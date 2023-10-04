Карри и Леброн в 27, Мэджик — в 20! В каком возрасте звёзды НБА взяли свой первый титул?

Как часто мы задумываемся над тем, в каком возрасте тот или иной звёздный игрок выиграл свой первый титул? Леброну в следующем сезоне будет 39, а он всё никак не может догнать Майкла Джордана, у которого шесть чемпионских перстней. У Короля всего четыре, но он отказывается стареть и бьёт рекорды, желая получить шанс ещё на одну «гайку».

Давайте посмотрим на десятку звёзд разных эпох. В каком возрасте и при каких обстоятельствах они брали свои первые титулы?

Стефен Карри, «Голден Стэйт Уорриорз»

Год: 2015.

Возраст: 27 лет 3 месяца 2 дня.

Соперник: «Кливленд Кавальерс» (4-2).

Статистика: 26 очков + 5,2 подбора + 6,3 передачи.

Стефен Карри Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Стеф Карри уже был настоящей звездой к моменту своего первого чемпионства. Собственно, путь защитника «Уорриорз» к титулу был крайне непростым. Его преследовали травмы голеностопов, носившие хронический характер. Но, избавившись от них, он смог сделать качественный скачок вверх, а ставка на быстрый баскетбол с обилием дальних атак лишь гармонично подчеркнула все уникальные способности лучшего снайпера в истории баскетбола.

К моменту выхода в финал в 2015 году Карри уже получил свой важный индивидуальный приз — статуэтку MVP регулярного чемпионата. Победа над «Кливлендом» стала отправной точкой для новой эры в НБА, где «Голден Стэйт» доминировал и возвышался надо всеми, а лидеры клуба находились в своём прайме.

Кевин Дюрант, «Голден Стэйт Уорриорз»

Год: 2017.

Возраст: 28 лет 8 месяцев 14 дней.

Соперник: «Кливленд Кавальерс» (4-1).

Статистика: 35,2 очка + 8,2 подбора + 5,4 передачи + 1 перехват + 1,6 блокшота.

Кевин Дюрант Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Чемпионство Кевина Дюранта, кажется, никого не сделало счастливее. Болельщики «Уорриорз» не сильно радуются из-за дальнейших событий, когда Дюрант ушёл из клуба так же быстро, как и пришёл, так и не став своим. А Дюрант до сих пор ничего не выиграл вне «Голден Стэйт», куда перебежал после обиднейшего поражения в финале Западной конференции. Его «Оклахома» тогда вела в серии 3-1, но уступила.

Конечно, его партнёры по «Оклахоме» Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден так до сих пор и не взяли чемпионский перстень, но говорить, что Дюрант был главной звездой «Уорриорз», тоже не приходится. Даже несмотря на его фантастическую статистику в финальной серии, где он разобрался с Леброном Джеймсом. Получится ли у него что-то подобное в «Финиксе»? Посмотрим.

Хаким Оладжьювон, «Хьюстон Рокетс»

Год: 1994.

Возраст: 31 год 5 месяцев 1 день.

Соперник: «Нью-Йорк Никс» (4-3).

Статистика: 26,9 очка + 9,1 подбора + 3,6 передачи + 3,9 блокшота.

Хаким Оладжьювон Фото: Tim Defrisco/Getty Images

Победа Оладжьювона и его «Рокетс» была по-настоящему исторической. И не только потому, что она случилась между чемпионствами «Чикаго Буллз». Это первый большой успех для всей франшизы. Игра Хакима была по-настоящему доминирующей, а статистика вряд ли способна в полной мере отразить влияние центрового на игру своей команды. Кто-то может называть чемпионства «Хьюстона» стечением обстоятельств. Да, Майкла Джордана в это время не было в лиге. И именно тогда Хаким показал себя королём НБА, завоевав два чемпионства подряд.

Дирк Новицки, «Даллас Маверикс»

Год: 2011.

Возраст: 32 года 11 месяцев 24 дня.

Соперник: «Майами Хит» (4-2).

Статистика: 26 очков + 9,7 подбора + 2 передачи.

Дирк Новицки Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Дирк Новицки — уникальный баскетболист по разным причинам. Во-первых, он неамериканец и много лет «Даллас» строил свою игру именно вокруг этого крупногабаритного форварда, способного атаковать одинаково хорошо с любой дистанции. Во-вторых, Дирк — символ преданности и веры в процесс. Он ждал 13 сезонов, прежде чем выиграть свой первый титул. Более того, в финальной серии с «Майами» Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша «Даллас» не считался фаворитом. Но вдохновенная игра немца позволила клубу из Техаса взять столь долгожданный титул.

Ларри Бёрд, «Бостон Селтикс»

Год: 1981.

Возраст: 24 года 5 месяцев 7 дней.

Соперник: «Хьюстон Рокетс» (4-2).

Статистика: 15,3 очка + 15,3 подбора + 7 передач + 2,3 перехвата.

