Пять лучших дуэтов отцов и сыновей в истории НБА: пока что без Леброна Джеймса

Уже в следующем году Леброн Джеймс может стать первым в истории баскетболистом, который выступает в НБА в то же время, что и его сын. Однако до Джеймсов в лиге уже успели поиграть множество отцов и сыновей, которые представляли разные временные эпохи.

Тут почётного упоминания заслуживают Билл и Люк Уолтоны, Гэри Пэйтон и Гэри Пэйтон-второй, Джо и Коби Брайанты, Харви и Джерами Гранты, Гари Трент и Гари Трент-младший, а также Док и Остин Риверсы. Но пять дуэтов отец-сын, о которых мы подробно расскажем в этом материале, добились в НБА заметно больше остальных.

Тим Хардуэй и Тим Хардуэй-младший

Тим Хардуэй и Тим Хардуэй-младший Фото: Steven Ryan/Getty Images

Вместе с Крисом Маллином и Митчем Ричмондом Тим Хардуэй-старший играл в захватывающий, атакующий баскетбол и был частью «Большого трио» «Голден Стэйт», где провёл первые семь лет своей карьеры и трижды попадал на Матч всех звёзд. В среднем за «Уорриорз» он набирал по 19,8 очка и 9,3 передачи, а быстрее него отметку в 5000 очков и 2500 ассистов пересёк только легендарный Оскар Робертсон.

После «Голден Стэйт» Хардуэй уехал в «Майами», где его первые два сезона в роли стартового разыгрывающего получились не менее убедительными. Но затем его статистика начала потихоньку снижаться, и в 2001-м – через год после того, как он стал олимпийским чемпионом – Тима обменяли из «Хит». В 2009-м его 10-й номер был выведен франшизой из обращения.

Хардуэю-младшему за 10 лет в НБА, увы, не удалось повторить успехов отца. Во всяком случае, пока – на данный момент он выступает за «Даллас», который после обмена Кайри Ирвинга настроен всерьёз бороться за чемпионство. Тим является неплохим вингом, способным набирать очки. Но, по словам главного тренера Джейсона Кидда, в сезоне-2023/2024 в «Маверикс» ему уготована новая роль – специалист хочет превратить его в лучшего шестого игрока лиги.

Арвидас и Домантас Сабонисы

Арвидас и Домантас Сабонисы Фото: Getty Images

Арвидас Сабонис добился в «Жальгирисе», «Реале» и сборных СССР и Литвы куда бóльших успехов, нежели в НБА. Возможно, дела обстояли бы иначе, если бы у него получилось уехать в США на пике карьеры. Но про его заход в «Портленде», где Сабонис-старший провёл семь лет, всё же не стоит забывать.

Арвидас был стартовым центровым «Блэйзерс» и помог команде дважды добраться до финала конференции. В своём лучшем сезоне, 1997/1998, он в среднем набирал по 16 очков, 10 подборов и три передачи за игру – и это уже в возрасте 33 лет, после множества перенесённых травм. Сабонис играл в НБА вплоть до 38 лет и имел реальный шанс стать лучшим центровым своего времени, окажись он за океаном чуть раньше.

Но теперь его наследие продолжает нести Домантас Сабонис, который родился в Портленде во времена выступления его отца за местную команду. На протяжении последних четырёх лет он набирал не менее 18 очков и 12 подборов в среднем за игру, также став лидером прошедшего сезона по собранным отскокам. Его «Сакраменто» впервые с 2006 года вышел в плей-офф, где в упорной борьбе всё-таки уступил «Голден Стэйт».

Рик и Брент Бэрри

Рик и Брент Бэрри Фото: Digital First Media Group/Bay Area News via Getty Images

Рик Бэрри – одна из самых примечательных баскетбольных фигур времён 60-х и 70-х. Он является единственным в истории, кому удалось поиграть в NCAA, АБА и НБА, а также стать лидером сезона по результативности в каждой из них. Главной командой в карьере Бэрри были «Уорриорз», где его 24-й номер теперь выведен из обращения. Там форвард завоевал титул чемпиона НБА, а также MVP финальной серии в 1975-м.

