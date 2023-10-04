Собрали всех звёзд, кто может поехать на ОИ-2024. Составляем сборную мечты

На днях в НБА прошёл медиадень, когда все игроки вернулись из отпуска, встретились со старыми и новыми партнёрами по команде, поучаствовали в фотосетах, но что важнее всего — посетили пресс-конференции. Вопросов было множество, но была одна тема, о которой спрашивали у почти каждой американской звезды НБА — согласятся ли они участвовать в Олимпиаде 2024 года?

Что стало поводом к таким расспросам? Неудачное выступление сборной США на минувшем чемпионате мира, нашумевшие слова легкоатлета Ноа Лайлза, а также появившийся нарратив о том, что времена американской доминации в баскетболе подходят к концу. Мы не раз затрагивали эту тему в наших материалах, не будем на неё сильно отвлекаться, сегодня наша задача состоит в другом.

Практически все звёзды НБА, которым задавали вопрос о сборной, либо отвечали уверенно утвердительно, что согласятся поехать, либо заявляли, что не исключают такую возможность. Некоторые действительно хотят снова показать миру американскую мощь, другие близятся к завершению карьеры и хотят совершить что-то историческое под конец, а третьи просто ещё ни разу не участвовали в Играх и хотят это сделать, тем более вместе с такими легендами. В общем, состав вырисовывается крайне сильным — такого не было с 2012 года точно.

В заявке сборной 12 мест. Давайте попробуем оформить целый состав команды из числа тех, кто может поехать на ОИ-2024. Будем пытаться составить реалистичный ростер, а, значит, возьмём не просто 12 лучших игроков, а будем оглядываться на позиции.

Стартовый разыгрывающий

Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)

Стефен Карри Фото: David Ramos/Getty Images

Из-за постоянных выходов в финал и бесконечных чемпионств у Карри в прайме не было физической возможности представлять сборную на крупных турнирах, потому что лето было необходимо игроку для восстановления после большого количества игр.

В итоге у суперзвезды мирового баскетбола нет ни одной олимпийской медали. Карри может похвастаться только двумя победами на чемпионатах мира (2010, 2014). Поэтому неудивительно, что Стефен хочет успеть сделать то, чего ему так ещё ни разу и не удавалось.

«Я говорил с некоторыми людьми по поводу такой возможности. Я хочу играть. Это единственное, что я не делал в своей карьере. Я определённо хочу быть там, хочу быть в команде», — заявил Карри на медиадне.

Стартовый атакующий защитник

Девин Букер («Финикс Санз»)

Девин Букер Фото: Gregory Shamus/Getty Images

А вот у 26-летнего защитника уже есть золотая олимпийская медаль, полученная в Токио в 2021 году. В Японии у Букера была довольно ограниченная роль, которая привела к тому, что он набирал лишь 9,3 очка в среднем. Нет сомнений, что уже на Играх в Париже он будет одним из самых главных лиц в нападении.

О своём намерении выступить за сборную Девин рассказал лаконично и понятно.

«Я сделаю это», — написал Букер в социальных сетях.

Стартовый лёгкий форвард

Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Леброн Джеймс Фото: Mark Makela/Getty Images

Во многом именно Леброн начал разгонять идею о том, чтобы приехать на следующую Олимпиаду суперзвёздным составом. Во время чемпионата мира именитый игрок оставлял завуалированные сообщения с намёками на возвращение в сборную. Затем инсайдеры начали сообщать, что Джеймс уже пообщался с некоторыми баскетболистами о подобной идее.

В итоге Леброн ещё не дал чёткого ответа, но не исключил такой возможности. Легендарному игроку было бы интересно поучаствовать в чём-то историческом на заключительном отрезке своей карьеры. Форвард уже много лет не надевал майку национальной команды. Тем не менее он уже обладает двумя золотыми медалями (2008, 2012).

Как и в своей НБА-карьере, Джеймс хочет выступать в роли скрытого генерального менеджера, быть архитектором состава команды. Фигура легенды баскетбола весьма притягательна, потому и наблюдается такой всеобщий интерес со стороны игроков. Никто не хочет упускать шанс поучаствовать в историческом событии, о котором, возможно, потом будет снят документальный фильм, так ещё и с Леброном Джеймсом на закате своей карьеры. Своеобразный ответ Last Dance.

