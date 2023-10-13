Вторая подряд победа «Реала», «Панатинаикос» дожал в концовке. Обзор второго дня Евролиги

Второго тура Евролиги ждали даже за океаном – так, за пару часов до начала игрового дня знаменитая «Сфера» в Лас-Вегасе «превратилась» в официальный мяч турнира. И не зря! Сегодня, 12 октября, болельщиков ждали сразу несколько захватывающих противостояний.

«Анадолу Эфес» встречался с действующим чемпионом, мадридским «Реалом». Берлинская «Альба» билась с «Басконией», АСВЕЛ сыграл с «Партизаном», а «Панатинаикос» – с «Баварией». В календаре был запланирован ещё один матч: «Милан» должен быть принимать «Маккаби» из Тель-Авива, однако происходящее в Израиле вынудило руководство Евролиги принять решение о переносе.

«Анадолу Эфес» – «Реал» Мадрид

«Анадолу Эфес» – «Реал» Фото: anadoluefessk.org

На стадионе «Синам Эрдем Доум» в Стамбуле состоялась битва чемпионов Евролиги двух прошедших лет: «Анадолу Эфес» сыграл с «Реалом», который накануне остался без Руди Фернандеса. Ветеран не поехал с командой в Турцию из-за дискомфорта в районе голеностопа.

Но французский дуэт Гершона Ябуселе и Фабьена Козёра и так отлично справился – конечно, не без помощи Факундо Кампаццо. Ябуселе набрал 16 очков ещё в первой четверти – за три минуты до её окончания «Реал» вёл 26:9, но затем пропустил рывок 15:0, так ещё и Уолтер Тавареш был вынужден отправиться на скаймейку с техническим.

На старте второй четверти мяч будто не хотел проваливаться в кольцо, но уверенная игра Кампаццо и Марио Хезоньи в нападении помогла «сливочным» вернуть себе комфортное двузначное преимущество – 55:41 к большому перерыву. И как бы Дариус Томпсон и Родриг Бьёбуа ни старались угнаться за соперниками, во второй половине отрыв «Реала» достигал отметки в «+23». 103:80 – с таким счётом мадридцы одерживают вторую подряд победу на старте нового сезона.

«Мы проделали хорошую работу, находили мячом нужных парней. В обороне мы уважали соперника, и это было ключевым моментом. Кампаццо облегчает нам задачу. Его умение набирать очки и отдавать передачи просто поражает. Он отличный лидер», – сказал Ябуселе после матча.

Гершон стал лучшим игроком матча с 22 очками, восемью подборами и четырьмя передачами. У Козёра – 18 очков и четыре передачи. Кампаццо оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач, также собрав шесть отскоков. На счету Хезоньи – 14 баллов и восемь подборов. Лучшим в составе «Эфеса» стал Дариус Томпсон, у которого 20 очков, семь собранных отскоков и четыре ассиста.

«Альба» – «Баскония»

«Альба» – «Баскония» Фото: Regina Hoffmann/Euroleague Basketball via Getty Images

И «Баскония», и «Альба» начали сезон-2023/2024 с поражений. Но во втором туре ни одна, ни другая команда до самой сирены не собирались отдавать сопернику победу.

Первая четверть в этом матче получилась довольно равной – по её окончании коллективы разделяли всего четыре очка, но впереди всё же была «Баскония». Во второй десятиминутке «Альбе» удалось отыграть «-8» и даже ненадолго выйти вперёд, но после большого перерыва испанцы вновь завладели инициативой. Они отправляли в кольцо соперника один трёхочковый за другим и перед заключительным отрезком имели преимущество в «+15».

Однако на старте четвёртой четверти Габриэле Прочида набрал семь безответных очков подряд, реализовав четыре штрафных и трёхочковый. Затем к нему подключился Маттео Спаньоло, и за две минуты до финальной сирены от отрыва «Басконии» осталось всего два очка. Но камбэку «Альбы» было не суждено случиться.

