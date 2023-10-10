Будущее и деньги. Игроки, которые будут биться за большой контракт в новом сезоне НБА

Наступающий сезон-2023/2024 может стать ключевым для многих звёздных игроков НБА, ведь сразу несколько из них по его итогам могут оказаться в статусе свободных агентов. Ну а для тех, кто уже провёл много лет в лиге, этот год будет иметь особо важное значение – на кону будет стоять судьба контракта, который может оказаться для них последним в карьере.

В этом материале «Чемпионат» расскажет о пяти баскетболистах, которые в следующем году попробуют зарекомендовать себя и получить выгодное финансовое предложение.

Нельзя не упомянуть, что свободным агентом следующим летом может стать и Леброн Джеймс. У него в контракте прописана опция игрока на сезон-2024/2025 стоимостью в $ 51,4 млн. Но даже если звёздный баскетболист откажется от неё, то ему ни при каком раскладе не придётся наигрывать на большой контракт – в лиге все давно знают, как много он может привнести в команду. И именно поэтому Брон не был включён в этот список.

Джру Холидэй

Джру Холидэй Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

В конце сентября с Холидэем приключилась довольно неприятная ситуация. Он дал интервью, в котором сказал, что хотел бы продлить контракт с «Милуоки» и завершить там карьеру, что не хочет выступать ни за какую другую команду и всё в таком духе. На следующий день его обменяли в «Портленд» как часть сделки по Дэмьену Лилларду, а уже оттуда – в «Бостон».

Грустно, конечно, что мечты Холидэя о долгой карьере в «Бакс» не сбылись. Но теперь у него будет шанс проявить себя в не менее талантливой команде: обновлённых «Селтикс» с Кристапсом Порзингисом, Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном.

В составе «Бостона» Джру на данный момент является самым высокооплачиваемым игроком, однако предстоящий сезон является последним гарантированным по его контракту. Следующим летом он сможет взять опцию игрока на $ 37,4 млн. Но, если он хочет закрепиться в лиге на большой зарплате и после 2025 года, грядущий чемпионат станет для него показательным.

В «Селтикс», которые однозначно будут бороться за титул, рассчитывают на его плеймейкерские способности и качественную защиту на периметре. И если он проявит себя как топовый разыгрывающий в команде, имеющей потенциал стать чемпионской, то точно станет обладателем внушительного контракта в будущем.

Клэй Томпсон

Клэй Томпсон Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Предстоящий сезон станет для Томпсона заключительным по максимальному контракту на пять лет и $ 190 млн, который он подписал в 2019 году. Он заработает $ 43,2 млн и, если вдруг не продлит сотрудничество с «Голден Стэйт», следующим летом станет свободным агентом.

Однако исход, при котором «Уорриорз» решат расстаться с Клэем, является крайне маловероятным. Его удержали в команде даже тогда, когда игрок пропустил два сезона подряд из-за последовательных травм, и не зря – он стал важной частью чемпионского состава в 2022-м. Поэтому ожидается, что в «Голден Стэйт» постараются сохранить своё «Большое трио» как можно дольше. Особенно теперь, когда и Стефен Карри, и Дрэймонд Грин имеют гарантированные контракты до сезона-2025/2026.

Сам Клэй заявлял, что его переподписание может состояться до начала нового сезона. И, хотя переговоры между сторонами уже начались, по слухам, они продвигаются достаточно медленно. И игрок, и франшиза хотят достичь соглашения, но пока особо не торопятся.

Что касается зарплаты, никаких цифр пока не было названо. Клэй имеет право на четырёхлетнее продление на $ 224 млн, но, учитывая его возраст и историю травм, в «Голден Стэйт» вряд ли выдадут ему $ 50 млн в год. Некоторые эксперты предполагают, что Томпсону предложат столько же, сколько он получает сейчас, или немного больше. Сезон-2023/2024 станет для него возможностью показать себя и наиграть на более солидный контракт, чем тот, что летом выдали Дрэймонду Грину ($ 100 млн на четыре года).

Кавай Леонард

Кавай Леонард Фото: Darryl Oumi/Getty Images

Уже следующим летом 32-летний Кавай Леонард может стать свободным агентом. Сезон-2023/2024 является последним гарантированным по его действующему контракту, и совсем скоро игроку предстоит сделать выбор – брать опцию или нет.

Опция на $ 48,8 млн поможет Леонарду остаться в «Лос-Анджелесе» ещё на год в случае, если больших денег по новому соглашению ему не предложат ни сами «Клипперс», ни другие команды. И если учесть, что с момента перехода в «ЛАК» Кавай провёл всего 161 из 298 возможных матчей, претендовать на $ 50 млн в год он вряд ли будет.

