Что за Ратан-Мэйз? Лучший игрок первых недель нового сезона Единой лиги

Самым ярким игроком первых недель нового сезона Единой лиги ВТБ, без сомнений, стал защитник «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз. На данный момент он является лидером лиги по среднему количеству очков за матч — 24,8. Причём Ксавье уже отыграл в четырёх матчах сезона, то есть говорить о том, что ему просто повезло в одной-двух играх, не приходится.

Уверен, большинство даже самых ярых любителей баскетбола узнали об этом имени только вот-вот. Что больше всего удивляет — ему уже 29 лет. Где же он был все эти годы?

Ксавье — пасынок экс-игрока НБА Тарона Мэйза, на счету которого 24 игры в главной лиге мира. В сезоне-1991/1992 Тарон успел поиграть с Чарльзом Баркли в «Филадельфии Сиксерс», а затем и с Роном Харпером в «Лос-Анджелес Клипперс». Тем не менее карьера Мэйза в НБА не сложилась, и он на протяжении 1990-х колесил по Европе, выступая в Германии и Испании, и даже успел заглянуть в Филиппины. Ратан-Мэйзу тоже предстоит много путешествовать, но начнём с самого начала.

Ксавье Ратан-Мэйз в университете штата Флориды Фото: Brett Carlsen/Getty Images

Наш герой родился в Канаде, сборную которой он и представлял на разнообразных юношеских международных турнирах. Он даже поучаствовал в чемпионате мира 2013 года для игроков младше 19 лет, где был одним из лидеров сборной, которая сумела дойти до четвертьфинала. Там Канада уступила сборной США, где тогда зажигали Маркус Смарт и Джалил Окафор.

Сам Ксавье на школьном уровне играл за Академию Христианской Веры в Северной Каролине, но студенческая организация NCAA не принимала заслуги баскетболиста в таком особенном, не конвенциональном месте, посоветовав ему на год перейти в подготовительную школу Хантингтона в Западной Виргинии, чтобы стать доступным для видных университетских программ. Эта школа тоже была связана с церковными делами, так как в то время имела отношения с христианской школой Святого Иосифа. Интересный факт: тогда Ксавье был партнёром по команде с будущим участником Матча всех звёзд НБА Эндрю Уиггинсом, а сам Ратан-Мэйз в то время входил в топ-30 лучших игроков по стране в своём возрасте.

Тем не менее приглашение от топового университета не было получено. В итоге канадец отправился играть за университет штата Флориды, так же, как и его отец. Этот колледж не входит в список лучших по стране и не участвует в решающих стадиях турнира NCAA. Там Ксавье пробыл три года, а затем решил заявиться на драфт 2017 года.

Ксавье Ратан-Мэйз на медиадне «Нью-Йорк Никс» Фото: Jeff Zelevansky/Getty Images

Никто из команд не решился брать игрока, который так долго задержался на студенческом уровне в далеко не самой великой организации. Но Ксавье предоставился шанс, и он сыграл за «Нью-Йорк Никс» в Летней лиге, а затем отправился в Лигу развития НБА. Не прошло и года, как в итоге он смог подписать 10-дневный контракт с «Мемфис Гриззлиз». Там же он и сыграл свои пять матчей в НБА, что стало его единственным опытом в главной лиге мира.

Попал он в «Мемфис», проводивший провальный сезон из-за серьёзной травмы Майка Конли. Уже к моменту прихода Ксавье у «Гриззлиз» не было никаких шансов на плей-офф, и в последние месяцы регулярки они давали шансы молодым игрокам. Особенно впечатлить руководство команды Ксавье не удалось: 28,6% попаданий с игры и 7,1% эффективность трёхочковых! Даже штрафные броски залетали на уровне Шакила О'Нила – 44,4%.