Ларри Бёрд Фото: Getty Images

Ещё до прихода в НБА Ларри Бёрда называли звездой. Только это был студенческий баскетбол. Собственно, после выбора под шестым номером драфта Бёрд остался на год в колледже. Но через год всё-таки надел форму «Бостона» и почти сразу же стал главной звездой. Уже на второй сезон Бёрд привёл команду к чемпионству, ознаменовав тем самым новую эру в НБА, где именно будущая легенда «Селтикс» был главной звездой.

Коби Брайант, «Лос-Анджелес Лейкерс»

Год: 2000.

Возраст: 21 года 9 месяцев 27 дней.

Соперник: «Индиана Пэйсерс» (4-2).

Статистика: 15,6 очка + 4,6 подбора + 4,2 передачи + 1 перехват + 1,4 блокшота.

Коби Брайант Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Коби пришёл в лигу сразу после средней школы, а в «Лос-Анджелес» попал после обмена из «Хорнетс» сразу после драфта. К своему первому чемпионству Брайант был одним из самых прогрессирующих баскетболистов во всей НБА. Его талант множился на трудолюбие и выливался в результат, который давала связка с Шакилом О'Нилом.

В 2000 году «Лейкерс» взяли своей первый с 1988 года трофей, а молодой Коби был важной частью чемпионской команды. Да, Шак тогда получил приз самому ценному игроку финальной серии, но Брайант в итоге закончит карьеру в «Лейкерс», и на его счету будет пять чемпионских кубков, два золота Олимпиады и звание одного из лучших игроков в истории НБА.

Мэджик Джонсон, «Лос-Анджелес Лейкерс»

Год: 1980.

Возраст: 20 лет 9 месяцев 2 дня.

Соперник: «Филадельфия Сиксерс» (4-2).

Статистика: 21,5 очка + 11,2 подбора + 8,7 передачи + 2,7 перехвата.

Мэджик Джонсон Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Пожалуй, самый быстрый путь к чемпионству в НБА. Мэджик был звездой студенческого баскетбола, оказался выбран на драфте 1979 года под общим первым номером, а после попадания в «Лейкерс» сразу стал звездой вместе с Каримом Абдул-Джаббаром. Стремительный успех первого сезона был закреплён в финале с невероятной статистической линейкой.

Карим Абдул-Джаббар, «Милуоки Бакс»

Год: 1971.

Возраст: 24 года 14 дней.

Соперник: «Балтимор Буллетс» (4-0).

Статистика: 27 очков + 18,5 подбора + 2,8 передачи.

Карим Абдул-Джаббар в форме «Лейкерс» Фото: Mike Powell/Getty Images

Карим стал звездой ещё во время выступлений в колледже, приведя свой калифорнийский университет UCLA к трём подряд чемпионствам в студенческой лиге. Именно поэтому «Милуоки» выбрал его под первым номером драфта 1969 года. Статистика его первого финала говорит сама за себя — центровой доминировал на обеих сторонах площадки и не оставил соперникам шансов даже на одну победу. Итоговые 4-0 лишь подчёркивали разницу в классе.

Леброн Джеймс, «Майами Хит»

Год: 2012.

Возраст: 27 лет 5 месяцев 13 дней.

Соперник: «Оклахома-Сити Тандер» (4-1).

Статистика: 28,6 очка + 10,2 подбора + 7,4 передачи.

Леброн Джеймс Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Леброн Джеймс перешёл в «Майами» только для одного — победить в финале. И какого было его разочарование, когда он проиграл «Далласу» в 2011 году. «Большое трио» не смогло остановить Дирка Новицки и его партнёров. Но уже в 2012 году Джеймс наконец-то смог осуществить мечту. Собственно, он выходил в финал и ранее — с «Кавальерс», но тогда был бит «Спёрс» в четырёх матчах. С «Хит» же он станет чемпионом дважды за четыре сезона и вернётся в «Кавс».

Майкл Джордан, «Чикаго Буллз»

Год: 1991.

Возраст: 28 лет 3 месяца 26 дней.

Соперник: «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-1).

Статистика: 31,2 очка + 6,6 подбора + 11,4 передачи + 2,8 перехвата.

Майкл Джордан Фото: Mike Powelll/Getty Images

Джордан пришёл в лигу в 1984 году и долго ждал своего шанса. Непроходимым препятствием на пути к заветному чемпионству несколько сезонов подряд были «Плохие парни» из Детройта. Майкла это одновременно и злило, и закаляло. К моменту выхода в финал в 1991 году у Майкла уже были звания лучшего снайпера, лучшего защитника и самого ценного игрока лиги. И вот после появления в «Чикаго» Скотти Пиппена пазл сложился. «Быки» обыграли «Лейкерс» в финале и завоевали заветный трофей, а Майкл открыл дорогу к истинному величию и званию абсолютно лучшего игрока в истории, не проигравшего ни одного из шести финалов.