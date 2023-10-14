Легенды ЦСКА собрались в центре столицы. Закрытый показ провели в старейшем кинотеатре

Баскетбольный ЦСКА продолжает праздновать своё 100-летие. Самый титулованный клуб нашей страны, мировой баскетбольный (да и не только) бренд делает это масштабно. Даже несмотря на все существующие сложности сегодняшних дней.

Главные торжественные мероприятия состоялись ещё в прошлом плей-офф Единой лиги ВТБ. Первая игра с «Локомотивом-Кубань» получилась под стать масштабу юбиляра. Армейцы вышли тогда на паркет в специальной форме, а разогревал полные трибуны «Мегаспорта» перед большим баскетбольным действом Баста. Но итог серии все помнят. ЦСКА впервые за много лет не вышел в финал, продлив на два года свою серию без трофеев.

Собственно, за 100 лет армейцы пережили разные времена. И именно об этом они и сняли большой фильм, который презентовали в одном из старейших в стране кинотеатров. «Художественный», что располагается в самом центре столицы рядом со станцией метро Арбатская, на вечер превратился чуть ли не в центр российского баскетбола. Здесь действительно было много звёзд, которые при этом создавали тёплую атмосферу, радуясь встрече с друзьями и коллегами, по которым соскучились и которых искренне рады видеть.

Гости премьерного показа проходили по красной дорожке Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иван Едешко, Сергей Тараканов, Валерий Тихоненко, Сергей Базаревич, Никита Моргунов, Николай Падиус, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Виталий Фридзон, Алексей Швед… да разве всех перечислишь? Удивительно и одновременно приятно было видеть среди гостей Хосе Бирюкова. Легенда мадридского «Реала», начинавший свой большой путь в баскетболе в СССР, тоже принял приглашение клуба и приехал на премьеру фильма.

Конечно, были и действующие игроки. Эмил Райкович с тренерским штабом пока только второй сезон в ЦСКА, но, кажется, уже прониклись клубной историей. Характер мероприятия подразумевал дресс-код, поэтому в свет баскетболисты красно-синих вышли, что называется, «на стиле». Сложно определить лучший образ, но Антона Астапковича точно нужно выделить. Он прошёл молодёжный проект ЦСКА, отправлялся на несколько сезонов в «Нижний» и приехал уже в статусе одного из лидеров.

Антон Астапкович с женой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Приехал на мероприятие и Алексей Швед. Разные слухи отправляют его то в клубы Евролиги, то в Китай, но, судя по всему, именно в Поднебесной Алексей будет выступать в следующем сезоне. Можно по-разному относиться к уже бывшему защитнику ЦСКА, но нельзя не признать тот факт, что он не боится вызовов баскетбольной судьбы.

Перед фильмом, который, кстати, идёт 80 минут, перед собравшимися выступил президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин. Он не только благодарил собравшихся, партнёров, помогавших в создании картины, но и напомнил о своём пути. Нынешний босс армейцев пришёл в клуб ещё совсем молодым менеджером в команде Сергея Кущенко и проделал гигантский путь, став одним из самых успешных спортивных руководителей в стране.

(слева направо): Андрей Ватутин, Наталия Фураева, Сергей Кущенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Говорить о самом фильме пока нельзя. Широкая публика увидит его ближе к концу декабря. Но показательными были аплодисменты собравшихся прямо по ходу премьерного показа. Кто-то подскакивал с мест, узнавая на исторической плёнке себя или партнёров, кто-то смущался, расплываясь в улыбке, а кто-то сдерживал слёзы, вспоминая былые времена и славные победы.

«ЦСКА. В сердце навсегда» — так называется этот документальный фильм. И ведь действительно, уже 100 лет эти четыре буквы неразрывно ассоциируются с российским баскетболом. История, которая отправилась уже на вторую сотню. Но героев каждой эпохи, победы и поражения, взлёты и неудачи должны помнить и передавать будущим поколениям. Потому что все мы знаем, что без истории — нет будущего. А что-то по-настоящему большое, которое можно разглядеть и оценить только на расстоянии, именно сейчас отчётливо проявляется, очерчивая границы истинного величия армейского баскетбольного клуба.