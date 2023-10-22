Чёрной полосе «Локо» пришёл конец? Впечатляющая игра с «Зенитом»

Сегодня, 22 октября, в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся матч в рамках Единой лиги ВТБ между местным «Локомотивом-Кубань» и петербургским «Зенитом». Хозяева смогли добыть вторую в сезоне победу со счётом 69:67.

К матчу обе команды подошли, испытывая проблемы на старте сезона. Уровень нападения «Зенита» не отвечает условиям топового клуба, а «Локомотив» проиграл аж четыре встречи из пяти.

Команды встречались совсем недавно — в финале Суперкубка. То была крайне драматичная встреча, в которой сине-бело-голубые оказались чуть сильнее в концовке и взяли титул. Сегодняшний матч не стал исключением, но характер игры был совсем иным. По новостям из команд стоит отметить дебют после возвращения от травмы Девона Акун-Пёрселла, который получил 16 минут игрового времени на радость местным болельщикам. «Зенит», в свою очередь, играл без своего основного защитника Томаса Эртеля.

Этот матч в итоге не отличался высокой результативностью и был противостоянием защитного потенциала команд. Хозяева смогли забросить свой первых трёхочковый лишь за пару минут до большого перерыва. «Зенит» завладел инициативой в первой четверти (20:15), но во второй десятиминутке краснодарцы сделали счёт практически равным (30:29).

После смены сторон хозяева вырвались вперёд благодаря усилиям защитника Джейлена Бэрфорда, сумевшего в этот отрезок набрать 10 очков. Краснодарцы выиграли третью четверть со счётом 24:17 и вышли к заключительной десятиминутке с шестиочковым преимуществом.

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Четвёртая четверть стала апогеем закрытого баскетбола с большим количеством фолов. Петербуржцы начали потихоньку отыгрываться усилиями Трента Фрейзера и Сергея Карасёва. За минуту до конца разница составляла уже лишь одно очко. Затем Владислав Емченко совершил быстрый отрыв, исполнил данк, счёт стал 68:65. Емченко вообще стал героем развязки, поскольку сразу после своего данка он тут же перехватил мяч и заставил гостей сфолить на себе. Тем не менее он смазал оба штрафных, но тут же отдал долг тем, что заблокировал попытку Фрейзера.

Разыгрывающий «Зенита» всё же смог довести разницу до «-1», после чего Захар Ведищев исполнил лишь один штрафной из двух. В заключительной атаке петербуржцам не удалось исполнить спасительный бросок, трёхочковый Адриена Мормана пошёл мимо цели — 69:67, конец матча.

Самым результативным игроком встречи стал Фрейзер, набравший 19 очков, пять подборов, шесть результативных передач и три перехвата. Также стоит выделить достойную игру Карасёва — 17 очков и четыре подбора. В составе железнодорожников нужно сказать о перформансе Ведищева, проводящего вторую отличную игру подряд: 17 очков. Хорошие цифры показал и Бэрфорд: 16 очков и пять подборов.

Андрей Мартюк Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Зенит» куда лучше исполнял броски, чем «Локо»: 55,2% двухочковых против 43,8%, 25% трёхочковых против 16,7%. Но гости проиграли из-за того, что допустили намного большее количество потерь: 19 против 12 у хозяев. Ошибки сине-бело-голубых отметил и их главный тренер Хавьер Паскуаль.

«Поздравляю «Локо» с победой. Это была игра, в которой обе команды имели шансы на победу. Но мы совершили в итоге чуть больше ошибок, чем соперник. Поначалу мы лидировали и контролировали ход матча, но во второй четверти позволили игрокам «Локо» выравнять ситуацию.

Эртель? Мы должны уметь обходиться теми игроками, которые есть в нашем распоряжении. Кстати, наш капитан Андрей Зубков тоже сегодня играл с травмой», — заявил тренер на пресс-конференции.

Наставник «Локо» Александр Секулич отметил везение команды в концовке, но похвалил игроков за волю к победе.

«Конечно, если говорить объективно – в концовке удача была на нашей стороне. Морман – великолепный снайпер, и он имел возможность свободным трёхочковым принести «Зениту» победу. Но – промахнулся. При этом не нужно понимать мои слова в том смысле, что нам сегодня повезло. Нам повезло только в этом конкретном эпизоде. Мы сами сегодня были не слишком хороши в реализации бросков. Особенно трёхочковых – всего 3 попадания из 18. Но то, что нам удалось победить даже в такой ситуации, проявив характер и желание выиграть – это хороший признак», — сказал специалист на пресс-конференции.