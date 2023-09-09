Поражение США в полуфинале ЧМ-2023 — не сенсация. Но некоторые выводы сделать можно

Вчерашний день чемпионата мира получился крайне эмоциональным. Большинство болельщиков радовались крушению североамериканских команд — в особенности поражению сборной США в матче со сборной Германии (111:113).

Медиа и фанаты в моменте любят слишком сильно реагировать на происходящие события, порой преувеличивая случившееся. Нет, сенсации никакой не случилось, хотя было бы слепотой не заметить некоторые процессы, происходящие в мировом баскетболе. О чём и поговорим.

Сборная США провела отличный матч в нападении

Первые три четверти матч проходил на невероятном уровне темпа набора очков. Его вполне можно было сравнить с каким-нибудь открытым матчем регулярного сезона НБА, но нельзя забывать про разницу в продолжительности четвертей, что заставляет воспринимать вчерашнюю встречу как ультраатакующую.

Обе команды показывали великолепный уровень исполнения бросков. И даже после более защитной четвёртой десятиминутки итоговая эффективность американцев поражает: 58% с игры (38 из 65), 48% с дальней дистанции (12 из 25), 96% со штрафной линии (23 из 24). По каждому из этих показателей США опередила Германию.

Энтони Эдвардс Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Можно заявить, что у США наблюдаются проблемы в защите, и это абсолютно верное замечание. Но разница в итоговом счёте составила два очка. При таком близком матче всегда нужно делать скидку на везение. Если бы пару бросков были на стороне США, то мы не кричали бы о сенсации, а ожидаемо и с зевотой приняли бы результат, но, конечно, поддерживая Германию в том, что они так достойно боролись.

Для того чтобы давать глобальные оценки чему-либо, нужно слегка возвыситься над результатом, который в данном матче мог случиться любой.

Чемпионат мира — исторически нелюбимый турнир для США

На самом культурном уровне у американцев не возникает мандража при словосочетании «чемпионат мира». Это можно проследить во многих видах спорта, особенно в командных. Олимпиада не просто важнее ЧМ для американцев, а прямо несравнимо приоритетнее.

Если взглянуть на историю чемпионатов мира, то американцы выиграли лишь в 5 из 19 случаев. Сборная Югославии, которая в последний раз выступала на ЧМ в 2002 году, до сих пор имеет столько же золотых медалей, как и у США. Для сравнения: американцы выигрывали ОИ 16 из 20 раз!

Сборная США с золотыми медалями ОИ-2020 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Это отражается и на составе сборной. Американцы не привезли ни одной настоящей суперзвезды. Лишь четверо игроков (Энтони Эдвардс, Брэндон Ингрэм, Джарен Джексон и Тайриз Халибёртон) вообще участвовали на Матче всех звёзд.

По сути говоря, чемпионат мира американцами воспринимается как возможность «обкатать» молодёжь, чтобы понять, кого потом можно будет вызвать на Олимпиаду. Тренеры пробуют разные стили игры, комбинации, пытаясь отполировать систему.

Игры на вылет — пространство для случайности

Баскетбол — один из самых предсказуемых командных видов спорта. Из-за того, что набирается очень много очков за матч, слишком мало остаётся пространства для неожиданностей и случайностей. Но если что и создаёт их, то это игры на вылет.

Во всём мире любят такие матчи. Несмотря на то что студенческий баскетбол — не самая популярная вещь у американцев, «Мартовское безумие» смотрят все любители спорта в США, именно из-за того, что сам формат игр на вылет предполагает постоянные драмы.

«Мартовское безумие» — 2023 Фото: Logan Riely/Getty Images

А вот что было бы, если бы вместо одной игры на вылет были бы серии, как в НБА? Если мы посмотрим на статистику по всему турниру, то американцы выступили лучше, чем немцы. По очкам за игру США лидирует среди всех сборных, а немцы на четвёртом месте.

По эффективности бросков американцы вторые, а немцы – четвёртые. То же касается и процента исполнения дальних бросков, подборов, ассистов, блок-шотов и перехватов. Исходя из этого, можно легко спрогнозировать фаворита.

Выводы

Тем не менее довольно сложно избавиться от символизма минувшего дня. Мы уже неоднократно упоминали о том, как баскетбол становится всё более глобальным видом спорта.

Сама НБА становится более интернациональной, а европейские лиги начинают приближаться к её уровню. Команды, состоящие полностью из видных игроков главной американской лиги и проигрывающие сборным, можно посчитать на лапке котика.

Все равно США с большой долей вероятности снова возьмёт Олимпиаду, но теперь хочется увидеть аналог клубного чемпионата мира, где чемпион НБА будет встречаться с победителем Евролиги.