Фавориты пройдут серьёзную проверку! Анонс 2-го тура Еврокубка

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Время в материале указано по Москве.

🏀 10 октября, 20:00: «Бешикташ» — «Прометей», 2-й тур Еврокубка

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Интрига: есть ли шансы у украинской команды?

Обновлённый «Бешикташ» намерен выступить намного лучше в этом сезоне. На Суперкубке России турки заняли пятое место, а в Еврокубке уже успели победить одного из фаворитов турнира — «Ховентуд» (63:62). «Прометей» также удачно начал турнир, уверенно обыграв «Гамбург» (97:77). Кто потерпит своё первое поражение на европейской арене?

Дерек Нидхэм Фото: Официальный сайт БК «Бешикташ»

🏀 11 октября, 19:30: «Цедевита Олимпия» — «Ховентуд», 2-й тур Еврокубка

Где смотреть: Okko.

Интрига: кто из двух команд одержит свою первую победу на турнире?

В этом матче встретятся две команды, которые начали Еврокубок с поражений. Словенский клуб разгромно проиграл «Хапоэлю» (73:100), а «Ховентуд» драматично уступил в концовке «Бешикташу» (62:63). Испанский клуб воспринимается букмекерами как уверенный фаворит, но балканские болельщики могут помочь своим игрокам прыгнуть выше головы.

Кайл Гай Фото: DAX Images/BSR Agency/Getty Images

🏀 11 октября, 21:00: «Умана Рейер» — «Париж», 2-й тур Еврокубка

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Интрига: сможет ли итальянский клуб оправиться от тяжёлого поражения?

Этот матч станет одним из самых равных противостояний вечера. Встречаются команды, которые выходили в плей-офф минувшего Суперкубка и сохранили статус серьёзных кандидатов. 1-й тур прошёл для команд по-разному: «Париж» уверенно обыграл «Вулвз» (105:78), а «Умана Рейер» сенсационно уступила андердогам «Лондон Лайонс» (69:76). Смогут ли парижане заставить венецианцев потерпеть второе поражение подряд?

Джордан Паркс Фото: Savino Paolella/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images

🏀 11 октября, 22:00: «Гран Канария» — «Ратиофарм Ульм», 2-й тур Еврокубка

Где смотреть: Okko.

Интрига: продолжит ли испанская команда доказывать свой статус фаворита турнира?

Предыдущему победителю Еврокубка предстоит пройти первую серьёзную проверку в турнире. «Ратиофарм Ульм» крайне достойно себя проявил в 1-м туре, одолев «Доломити Энергию» со счётом 80:70. У испанского клуба был ещё более впечатляющий перформанс против «Ариса» (82:66). В минувшем сезоне клуб с Канарских островов лишь в самой концовке смог одолеть немецкую команду — 94:93. Увидим ли мы плотную концовку и в этом матче?