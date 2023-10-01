«Оклахома Хорнетс» — что это было? Ураган «Катрина» и первый год Криса Пола в НБА

Если не считать последние 10–15 лет, НБА была крайне изменчива в своей географии и количестве команд. Уже начиная с 1960-х годов лига начала расширяться и добавлять новые организации в свой состав. Эти команды неоднократно меняли город, название, позиционирование, владельцев. Можно сказать, что десятилетиями происходил процесс захвата рынков и их эффективизации. Всё это оформилось в картину, которую мы видим сегодня: 30 всех привычным нам команд. Уже не один год витают слухи о прибавлении, и, наверное, это когда-нибудь сбудется, но точно можно сказать, что лига пришла к тому числу команд, которое их полностью устраивает.

В том числе устоялись и те населённые пункты, за которыми закреплены команды. Последнее крупное изменение в этом отношении произошло в 2008 году, когда новый владелец «Сиэтл Суперсоникс» Клэй Беннетт решил перевезти бизнес в свой родной город, где появилась новая команда — «Оклахома-Сити Тандер». Но что, если мы скажем, что предпосылкой к этому драматическому переезду послужил ураган «Катрина» в 2005 году? Если интересно, то оставайтесь с нами!

Делл Карри и Крис Пол Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Что за «Хорнетс», «Пеликанс», «Шарлотт», «Нью-Орлеан»? Как в этом разобраться?

Прежде чем мы начнём рассказывать тему статьи, давайте сначала разберёмся со всеми этими вечными метаниями команд и названий. Уверен, что, как и у нас, у некоторых из вас порой происходит путаница в голове от того, какая команда от какой команды раньше пошла, кто как поменял название.

В этой статье мы будем говорить о «Нью-Орлеан/Оклахома Хорнетс» в сезонах-2005/2006 и 2006/2007. Да, у команды в те годы было именно такое сдвоенное название, поскольку игроки временно представляли оба города. Но подождите, это те «Хорнетс» которые сейчас страдают от комментариев Кая Джонса в социальных сетях, или это «Новый Орлеан», где зажигает Зайон Уильямсон (в основном вне площадки)?

Та команда, про которую мы будем говорить, была изначально теми самыми «Шарлотт Хорнетс» из 1990-х годов с Деллом Карри, Алонзо Моурнингом и т.д. В 2002 году команда переехала в Новый Орлеан и поменяла название на «Нью-Орлеан Хорнетс». Затем с 2005 по 2007 год у организации было сдвоенное название, а потом всё вернулось на круги своя. И уже в 2012 году они решили сменить имидж и стать «Нью-Орлеан Пеликанс».

Современная «Шарлотт Хорнетс» организационно не имеет ничего общего с той командой из 1990-х, хотя потом и приняла на себя это наследие. Современные «шершни» образовались в 2004 году под названием «Шарлотт Бобкетс», а с сезона-2014/2015 стали «Шарлотт Хорнетс», взяв освободившийся никнейм.

Новый Орлеан в 2006 году Фото: Chris Graythen/Getty Images

Ураган «Катрина»

«Катрина» произошла в августе 2005 года, незадолго до старта тренировочного лагеря. Катастрофа унесла 2000 жизней и разрушила 800 тыс. домов. Главным пострадавшим городом стал Новый Орлеан. Сама арена умудрилась остаться целой, но вся территория вокруг была разрушена. Стало понятно, что проводить тут тренировки и матчи будет нереально.

Разыгрывающий «Хорнетс» Спиди Клекстон следующим образом рассказал о своей реакции на инцидент.

«Мы уже готовились уезжать в тренировочный лагерь и заниматься привычными нам вещами. А потом это случилось… Мы не знали, что будет, если отправимся туда. Было странно, когда игроки других команд уже отправились тренироваться, а мы не знали, что вообще делать».

Легендарный комиссионер лиги Дэвид Стерн впервые в карьере столкнулся с такой проблемой. Катаклизм разрушил город одной из команд НБА за несколько недель до начала подготовки к сезону.

«Чизпик Энерджи-Арена» Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Реновация провинциального города

Стоит сделать несколько шагов назад и обсудить город Оклахома. Как ни странно, отправной точкой событий тут тоже стала трагедия. В 1995 году здесь произошёл крупнейший до 11 сентября 2001 года теракт в истории США — была подорвана машина вблизи административного здания имени Альфреда Марра, в результате чего погибли 168 человек. Взрыв был настолько большой, что в итоге было повреждено 324 городских постройки.

Помимо того, что власти и бизнесмены города решили помочь и совершить большие инвестиции в перестройку зданий, была поставлена задача повысить статус всей Оклахомы. Это место всегда было довольно провинциальной локацией, в том числе и в спортивном смысле. У города не было ни одной организации в крупнейших лигах американского спорта, жители довольствовались местной университетской командой по футболу. Именно после того, как была обозначена интенция сделать город лучше, было решено построить спортивную арену. Довольно рискованный проект, учитывая, что в моменте арена могла использоваться только для проведения концертов, поскольку не было команды.

