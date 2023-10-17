«Зенит» привёл себя в порядок? Что мы узнали из матча с МБА

Сегодня, 17 октября, в Санкт-Петербурге состоялся матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и МБА. Встреча закончилась в пользу хозяев — 85:74.

В первые минуты сине-бело-голубые доминировали — рывок 8:0 на старте. Московской команде пришлось взять срочный тайм-аут, после которого баскетболисты начали набирать очки и не отпускали петербуржцев слишком далеко, хоть и догнать так и не удавалось — 17:12 к первому перерыву.

Во второй десятиминутке расстояние всё разрасталось и разрасталось. Кайл Курич, Томас Эркель, Трент Фрейзер и Винс Хантер явно подошли в хорошем состоянии к встрече и показывали отличный баскетбол. В один момент отрыв достиг «+17», на большой перерыв клубы ушли со счётом 44:30.

Одной из главных проблем «Зенита» на старте сезона являлась их не самая яркая игра в нападении. Команда перед этим матчем занимала лишь седьмое место по среднему количеству набранных очков за встречу. Именно это и стало причиной того, почему клуб с берегов Невы уже успел потерпеть два поражения на старте сезона. Даже в предыдущей игре с аутсайдером турнира «Астаной» (78:69) петербуржцы провели крайне неровный матч, что подмечал и главный тренер команды Хавьер Паскуаль:

«Нужно учиться избегать провалов, которые у нас были по ходу матча с «Астаной». Конечно, питерцы в любом случае выйдут на игру в статусе фаворитов, но матч вряд ли окажется для них лёгкой прогулкой».

Судя по первой половине, казалось, что матч всё-таки закончится лёгкой прогулкой для фаворита. 27 очков во второй четверти стали прорывным результатом для проблемного нападения «Зенита». Тем не менее вторая половина оказалось куда более равной. Уже за первые три минуты четверти Московская академия смогла сократить разницу до восьми очков, но сине-бело-голубые не собирались так просто упускать контроль и совершили несколько собственных мини-рывков в ответ. На последний перерыв команды ушли со счётом 64:55, шансы на камбэк у МБА сохранялись.

Но в итоге даже намёка на плотную концовку не произошло, «Зенит» уверенно и просто довёл игру до конца. Петербургский клуб смог одержать первую домашнюю победу в сезоне.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком встречи оказался Фрейзер. На его счету сегодня 34 очка со скамейки, но он сумел допустить аж пять потерь. Также стоит выделить одного из самых стабильных баскетболистов «Зенита» Курича, в активе которого 18 очков. В составе московской команды хорошую игру провёл Евгений Минченко — 22 очка. Один из лидеров МБА в прошлом сезоне Даниил Касаткин продолжил серию из неудачных игр. Он не смог набрать ни одного очка за 14 минут, проведённых на паркете.

Главный тренер сине-бело-голубых Паскуаль отметил прогресс своей команды:

«Мы счастливы победить, очевидно, нам это было нужно. Домашняя игра – это был шанс для победы, и мы сделали это. Мы серьёзно отнеслись к матчу, лидировали на протяжении почти всех 40 минут. Очевидно, нам ещё нужно прибавлять во многих аспектах игры, но сегодня мы сделали ещё один шаг. И победили».

Наставник МБА Василий Карасёв попытался найти позитив в действиях игроков:

«Сложная игра. Понятно, что с «Зенитом» на выезде играть всегда сложно, но думаю, что вторую половину можно занести нам в актив. Игра простая – не забиваешь ты, забивают тебе. Мы промазали много простых мячей из-под кольца и с периметра, сложно на что-то рассчитывать при этом.

Начало матча? Промазали из-под кольца, промазали трёхочковый… Первые мячи должны были забивать, может, уверенность пришла бы. Пока ты свежий и всё равно до перерыва набираешь 30 очков, сложно на что-то претендовать с «Зенитом».

Трент Фрейзер Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Зенит» за матч умудрился исполнить аж 45 штрафных бросков, из которых попал 37. То есть почти половина очков команды пришлась на броски с линии. Бóльшую часть из них исполняли Фрейзер и Курич. Сможет ли этот элемент стать ключевым для атаки сине-бело-голубых в этом сезоне?

Тем не менее петербуржцам есть куда расти. Двухочковые они исполняли сегодня хорошо — 50%, а вот с дальними бросками проблемы есть — лишь 23,5% попаданий. «Зенит» всё так же остаётся клубом, где делается большой упор на индивидуальные действия ярких легионеров: 12 ассистов против 21 у МБА.

Против команд с качественными защитниками под кольцом, которые не будут постоянно фолить на игроках сине-бело-голубых, у петербургского клуба могут возникнуть серьёзные проблемы. Откуда брать очки? Иметь хороших игроков – это одно, но выше всего стоит система, с которой у гранда российского баскетбола до сих пор есть трудности.