Стартовый тяжёлый форвард

Кевин Дюрант («Финикс Санз»)

Кевин Дюрант Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Дюрант в своём стиле не стал «ёрничать» и ответил прямо: «Я буду играть». Таким образом, у него будет шанс стать четырёхкратным олимпийским чемпионом. Он будет единственным, кому удалось такое совершить. Кевин получит статус величайшего баскетболиста Олимпиад в истории.

Но я бы сделал фокус не на количестве медалей и рекордов, а то, что парижские Игры могут стать для нас всех прощанием с целым поколением звёзд баскетбола. Если в команде будут Карри, Леброн и Дюрант — мы сможем проводить тех, кто определял баскетбол последние 10–15 лет. Что опять же будет красивой историей для любых последующих произведений.

Стартовый центровой

Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Энтони Дэвис Фото: David Ramos/Getty Images

Участие Дэвиса находится под наибольшим сомнением среди всех, кого мы уже успели назвать. Но у нас же команда мечты? Так что давайте будем надеяться, что Леброну удастся уговорить своего друга по «Лейкерс» составить ему компанию во французском путешествии.

Дэвис всю карьеру страдает от постоянных повреждений, что стало причиной, почему Энтони много лет не выступает за сборную США. Ещё одним фактором является то, что у бигмена уже есть золото Олимпиады 2012 года, куда он направился, ещё не сыграв ни одной игры в НБА. Также игрок был в составе «золотой» команды на чемпионате мира 2014 года (последнем победном для американцев).

Звёздная скамейка

Джейсон Тейтум Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Бэм Адебайо («Майами Хит») — хорошо себя проявил в роли центрового на Играх в Токио, будет отличным сменщиком для Дэвиса.

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — многие скажут, что он заслуживает статуса основного игрока, но здесь у нас он будет лидером скамейки.

Фред Ванвлит («Хьюстон Рокетс») — ну нам же нужен запасной разыгрывающий? Про Кайри в прессе сообщают совсем разные инсайды, его статус совершенно непонятен. А вот Ванвлит открыто заявил, что хочет быть в сборной.

Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — у нас же сборная мечты? Так почему бы не помечтать, что Леонард будет здоров к Олимпиаде? Тем более игрок, который вообще всю карьеру избегал международных турниров, заявил, что хотел бы наконец сыграть за сборную. Это могло произойти ещё на ЧМ-2023, если бы не травма.

Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — способность баскетболиста сыграть и разыгрывающего, и атакующего защитника будет крайне полезна в сборной. Митчелл выступал только на ЧМ-2019, где остался без медали, так что мотивация у Донована точно будет.

Джейлен Браун («Бостон Селтикс») — игрок, который будет преимущественно заниматься защитной работой (ну кому-то же надо), а также может закрыть позицию двойки, тройки и чётверки. Полезный командный игрок в ротацию

Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс») — тяжелейшая травма, полученная Джорджем на тренировочном матче сборной США, является поворотным моментом в карьере баскетболиста. Сам Пол недавно заявлял, что до сих пор часто думает и вспоминает о том инциденте. Возможно, второе олимпийское золото поможет форварду «закрыть гештальт».

А кто ещё может поехать?

Джоэл Эмбиид. Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — центровой до сих пор не определился, за какую сборную будет выступать. Большинство слухов связывало игрока с Францией, которая годами активно зазывает Джоэла к себе. Эмбиид не дал чёткого ответа и совершенно спокойно может пойти по лёгкому пути и выбрать сборную США. Если такое случится — придётся переделывать весь состав, что мы сейчас вам изобразили.

Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс») — ещё летом в сети были сообщения о том, что Кайри никогда не хотел выступать за американцев, а предпочёл бы выступать за Австралию, где был рождён. Но уже в сентябре появились слухи о том, что Кайри было бы интересно присоединиться к звёздной компании в Париже. Но захочет ли американская федерация, чтобы такой персонаж представлял США напоказ всему миру? Захотят ли баскетболисты играть с таким скандальным партнёром? Если Ирвинг захочет «обелить» свой имидж и примириться с грехами прошлого, то французская терапия подойдёт отлично.

Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») — ультимативный победитель, лидер раздевалки, потрясающий защитник. Большинство тренеров наверняка включили бы Грина в свой состав, поскольку он сможет заниматься всей «черновой» работой, чтобы сбалансировать звёздный состав.

А какой состав мечты придумали бы вы? Поделитесь своими грёзами в комментариях.