В конце 1990-х годов Оклахома была близка к тому, чтобы войти в НХЛ, но в итоге не срослось. Всем этим проектом заведовал Клэй Беннетт, тот самый, кто потом разобьёт сердца болельщикам в Сиэтле. Тот факт, что сделка с главной американской хоккейной лигой сорвалась, потом будет восприниматься как благословение. Беннетт сам говорил о том, что он и его партнёры мало что понимали в хоккее и вели переговоры лишь с целью обозначить Оклахому на карте большого спорта, но если бы сделка состоялась, то, возможно, и не было бы потом никаких «Тандер» в будущем.

Крис Пол Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Переезд в «Оклахому»

Арена была построена в 2002 году, но она бóльшую часть времени пустовала. Это был символ надежды как заявление о готовности города принять на себя команду из крупных лиг. Именно этой возможностью и решил воспользоваться Стерн.

Предприимчивый Беннетт вместе с мэром Оклахомы почти сразу после инцидента стали обсуждать с Дэвидом план переезда. Тут же начал разрабатываться план, организаторы посмотрели на расписание и сразу увидели, что смогут обеспечить 36 из 41 домашних игр команды. Клэй начал обзванивать спонсоров и инвесторов, чтобы затея оказалась прибыльной для города и для клуба.

Команда срочно переехала и некоторое время жила вместе в одном отеле. По словам бывших игроков, они просто выходили на тренировку и возвращались в отель всем составом, и так проходил день за днём.

Одной из главных тревог организаторов было то, что местные болельщики не будут особо посещать игры «Хорнетс». Была надежда на то, что фанаты хотя бы будут приходить на матчи, когда будут приезжать звёзды лиги, такие как Коби Брайант или Аллен Айверсон.

Но оказалось всё наоборот. Местные болельщики сразу прониклись командой и стали активно посещать игры и болеть за игроков. По уровню команды тоже была неопределённость. В сезоне-2004/2005 «Нью-Орлеан» смог взять лишь 18 побед. В межсезонье особых изменений не произошло, но на драфте был выбран молодой разыгрывающий по имени Крис Пол.

Крис Пол Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Крис Пол — новичок года и будущая звезда

С первого же матча «Нью-Орлеан/Оклахома» показала то, что будут конкурентоспособной командой в сезоне, — был разгромлен «Сакраменто Кингз». Началась эпоха тех самых бело-голубых «Хорнетс» второй половины 2000-х, которая осталась в сердцах многих болельщиков. По итогам сезона команда не попала в плей-офф, но одержала 38 побед в Западной конференции, что было большим прогрессом по сравнению с прошлым годом.

Одним из двух лидеров команды сразу стал молодой Крис. Он выиграл награду «Новичок года», набирая в среднем 16,1 очка, 7,8 результативной передачи, 5,1 подбора и 2,2 перехвата, допуская лишь 2,3 потери. Его главным напарником, конечно же был, форвард Дэвид Уэст — 17,1 очка и 7,4 подбора.

Выйти в плей-офф не удалось и во втором сезоне, но по игре было видно, что команда на подъёме, а Пол становится звёздой НБА. Сезон-2006/2007 также прошёл в формате «команда на два города», Оклахома смогла принять 35 из 41 домашней игры.

Прорыв произошёл уже в сезоне-2007/2008, когда команда наконец полностью вернулась в свой родной город. В том же сезоне Крис Пол впервые поедет на Матч всех звёзд. Сам Крис ещё вернётся в «Оклахому» в 2019 году, где он на сезон стал лидером крайне симпатичной молодой команды, которая чуть не вышла в полуфинал конференции.

Джеймс Харден, Серж Ибака, Кевин Дюрант, Кендрик Перкинс и Расселл Уэстбрук Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Рождение «Тандер», двигатели прогресса

Городу настолько понравилось иметь у себя настоящую профессиональную команду из большой лиги, что ему оставалось лишь подождать один год до того, чтобы получить это удовольствие в бессрочном режиме. Один из героев нашей статьи Клэй Беннетт приобрёл «Сиэтл Суперсоникс» и перевёз её в Оклахому, тем самым исполнив свою мечту, зародившуюся ещё в 1990-х годах. Началась новая эпоха — эпоха «Тандер».

Оклахома продемонстрировала, что может быть городом большого спорта, местные жители обладают высокой степенью местного патриотизма, что делает матчи «Тандер» одними из самых ярких в лиге. Вспомните те самые плей-офф матчи из первой половины 2010-х годов, заполненная одноцветная арена, радующаяся решающим броскам молодого Кевина Дюранта. Это всё те же люди, что болели за «Хорнетс» в 2006 году и предпочитали своего Криса Пола, а не приезжего Коби Брайанта.

Вся эта история показывает нам, что трагедии, катастрофы в итоге могут быть двигателями прогресса. Хотя это ни в коем случае не оправдывает жертвы, но та консолидация, которую показывают люди после катаклизмов, приводит нас к развитию.

Я уверен, что не за горами тот момент, когда в лиге появятся новые команды. Думаю, большинство согласится, что мы все хотели бы, чтобы одной из них оказалась команда для Сиэтла.