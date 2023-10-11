ЦСКА не стоит списывать, а «Руна» всех удивила! Рейтинг силы команд Единой лиги ВТБ

«Чемпионат» представляет свой собственный рейтинг силы для команд Единой лиги ВТБ. Собственно, со старта чемпионата прошло уже почти две недели, но главная сложность в оценке силы команд заключается в неодинаковом количестве игр, которые провели клубы. Так, например, бóльшая часть клубов сыграла три раза.

В то время как «Минск» провёл всего две игры, УНИКС и вовсе одну (матч с «Пари Нижний Новгород» был перенесён из-за вспышки ковида в стане казанцев). А есть ещё и «Астана», которая вступает в сезон только 14 октября, но это всего лишь первый рейтинг, потому оставим клуб из Казахстана за скобками и будем внимательно смотреть на то, как обновлённый коллектив Олега Киселёва начнёт новый сезон.

13-е место: «Минск»

«Минск» пока без побед в Единой лиге ВТБ Фото: БК «МИНСК»

В своём первом матче в сезоне команда из Беларуси крупно уступила «Нижнему» — 60:89. И столь крупная разница, наверное, была удивительной. Минчане летом приобрели крепких легионеров, а молодёжь неплохо показала себя в концовке прошлого чемпионата и в летних играх со сборной России.

Но главный матч команда Ростислава Вергуна провела в Красноярске. Равная игра с «Енисеем» дошла до концовки, где гости уступили, набрав за последние 10 минут игрового времени всего 13 очков. Пока «Минск» без побед, однако удивительнее другое – это единственная команда после трёх туров, у которой нет ни одной победы.

12-е место: «Енисей»

«Енисей» в числе клубов, победивших один раз в трёх играх Фото: Максим Абрамов, БК «Самара»

Красноярцы провели три матча, уступив в первых двух встречах на выезде и обыграв «Минск» дома. Крупное поражение от «Самары» в какой-то степени стало маркером процессов, которые происходили летом. Именно по маршруту Красноярск – Самара переехали сразу несколько игроков «Енисея», а самое главное – волжане подписали главного тренера Дражена Анзуловича, который несколько сезонов работал в Красноярске.

В матче с «Минском» дебютировал за «Енисей» Владимир Карпенко. Молодой защитник перебрался из ЦСКА на правах аренды и внёс свой вклад в итоговый успех команды. В основе армейцев ему вряд ли бы нашлось много игрового времени, а потому любопытно посмотреть на то, как он будет прогрессировать в «Енисее».

11-е место: «Самара»

«Самара» пока выиграла только у «Енисея» Фото: Максим Абрамов, БК «Самара»

«Самара» в прошлом сезоне серьёзно провалилась в Единой лиге ВТБ, сделав ставку на звёздных американских ветеранов. В результате клуб не попал в плей-офф, а летом волжане сменили тренерский штаб и почти всех игроков. На бумаге коллектив Дражена Анзуловича выглядит очень крепко. Вдобавок ко всему тренер очень хорошо знает специфику работы в России и явно хочет доказать всем, что готов к повышению.

Волжане одержали пока лишь одну победу (дома был обыгран «Енисей»), уступив «Зениту» и «Руне». В итоге понять истинную мощь команды пока не получилось, но амбиции руководства клуба определённо требуют от игроков попадания в верхнюю шестёрку.

10-е место: «Автодор»

«Автодор» очень неплохо смотрится на старте чемпионата Фото: Дарья Митрофанова, БК «Автодор»

В Саратове к новому сезону появились новый тренер и целая группа легионеров, но главными потерями, однозначно, стали два российских игрока. Никита Михайловский и Евгений Минченко отправились в ЦСКА и МБА соответственно.

В каждом из трёх матчей «Автодор» был как минимум не хуже соперников. Удивительно, но слабее всего саратовцы провели единственный домашний матч – с МБА. Именно после него у президента клуба, выражаясь простым языком, «бомбануло»: Владимир Радионов в свойственной ему манере обвинил лигу в том, что она ставит московских судей на матчи московских команд. Казалось, такой спич вряд ли будет способствовать правильному настрою, но у рулевого «Автодора» получилось! Следующий матч его парни забрали, обыграв дерзкого новичка Единой лиги ВТБ – «Уралмаш».

9-е место: «Уралмаш»

Александр Захаров – один из лидеров «Уралмаша» на старте сезона Фото: БК «Зенит»

Екатеринбург дважды подряд побеждал в Суперлиге, а летом получил разрешение и сделал шаг на более высокую ступень. Именно поэтому в составе «Уралмаша» появилось сразу несколько талантливых легионеров, а предсезонка говорила о том, что уральцы доставят проблемы абсолютно всем. Так и получилось!

Уже в дебютной встрече «Уралмаш» огорчил «Зенит», победив на площадке соперника. Правда, два следующих домашних матча команда с Урала проиграла, оставив вопросы к своей игре. Но самый главный пока заключается в другом: какой «Уралмаш» настоящий – тот, что переиграл «Зенит», или уступающий «Автодору» и «Руне» на своём паркете?

8-е место: «Локомотив-Кубань»

Джордан Морган – один из новичков «Локо» Фото: Фёдор Обмайкин, БК «Локомотив-Кубань»

От «Локо» после ярчайшего прошлого сезона и Суперкубка Единой лиги ВТБ все ждут как минимум повторения результата. Но в сезон парни Александра Секулича вкатываются непросто. Собственно, в прошлом году всё было точно так же. Звонкий щелчок от УНИКСа в матче открытия сезона сменился на первое домашнее поражение от «Пармы» в рамках Лиги ВТБ. Правда, железнодорожники не позволили себе впервые за всю историю проиграть трижды на старте сезона. В упорной концовке они были сильнее МБА.