Ксавье Ратан-Мэйз в «Мемфис Гриззлиз» Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Второй раз подряд канадский защитник поучаствовал в Летней лиге. На этот раз он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Не получив никакого предложения от американских организаций, он впервые отправился за океан, где начал выступать за греческий АЕК. Он был немаловажным игроком ротации, играя в среднем 22 минуты за матч. Тем не менее эффективность исполнения бросков Ксавье продолжала ужасать: 34,3% с игры, 22,7% — дальние, 60% — штрафные.

Греческий визит не затянулся надолго, уже в декабре 2018 года он снова отправился в Лигу развития — на этот раз в фарм-клуб «Даллас Маверикс». Спустя несколько месяцев, показав приличный уровень, он вернулся на просторы европейского баскетбола, подписав контракт с израильским клубом «Бней Герцлия», который в тот сезон вылетел из высшей лиги.

Ксавье Ратан-Мэйз в АЕКе Фото: Angelos Tzortzinis/picture alliance via Getty Images

Желания оставаться во втором эшелоне израильского баскетбола у Ксавье не было, и он продолжил расширять географию своей карьеры, отправившись в родную Канаду. За пару летних месяцев 2019 года он помог «Брэмптон Хани Бэдгерс» дойти до финала национального турнира.

Но игрок очевидно не оставлял мечты всё-таки закрепиться в НБА и вновь отправился в Лигу развития, где снова сыграл за «Техас Леджендс», а потом за фарм-клуб «Клипперс». Там же он и пережил пандемию, а в феврале 2021 года уехал в Румынию. С тех пор он больше не возвращался играть в США.

После Румынии у Ксавье начался, возможно, лучший период в карьере, который пришёлся на игру в Австралии. Этот чемпионат является одним из сильнейших, в которых играл Ксавье, и там он смог стать видным игроком, в среднем набирая 10+ очков за два сезона.

Ксавьер Ратан-Мэйз в австралийском клубе Фото: Graham Denholm/Getty Images for NBL

Достойные выступления Ратан-Мэйза в Австралии заинтересовали клуб из высшей турецкой лиги — «Меркезефенди», где герой статьи провёл остаток минувшего сезона. Выступление в одном из лучших чемпионатов стало хорошей рекламой игрока на европейском рынке. Таким образом, он оказался в «Енисее».

Как можно оценить выступление Ксавье у нас, в России? В дебютном же матче опытный игрок вышел в стартовом составе и смог набрать 22 очка. Перформанс в матче с ЦСКА оказался куда скромнее, но он всё равно стал одним из самых результативных игроков матча — 15 очков. Против «Минска» канадский баскетболист вновь выступил великолепно, набрав 24 очка, но по-настоящему удивившая игра случилась на днях. В матче с «Автодором» Ксавье отметился 39 очками, забив победную трёшку за несколько секунд до финальной сирены.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

С возрастом Ксавье из ужасно бросающего игрока превратился в машину по набиранию очков. Он сразу стал лидером красноярского клуба, который доверяет ему полностью в концовках встреч. Ему нередко рисуют изоляции, где он в одиночку разбирается и приносит важные очки команде. Процент реализации бросков великолепен: 64,7% двухочковых и 42,4% трёхочковых. Сможет ли он сохранить такую же эффективность? Это невозможно — в течение сезона его цифры регрессируют к среднему. Но то, что он может стать одним из самых видных игроков лиги — на это надежды есть.

Можно говорить о том, что после того, как Единую лигу изолировали от европейского баскетбола, наш чемпионат стал слабее. Это наверняка так, но, судя по матчам с турецкими клубами перед сезоном, ЕЛ ВТБ всё равно остаётся одним из сильнейших турниров Европы. А если Ратан-Мэйз станет у нас звездой, не стоит удивляться, если в следующем сезоне он станет частью команды из Евролиги или Еврокубка. Что, конечно, станет его наилучшим достижением в карьере. Путь в НБА уже с 99% вероятностью закрыт, но есть возможность стать классным игроком на европейских полях.