«Барселону» и «Реал» ожидают грозные соперники. Анонс 2-го тура Евролиги

А также смогут ли «Панатинаикос» и «Монако» одержать свои первые победы на турнире?

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 12 октября, 20:30: «Анадолу Эфес» — «Реал» Мадрид, 2-й тур Евролиги

Где смотреть: Okko.

Интрига: сыграет ли «Эфес» с «Реалом» лучше, чем с «Барселоной»?

«Анадолу Эфес» невыразительно смотрелся в 1-м туре Евролиги, где турки уступили «Барселоне» со счётом 74:91. Новый главный тренер команды Эрдем Джан пока не может вернуть клуб на топ-уровень, но пока что идёт без поражений в национальном чемпионате. «Реал» будет играть без легендарного Руди Фернандеса, получившего травму. Сможет ли «Эфес» показать себя в лучшем свете по сравнению с предыдущим туром?

Гершон Ябуселе Фото: Jesus Orihuela/Getty Images

🏀 12 октября, 21:15: «Панатинаикос» — «Бавария», 2-й тур Евролиги

Где смотреть: Okko.

Интрига: насколько сильно повлияет на игру греков отсутствие Костаса Слукаса?

Несмотря на очередное поражение пирейскому клубу, стало видно, что обновления пошли на пользу столичной команде, которая возвращается в пул главных фаворитов Евролиги. Тем не менее Слукас был лучшим игроком на площадке в матче 1-го тура турнира между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом», его отсутствие может сильно повлиять на качество игры. Стоит ли всё равно воспринимать «Баварию» сильным андердогом в данном противостоянии? Немецкий клуб оформил чудесный камбэк в матче с «Альбой».

Костас Слукас Фото: Panagiotis Moschandreou/Getty Images

🏀 13 октября, 20:00: «Монако» — «Виртус» Болонья, 2-й тур Евролиги

Где смотреть: Okko.

Интрига: кто одержит первую победу в Евролиге?

Здесь нас ожидает противостояние двух команд, которые потерпели два обидных поражения в 1-м туре. «Монако» сенсационно уступил «Валенсии» (65:70), а «Виртус» драматично растерял преимущество в матче с «Жальгирисом» (79:82). Тем не менее монегаски идут без поражений во внутреннем чемпионате и являются фаворитами в этом матче, несмотря на то что дебют Кембы Уокера состоится только через несколько недель. Подтверждают этот прогноз и две уверенные победы «Монако» с итальянским клубом в предыдущем розыгрыше Евролиги. Смогут ли болонцы сделать матч интересным до самого конца?

Марко Белинелли Фото: Roberto Finizio/Getty Images

🏀 13 октября, 21:15: «Олимпиакос» — «Барселона», 2-й тур Евролиги

Где смотреть: Okko.

Интрига: увидим ли мы лучшую игру на старте Евролиги?

Под конец 1-го тура мы увидим без сомнений центральный матч недели в европейском баскетболе между двумя командами, которые явно претендуют на победу во всём турнире. Подопечные Роджера Гримау удачно смотрелись в победном матче с «Анадолу Эфес», а «Олимпиакос» не собирается упускать статус лучшей греческой команды, снова обыграв «Панатинаикос». В прошлом розыгрыше клубы в очных матчах забрали по одной победе каждый. Станет ли эта встреча главным событием Евролиги на старте сезона?