Не поймите неправильно, он всё ещё мог бы играть в контендере и быть там лучшим игроком – в здоровом виде Леонард оказывает серьёзное влияние на обоих концах площадки. Но это в здоровом состоянии, в котором он, увы, пребывает довольно редко. Ни в одном из последних четырёх сезонов (включая 2021/2022, который он пропустил целиком из-за разрыва «крестов») Кавай не провёл более 57 матчей. Способен ли он выдержать интенсивные нагрузки на стадии плей-офф? Это ещё один насущный вопрос.

Конечно, Леонард не окажется без работы в НБА, если станет свободным агентом. Вот только сам он хочет остаться в нынешней команде. Когда Кавая на днях спросили о том, как у него складываются отношения с руководством «Клипперс», он ответил:

«У нас всё хорошо. Я приехал сюда в 2019 году, чтобы стать частью «Клипперс». Между мной и фронт-офисом всё в порядке. Но ни с их, ни с моей стороны пока нет никакой спешки».

В руководстве франшизы также рассчитывают, что игрок задержится в команде на долгое время. По окончании прошлого сезона президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк заявил, что там верят в дуэт Леонарда с Полом Джорджем (подробнее о нём – в следующем подпункте). И если они смогут наконец-то провести здоровый, уверенный сезон – и, что самое главное, постсезон – то наверняка получат от «Лос-Анджелеса» достойное предложение.

Пол Джордж

Пол Джордж Фото: Darryl Oumi/Getty Images

У Пи Джи ситуация обстоит абсолютно так же, как у Кавая. По окончании сезона-2023/2024 ему предстоит выбрать между статусом свободного агента и опцией игрока на $ 48,8 млн. Если, конечно, «Клипперс» не предложат ему новый контракт, переговоры о подписании которого уже начались.

Это на днях подтвердил сам Джордж:

«Переговоры идут, но обе стороны должны быть на одной странице. И это как раз то, с чем мы пытаемся разобраться».

Как и Кавай, с момента перехода в «Лос-Анджелес» форвард пропустил довольно много матчей. За четыре года он появился на площадке лишь 189 раз. Но о том, что в дуэт Джорджа с Леонардом в команде по-прежнему верят, в этой статье уже было упомянуто.

«В 2019 году мы подписали Кавая и Пола не на один, два, три или четыре года. Каждый год, когда у вас есть такие парни, у вас есть шансы в лиге. Так что речь идёт о том, чтобы найти для них достойное окружение и продолжать повышать свои шансы», – сказал президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк.

Чего не было упомянуто – так это тот факт, что летом следующего года состоится открытие новой арены «Клипперс» в Лос-Анджелесе. И это влияет на будущее Пи Джи с Каваем больше, чем может показаться на первый взгляд. Окупить средства, потраченные на строительство 18-тысячного стадиона, как-то придётся. И уходить во внезапную перестройку прямо к его открытию – затея так себе, особенно если учесть, что речь идёт о Лос-Анджелесе, где конкурирующая команда и без того продаёт больше билетов.

Так что «Клипперс» наверняка попытаются удержать обоих баскетболистов. Единственное, что предстоит сделать Джорджу – это избежать травм и отыграть качественный сезон, чтобы гарантировать себе наибольшее возможное предложение.

Джеймс Харден

Джеймс Харден Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Джеймс Харден уже взял опцию игрока на предстоящий сезон, так что летом 2024-го он гарантированно станет свободным агентом. В какую команду отправится 34-летний баскетболист, предсказать невозможно. Ведь на данный момент не существует определённости даже относительно того, где он начнёт регулярный чемпионат 24 октября.

На данный момент Джеймс всё ещё числится игроком «Филадельфии», но оставаться там дольше положенного не планирует. Его отношения с руководством «Сиксерс» – в особенности с президентом Дэрилом «Лжецом» Мори – испорчены до такой степени, что Харден попросту отказывается выступать за эту команду. Он верит, что в «Филе» изначально не собирались выдавать ему долгосрочный контракт. При этом сам игрок отказался от опции на $ 47 млн и пошёл на значительное снижение зарплаты, чтобы присоединиться к франшизе.

И вот опять мы говорим о «Клипперс». Именно «Лос-Анджелес» является для Хардена приоритетным направлением. Там он хочет объединиться с Расселлом Уэстбруком, с которым когда-то играл в «Оклахоме» и «Хьюстоне».

При этом «Клипперс» являются единственной командой, которая вообще ведёт переговоры с «Филадельфией» по обмену Джеймса. В Калифорнии намерены провести сделку как можно скорее, но в отсутствие конкуренции не планируют повышать собственное предложение.

Но, где бы ни оказался к началу сезона Харден, в предстоящие семь месяцев ему предстоит показать свой лучший баскетбол и всерьёз задуматься о будущем.