, «Локо», УНИКС, МБА, «Пари НН». Анонс старта Единой лиги ВТБ

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🏀 29 сентября, 14:00: УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Интрига: кто из финалистов подошёл к сезону в лучшей форме?

Символически первым матчем нового сезона стало противостояние финалистов минувшего. Тогда сильнее оказался казанский клуб. Тем не менее, судя по Суперкубку, кажется, что «Локомотив» находится в лучшей форме. Тот баскетбол, что показали краснодарцы во второй половине с «Фенербахче», можно смело назвать высококлассным по европейским меркам. В свою очередь, УНИКСу нужно доказать, что их стоит всё так же считать одними из фаворитов сезона.

Владислав Емченко Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

🏀 29 сентября, 15:00: ЦСКА — МБА

Интрига: сможет ли МБА взять реванш за обидное поражение в Суперкубке?

МБА и ЦСКА отыграли один из лучших матчей всего Суперкубка, где первые проявили характер и боролись с грандом до самого конца основного времени, но на овертайм команду уже не хватило. Армейцы выглядят крайне зависимыми от своего звёздного разыгрывающего Каспера Уэйра, который ставил всевозможные рекорды результативности на Суперкубке. Сколько очков наберёт Уэйр в этом матче?

Каспер Уэйр (справа) и Макар Коновалов Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

🏀 29 сентября, 17:00: «Самара» — «Енисей»

Интрига: как себя проявят американские новички «Самары»?

Новоиспечённый наставник «Самары» Дражен Анзулович проведёт свой первый официальный матч во главе новой команды со своим бывшим клубом «Енисеем». Вместе с тренером в Самару приехали три американских новичка: Джеймс Томпсон, Джавонта Хоукинс и Джастин Роберсон. В минувшем сезоне три матча из четырёх оказались за сибирской командой. Кто заберёт победу на старте сезона?

Дражен Анзулович Фото: Официальный сайт БК «Самара»

🏀 30 сентября, 19:00: «Минск» — «Пари Нижний Новгород»

Интрига: сможет ли белорусская команда составить конкуренцию нижегородцам?

В минувшем сезоне «Минск» был однозначно худшей командой всей лиги. На первом этапе у белорусов была лишь одна победа. В очных встречах «Пари НН» побеждал с разницей в «+17» и «+11». Нижегородцы достойно выступили в Суперкубке, лишь в концовке уступив «Фенербахче» в матче за третье место. Есть ли у нас шанс увидеть равный матч между клубами?

Михаил Беленицкий Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

🏀 30 сентября, 19:00: «Руна» — «Автодор»

Интрига: как себя проявит новичок Единой лиги ВТБ?

В этом же матче мы увидим первого новичка Единой лиги — московскую «Руну». Команда уже показывала достойные результаты в Кубке России — 2021/2022, когда смогла занять третье место. В минувшем сезоне Суперлиги-1 москвичи заняли второе место, уступив лишь «Уралмашу». Сможет ли новый клуб лиги стать такой же сенсацией, как прошлогодняя МБА?