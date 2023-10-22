Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Прозвища легенд НБА: тест, викторина, опрос

10 вопросов, насколько хорошо вы знаете прозвища легенд НБА
Артемий Берстенев
Как хорошо вы знаете прозвища легенд НБА?
Комментарии
Без упоминания современных игроков — только члены Зала славы баскетбола!

Прозвище — неотъемлемая часть имиджа, если это касается суперзвёздного баскетболиста в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Во многом именно прозвище игрока чаще используется комментаторами во время матчей, СМИ и в обсуждениях между поклонниками. Сами баскетболисты, в свою очередь, регистрируют эти прозвища как товарные знаки и зарабатывают на этом, а иногда судятся.

«Чемпионат» предлагает принять участие в небольшой викторине и проверить, насколько хорошо вы знаете прозвища примечательных баскетболистов прошлого лучшей лиги мира.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android