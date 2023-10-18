Всё по высшему разряду. Задача Виктора — быть ответственным, трудолюбивым и сконцентрированным.

Вопрос на $ 510 млн! В каких условиях будет развиваться Вембаньяма в «Сан-Антонио»?

Виктор Вембаньяма — настоящий счастливчик! А всё почему? У него невероятные антропометрические данные, которые, возможно, НБА никогда не видала. К Виктору повышенное внимание, так как он является одним из самых обсуждаемых новичков со времён Леброна Джеймса и «Кливленд Кавальерс». И, по всей видимости, молодой бигмен справляется с появившимся давлением, о чём говорит статистика в предсезонных матчах: 21,5 очка, 4,5 подбора, 2,0 передачи и 2,0 блок-шота за 21,1 минуты. Однако делать полноценные выводы по двум встречам было бы неправильно.

Самое же главное — Вембаньяма оказался в правильной команде с правильным пониманием того, как молодые игроки должны развиваться. Попади француз в условный «Шарлотт Хорнетс» вместо Брэндона Миллера (спасибо Майклу Джордану за то, что создал такую репутацию у «шершней»?), предположим, Виктор просто бы имел статус неудачника, не выходящего в плей-офф на регулярной основе и концентрирующегося на своей статистике.

У Грега Поповича в «Сан-Антонио» такого не будет ни в коем случае. Скорее всего, у Вембаньяма вообще увидим скромные 15+11+4 с 25 минутами на паркете в среднем.

Так в каких же условиях будет формироваться будущее Виктора Вембаньямы в НБА? «Сан-Антонио» дал предварительные ответы.

Новая тренировочная база «Спёрс» на $ 510 млн

Техасский клуб во время минувшего межсезонья прибег к глобальным обновлениям. «Шпорам» теперь принадлежит новое здание, получившее название Victory Capital Performance Center, которое располагается в районе The Rock at La Cantera, что в городе Сан-Антонио. Говорили что-то вроде «база оснащена различными удобствами, которые делают её первой в своём роде в НБА».

Victory Capital Performance Center Фото: БК «Сан-Антонио Спёрс»

Масштабы впечатляют: около 1200 м², а стоимость объекта — $ 510 млн! Комплекс напичкан новейшими технологиями, включая лабораторию захвата движений, аудиторию для подготовки по вопросам охраны окружающей среды (казалось бы, зачем), гидротерапевтические бассейны и камеры сенсорной депривации. Это помимо отдельной столовой для команды и высокопроизводительной кухни.

Слишком много непонятного — что это всё значит? Лаборатория захвата движений позволяет выполнять запись перемещений и движений спортсменов. Это помогает развить мышечную память и сформировать дальнейший план тренировок. Гидротерапевтические бассейны поддерживают уровень физической подготовки, что приводит к увеличению гибкости суставов.

Victory Capital Performance Center Фото: БК «Сан-Антонио Спёрс»

А что насчёт камеры сенсорной депривации? Это своего рода бак, где находящийся внутри человек может ощущать себя в невесомости. На нём при этом специальный костюм, а бак заполняется раствором высокой плотности. Сенсорная депривация используется для борьбы со многими эмоциональными состояниями и заболеваниями. Бену Симмонсу точно бы понравилось.

Помимо этого, болельщики «шпор», которые приобрели специальные абонементы на сезон, получат эксклюзивный доступ к зданию, а также ряд других привилегий. Очень интересный и необычный способ для развития своей фан-базы.

А что игроки?

Игрокам «Спёрс» подобные новшества только в радость. Джереми Сохан, Девин Васселл, Тре Джонс и Келдон Джонсон во время медиадня во весь голос твердили: «Это круто!» Сами игроки отметили, что подобное здание очень положительно повлияло на команду и «химию» в целом.

Victory Capital Performance Center Фото: БК «Сан-Антонио Спёрс»

«Сан-Антонио» с приходом Виктора Вембаньямы, считай, вступает в новую эпоху, особенно после таких нововведений. Осталось убедиться, способен ли француз возглавить молодое ядро команды.

Рано или поздно эта молодёжь будет претендовать на плей-офф, но в сезоне-2023/2024 «шпоры» едва ли попадут и в зону плей-ин. Одержать 30 побед — это уже будет считаться достижением. И ясно одно: «Спёрс» намерены оставаться в Сан-Антонио, и переезд франшизы точно не планируется.