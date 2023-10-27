Жара в «эль класико», камбэк в дерби и победа «Альбы». Обзор матчей 5-го тура Евролиги

Вчера, 26 октября, в регулярном чемпионате Евролиги состоялись матчи 5-го тура. Болельщиков ждали сразу две принципиальные встречи: белградское дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» а также баскетбольное «эль класико» — «Реал» против «Барселоны». Рассказываем, чем завершились эти и другие противостояния игрового дня.

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«Партизан» — «Црвена Звезда»

В дебютном матче в Евролиге нового тренера «Црвены Звезды» Янниса Сферопулоса ждало серьёзное испытание — встреча с принципиальным соперником, «Партизаном», на переполненной арене.

Справедливости ради, у красно-белых были все шансы забрать важнейшую победу. «Партизан» начал первую четверть с убедительного рывка 17:2 — Сферопулосу даже пришлось отправить всех игроков стартовой пятёрки на скамейку. Но за счёт качественной игры в защите и пары точных дальних бросков его подопечным удалось сократить отставание до «-7». Попадания Майка Тоби и Шабазза Напьера на старте второй четверти помогли «Звезде» сделать разницу в счёте минимальной. И хотя Огнен Ярамаз из «Партизана» показывал блестящую игру в нападении, будучи однозначным его лидером, к большому перерыву счёт был равный ­— 42:42.

«Партизан» — «Црвена Звезда» Фото: twitter.com/PartizanBC

К середине третьей десятиминутки красно-белые сделали рывок 15:4 и добились двузначного преимущества, когда Ягу душ Сантуш попал два трёхочковых подряд. Они контролировали ход встречи, Милош Теодосич мастерски заправлял игрой на чужой половине, и к заключительному отрезку «Црвена Звезда» подошла с отрывом в «+12». Удержать его, правда, удалось только до середины четвёртой четверти, несмотря на убедительное выступление россиянина Джоэла Боломбоя. А затем в игру включился Алекса Аврамович. Благодаря ему за две минуты до сирены команды разделяли всего два очка. В результате обмена штрафными «Партизан» оставался впереди: промахи Теодосича и Напьера с линии фактически лишили «Звезду» победы. Даже попадание Майка Тоби на последней секунде не спасло день — 88:86 в пользу чёрно-белых.

Лучшим игроком матча стал Боломбой. У него 16 очков и по два подбора и блока. 14 баллов на свой счёт записал Алекса Аврамович. По четыре передачи, а также 14 и 13 очков соответственно набрали Шабазз Напьер и Зак Ледей. У Фрэнка Камински — 11 очков и пять подборов, у Ягу душ Сантуша — 11 баллов и пять ассистов.

«Альба» — «Олимпия Милан»

«Альба», к моменту начала встречи не одержавшая ни одной победы в новом сезоне Евролиги, подходила к домашнему матчу с «Миланом» с серьёзной нехваткой кадров. К тому же команды были друг для друга неудобным соперником: у «Альбы» не лучшим образом обстоят дела в защите, а у «Милана» — в нападении. Первые вынуждают соперника терять мяч лучше остальных в лиге, вторые допускают больше всех потерь. Неудивительно, первые три минуты матча эти команды провели при счёте 2:0, допустив три потери и шесть промахов на двоих.

Тем не менее к середине первой четверти попадания Стерлинга Брауна оставили итальянцев в догоняющих (10:3). Но когда Никола Миротич, Йоханнес Фойгтман и Маодо Ло вместе оказались на паркете, «Милану» удалось выдать рывок 15:2, также доминируя на подборе, и уйти с «+6» на вторую четверть. Она получилась более результативной, чем открывающая, и с точки зрения счёта прошла под диктовку «россонери». Хотя на старте «Альбе» и удалось замедлить соперника, а Мальте Делов даже помог берлинскому коллективу на мгновение выйти вперёд. Однако хозяева не позволили оппоненту оторваться: 35:37 к большому перерыву.