«Локо» не менял состав, дополнив его Джорданом Морганом и Владиславом Близнюком. Кубанцы играют быстро, полагаясь на широкую ротацию и отличное движение мяча. Отдельно отметим ещё двоих выходцев из молодёжки «Локо» — Кирилл Елатонцев и Кирилл Темиров прошли полноценную предсезонку и теперь находятся в обойме, получая свои минуты на паркете.

7-е место: МБА

Рабочее совещание Василия Карасёва со своими игроками Фото: Фёдор Обмайкин, БК «Локомотив-Кубань»

Столичный клуб в прошлом сезоне здорово провёл именно первую часть чемпионата, попав в верхнюю шестёрку, забронировав, таким образом, себе место в плей-офф. Нынешний сезон команда Василия Карасёва начала с одной победы в трёх матчах, не сыграв ещё ни разу на своём паркете. Первую (и пока единственную) победу красно-белые добыли в Саратове, но оба проигранных матча со ЦСКА и «Локо» проходили в плотной борьбе, и их исход решался в концовках.

МБА летом постаралась укрепить глубину состава. Очень удачно на новом месте начали Максим Барашков и Евгений Минченко. Оба легко вписались в схемы Василия Карасёва, которые подразумевают большое количество перемещений и работы на обеих сторонах площадки.

6-е место: «Зенит»

Андрей Зубков и его «Зенит» одержали пока лишь одну победу в трёх играх Фото: БК «Зенит»

«Зенит» также с одной победой после трёх сыгранных матчей. Это, пожалуй, главное удивление на старте сезона. Летом в Петербург переехали Кайл Курич и Боян Дублевич, к которым добавилась чемпионская связка из Казани Жбанов – Хантер. Не стоит забывать и про Тимофея Герасимова, переехавшего в «Зенит» из «Енисея». Всё указывало на то, что сейчас-то сине-бело-голубые рванут со старта… но нет. В первой игре случилось поражение от «Уралмаша», а после подопечные Хави Паскуаля ещё и уступили ЦСКА в принципиальном поединке.

5-е место: УНИКС

Ненад Димитриевич остался в УНИКСе Фото: Единая лига ВТБ

УНИКС на пятой строчке нашего рейтинга только потому, что действующий чемпион провёл всего один матч. Как уже было сказано выше – вспышка ковида отложила на более поздний срок игру с «Пари НН». Но в стартовом поединке «зелёные» легко разобрались с «Локо». Чемпион сохранил бóльшую часть состава, заменив ушедших Георгия Жбанова и Винса Хантера Дмитрием Кулагиным и Исмаэлем Бако, сохранив в составе не только лучшего игрока финальной серии прошлого сезона Ненада Димитриевича, но также и Джалена Рейнольдса с Луи Лабери.

4-е место: «Парма»

Айзея Риз в атаке Фото: Евгений Вотинцев, БК «Парма»

Так уж получилось, что «Парму» волны нашего рейтинга вынесли на четвёртую строчку. Пермяки провели мощный матч с «Локо» на выезде, добыв победу на последней секунде овертайма, но после в упорнейшем поединке дома уступили «Нижнему». Кажется, Евгению Пашутину снова удалось собрать боеспособный коллектив, который может удивить. Кто знает, может, в следующем рейтинге «Парма» будет в тройке сильнейших?

3-е место: «Пари Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» не проигрывает на старте сезона Фото: Евгений Вотинцев, БК «Парма»

«Пари Нижний Новгород» начинает сезон с двух побед, уверенно обыграв «Минск» и «Парму». Оба матча чёрно-белые провели на выезде, а их домашний матч с УНИКСом был перенесён. Зоран Лукич ещё по ходу предсезонных игр дал понять – его команда готовится биться за самые высокие места. В Суперкубке «Нижний» обыграл УНИКС и всего два очка в концовке уступил грозному «Фенербахче». Поэтому очень хочется посмотреть на «НН» в матче с одним из претендентов на чемпионство.

2-е место: «Руна»

«Руна» выдала пятый лучший старт в истории лиги для новичков турнира Фото: Руслан Тохтиев, ПБК «Руна»

«Руна» очень громко заявляла о себе ещё во время выступлений в Суперлиге. И вот случилось – теперь в столице есть третья команда Единой лиги ВТБ. Менеджмент «викингов» провёл большую работу, в ходе которой сменился тренерский штаб, а под новый был собран очень боевой состав. Собственно, старт сезона показал, что новичок готов действовать с позиции силы и в более сложной лиге.

Все три матча «Руны» получались упорными, но во всех москвичи одерживали победы. Важный факт с точки зрения психологии. Трижды подряд на старте сезона в свой дебютный год в Единой лиге удавалось победить пяти клубам. Помимо «Руны», в этом списке МБА, питерский «Спартак», УНИКС и ЦСКА.

1-е место: ЦСКА

Семён Антонов и его ЦСКА одержали три победы на старте Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

Армейцы по-разному играли в предсезонке и неважно показали себя в Суперкубке. Именно поэтому все с нетерпением ждали момента, когда начнётся официальный чемпионат. И первые игры с МБА и «Енисеем» болельщикам красно-синих точно не добавили оптимизма. Игры прошли в равной борьбе, но ЦСКА взял свои победы и поднимался в турнирной таблице.

Всё изменилось после победы над «Зенитом». Армейцы выглядели мощно с первой минуты, доказав всем, что их точно рано выписывать из числа претендентов на чемпионство. Именно победа над «Зенитом» даёт ЦСКА первое место в рейтинге.