За 46 секунд до сирены Йоханнес Тиманн оформил дальнее попадание, сделав счёт 86:89. Но затем Прочида сфолил на Чиме Монеке, и тот оказался точен со штрафной линии. 91:86, волевая победа «Басконии».

Самыми результативными игроками встречи стал Коди Миллер-Макинтайр и Тим Шнайдер – у обоих по 17 очков. По дабл-даблу оформили Йоханнес Тиманн (13 очков, 10 подборов) и Тадас Седекерскис (11 очков, 13 подборов).

АСВЕЛ – «Партизан»

АСВЕЛ – «Партизан» Фото: БК «Партизан»

«Партизан» и АСВЕЛ также были в числе худших команд по итогам первого тура. Но теперь сербскому коллективу удалось более-менее реабилитироваться, а вот их соперник терпит второе поражение подряд.

Первая десятиминутка вышла довольно нерезультативной: на площадке было много борьбы, а также много промахов. На двоих команды набрали всего 30 очков, однако разница в счёте составляла «+4» очка в пользу «Партизана» – исключительно за счёт штрафных бросков. В то время как белградцы реализовали четыре из четырёх попыток, игроки АСВЕЛа ни разу не отправились на линию.

Но уже во второй четверти «Партизан» начал уверенно брать своё. Подопечные Желько Обрадовича лучше двигали мяч, лучше оборонялись и были точнее с игры, в то время как французская команда продолжала допускать ненужные потери. Так, чёрно-белые уходили на большой перерыв с отрывом в 14 очков.

Ну а в ходе второй половины эта цифра удвоилась – преимущество «Партизана» достигало неприличной отметки в «+30». И хотя четвёртую четверть «Виллербан» проиграл всего в два очка, этот матч для него завершился поражением 62:88.

Лучшим игроком встречи стал американец Джеймс Нанналли – у него 17 очков, пять подборов и шесть передач. Его соотечественник из АСВЕЛа Фрэнк Джексон записал на свой счёт 16 очков и три подбора. 13 очков, семь собранных отскоков и две передачи набрал другой представитель США из «Партизана», Зак Ледей.

«Панатинаикос» – «Бавария»

«Панатинаикос» – «Бавария» Фото: euroleaguebasketball.net

«Бавария» в матче с «Панатинаикосом» также имела реальный шанс на камбэк, причём не один. Но, увы – соперник уж очень хотел реабилитироваться за домашнее поражение от принципиального оппонента, «Олимпиакоса».

Греки начали игру с уверенного рывка 10:0, в ходе которого Марюс Григонис и Хуанчо Эрнангомес реализовали по трёхочковому. По итогам первой четверти «Панатинаикос» вёл «+12», а на старте второй – «+16». Но затем хозяева немного отпустили игру, начали ошибаться и позволили Леандро Больмаро с Сильвейном Франциско подобраться на расстояние в четыре очка.

В третьем отрезке ситуация повторилась. Свои очки начал набирать Матиас Лессорт, «Панатинаикос» завладел двузначным преимущество. Но когда за две минуты до сирены Девин Букер (не тот, что из «Финикса») атаковал кольцо, разница на в счёте на табло составила всего два очка.

Всё то же самое ждало команды в четвёртой четверти. За две минуты до окончания матча греческий коллектив уверенно вёл в «+12», но затем Больмаро, Исаак Бонга и Серж Ибака набрали девять безответных очков. 74:71 за 11 секунд до сирены. Ибака фолит, Джериан Грант отправляется на линию штрафных и оказывается точен. Две секунды – в кольцо влетает мяч Григониса, подобранный им под своим кольцом. Он ставит точку в матче – 78:71.

Больмаро завершил матч с 19 очками. У Лессорта – 16 баллов и шесть подборов. Джериан Грант набрал 14 очков и четыре передачи, у Девина Букера – 11 очков и семь собранных отскоков.