«Альба» — «Олимпия Милан» Фото: olimpiamilano.com

К середине третьего отрезка «+2» для «Милана» превратились в «+12». Никола Миротич к тому моменту успел оформить дабл-дабл — «Альбе» не удавалось сдержать его вместе с Шейвоном Шилдсом. Но вернуться в игру хозяевам помогли Браун и Йоханнес Тиман, став своеобразным ответом дуэту «Милана» и сократив собственное отставание до четырёх очков.

Несмотря на рывок итальянцев на старте четвёртой четверти, который помог им вернуть себе «+12», «Альбе» удалось остаться на плаву благодаря Тиману, Мэтту Томасу и 100-процентной точности со штрафной. Так, за минуту до окончания встречи счёт между командами стал равным. Ни Шилдс, ни Миротич в оставшееся время не реализовали свои броски, в отличие от Брауна с Тиманом. В итоге их пара оказалась сильнее: «Альба» вырвала первую победу в сезоне со счётом 85:82.

Лучшим игроком матча стал невероятный Миротич, остановившийся в шаге от карьерного рекорда: у него 30 очков и 12 подборов. Шилдс набрал 25 баллов, Тиман — 22 очка и шесть подборов. На счету Брауна 18 очков, пять собранных отскоков и пять передач.

«Реал» Мадрид — «Барселона»

По итогам четырёх туров только «Реал» и «Барселона» оставались непобеждёнными с балансом 4-0. И вот двум лучшим (и самым результативным) командам турнира наконец довелось встретиться друг с другом в первом «эль класико» сезона-2023/2024. На игре, прошедшей в Мадриде, присутствовали даже звёзды местной футбольной команды — Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Эдер Милитао и Эдуарду Камавинга. Все были в ожидании этого громкого противостояния.

Может, именно поэтому начало матча получилось довольно нервным для обоих соперников. Однако «Барселона» оставалась впереди благодаря слаженной игре Алекса Абринеса и Яна Веселы в нападении и за три минуты до окончания первого отрезка повела с двузначным преимуществом. И хотя по итогам четверти отрыв «Барселоны» составлял семь очков, к середине второй десятиминутки его удалось удвоить — в основном благодаря Вилли Эрнангомесу. Для него эта игра была особенной: центровой приехал в гости к своей родной команде и в течение всего матча, конечно же, был освистан за недавний переход в стан принципиального соперника.

«Реал» Мадрид — «Барселона» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Но когда «Реал» уступал «-14», игра вдруг пошла у Уолтера Тавареша, Марио Хезоньи и Габриэля Дека. С помощью разыгрывающего Факундо Кампаццо этой троице удалось не только сдержать Эрнангомеса, но и организовать рывок, который со временем превратился в 12:0 и оставил «Барселону» с отрывом всего два очка перед большим перерывом.

В третьей четверти уже «Реал» взял ход матча под свой контроль. В особенности хочется отметить Габриэля Дека, который в прошедшей встрече стал достойной заменой отсутствующему Гершону Ябуселе и выдал просто невероятный перформанс в нападении. Он отправился на скамейку при счёте 51:41 под конец третьего отрезка и заработал стоячие овации от местной публики.

В отсутствие Николаса Лапровиттолы кто-то должен был спасать «Барселону» в четвёртой четверти. И этим кем-то оказался Томаш Саторански. Именно он сравнял счёт за 50 секунд до финальной сирены, но, увы, промазал два важнейших штрафных (из трёх), когда на таймере оставалось восемь секунд. Кампаццо и Хезонья оказались точнее с линии, обеспечив «Реалу» отрыв в четыре очка за мгновения до конца матча. И хотя трёхочковый баззер Абринеса всё-таки влетел в кольцо, минимальное преимущество принесло мадридцам пятую подряд победу — 65:64.