Все четверо его сыновей играли в баскетбол, но самым успешным среди Дрю, Джона, Кэньона и Брента оказался последний. Он играл за «Клипперс», «Сиэттл Суперсоникс», но именно в «Спёрс», где выступал с 2004 по 2008 год, стал двукратным чемпионом НБА.

Бэрри обладал стабильным броском из-за дуги и выдающимся атлетизмом (во всяком случае, до травм) и регулярно получал игровое время со скамейки, в том числе в 71 матче плей-офф. Он был одним из самых эффективных баскетболистов плана «кэтч-энд-шут» в лиге и наверняка ценился бы куда больше в современной НБА. На данный момент он занимает должность вице-президента по баскетбольным операциям в «Сан-Антонио».

Майкл и Клэй Томпсоны

Майкл и Клэй Томпсоны Фото: MediaNews Group/Bay Area News via Getty Images

На двоих этот дуэт отца и сына имеет шесть чемпионских перстней. Клэй с 2011 года выступает за «Уорриорз», которые за последние 10 лет выходили в шесть финалов НБА и выиграли четыре из них. Майкл же был частью «Лейкерс», когда с Каримом Абдул-Джаббаром, Мэджиком Джонсоном, Джеймсом Уорти и Байроном Скоттом они завоевали два трофея подряд в 1987 и 1988 годах.

Клэй является одним из игроков «Большого трио» в «Уорриорз», поэтому из 716 матчей в НБА вышел в стартовой пятёрке на 679. У Майкла дела обстояли чуть иначе – он был основной «пятёркой» в «Портленде», которым был выбран под первым номером на драфте-1978 и где провёл восемь лет. В свой третий год в лиге он даже набирал дабл-дабл из 20,8 очка и 11,7 подбора вдобавок к 4,0 передачи и 1,4 блок-шота за игру. Однако в «Лейкерс» он был стартовым центровым лишь в одном из пяти сезонов – 1989/1990, ставшим для той команды первым без Карима.

В среднем по карьере Майкл имел статистику в 13,7 очка, 7,4 подбора, 2,3 передачи и 1,1 блока за 29,7 минуты. Всего он принял участие в 935 встречах в НБА.

Делл, Стефен и Сет Карри

Делл, Стефен и Сет Карри Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Стефен Карри – живая легенда «Голден Стэйт Уорриорз». В составе этой команды он четырежды становился чемпионом НБА, дважды – MVP регулярного сезона и единожды – MVP финальной серии. Он четыре раза включался в первую символическую сборную НБА, девять раз выбирался на Матч всех звёзд, вошёл в список 75 лучших игроков в истории и, конечно же, стал обладателем абсолютного рекорда по количеству трёхочковых. В свои 34 года Стеф остаётся одним из лучших игроков лиги.

Возможно, кто-то не знает, но его отец, Делл Карри, также выступал в НБА – с 1986 по 2002 год. Дольше всего он провёл в составе «Шарлотт»: на момент завершения карьеры Карри-старший был лидером франшизы по набранным очкам (9839) и дальним попаданиям (929). Играя за «Хорнетс», он в основном выходил со скамейки и обеспечивал мгновенный набор очков, в особенности из-за дуги. Делл был признан лучшим шестым игроком года в 1994-м.

Помимо Стефена, у него есть ещё двое детей – дочь Сидел и сын Сет, который на сегодняшний день выступает за «Бруклин». Его карьера получилась чуть менее успешной, чем у старшего брата, но за последние два сезона он провёл 125 матчей в «Нетс» и «Сиксерс», в среднем набирая по 12,2 очка, 2,6 передачи и 2,4 подбора. Да и гены дали о себе знать – по карьере Сет имеет уверенные 43,5% из-за дуги.