Лучшим игроком матча стал Габриэль Дек — у него 20 очков и семь подборов. Столько же собранных отскоков и 14 баллов на свой счёт записал Венсан Порье. У Вилли Эрнангомеса — 13 очков и четыре подбора. Ян Веселы оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

«Олимпиакос» — «Анадолу Эфес»

И «Олимпиакос», и «Анадолу Эфес» имели 2-2 на старте сезона. Обе команды надеялись одержать свою третью победу в Пирее, но теперь двукратные чемпионы Евролиги уезжают из Греции поверженными.

Первая четверть в этом матче получилась довольно нерезультативной, так как ни одна, ни другая команда не могла нащупать свою игру в нападении из-за агрессивной обороны соперника. При этом «Олимпиакос» оставался немного впереди — 17:14 по итогам первых десяти минут. Ну а во втором отрезке команды на двоих набрали даже меньше, чем в первом — суммарные 27 очков. И хотя оба коллектива страдали при бросках с дальней дистанции, у «Эфеса» дела обстояли совсем печально. А вот «Олимпиакос» благодаря солидному защитному присутствию начал постепенно отрываться в счёте, пока Никола Милутинов обеспечивал греческому коллективу преимущество в «краске». По итогам первой половины хозяева вели «+8» — 33:25.

«Олимпиакос» — «Анадолу Эфес» Фото: olympiacosbc.gr

После большого перерыва грекам наконец удалось провести результативную четверть, в которой они набрали 28 очков. Ну а главной атакующей угрозой в составе хозяев были Айзея Канаан и Костас Папаниколау. Несмотря на то что на площадке было много борьбы и физического контакта, «Олимпиакос» доминировал на подборе. «Эфесу» стало совсем сложно оставаться в игре — к концу отрезка преимущество соперника достигло отметки в «+18».

На старте четвёртой четверти хозяева допустили несколько промахов с дальней дистанции, но всё-таки продолжили доминировать. Их преимущество потихоньку достигло отметки в «+20», а затем и в «+25», когда в игру включился Найджел Уильямс-Госс. И хотя под конец «Эфесу» удалось организовать рывок «+7», к тому моменту матч для них был уже проигран. 75:57 — победа «Олимпиакоса».

Лучшим игроком матча стал Костас Папаниколау. У него 14 очков, семь подборов и четыре передачи. У Уильямс-Госса — почти такая же статистическая линейка, но на один результативный пас меньше. Самым результативным в составе «Эфеса» оказался Элайджа Брайант с 12 очками. У Шейна Ларкина — восемь баллов и пять передач.

«Монако» — «Маккаби» Тель-Авив

Этот домашний матч стал по-настоящему историческим для «Монако». Во-первых, команда взяла верх в третьей игре подряд, улучшив свой баланс до 3-2 после неуверенного начала сезона. Во-вторых, коллектив повторил собственный рекорд по результативности и одержал свою самую крупную победу в Евролиге. В-третьих, Майк Джеймс стал четвёртым в истории турнира баскетболистом, преодолевшим отметку в четыре тысячи набранных очков.

Триумф Джеймса произошёл ещё за три минуты до конца первой четверти, когда он набрал своё девятое очко в матче. Но, несмотря на успехи разыгрывающего, «Маккаби» не собирался просто так отпускать соперника. По итогам отрезка команды разделяли всего четыре очка, но уже во второй десятиминутке «Монако» завладел комфортным преимуществом. Гостям потребовалось довольно много времени на то, чтобы реализовать хотя бы один бросок с игры, когда разница в счёте уже стала двузначной. А хоть какие-то очки в составе «Тель-Авива» набирал один лишь Хасиэль Риверо. И хотя в дальнейшем гости пытались вернуться в игру, собирая подборы в нападении, проблемы с реализацией не позволили им этого сделать — 52:38 к большому перерыву.

«Монако» — «Маккаби» Фото: Alfonso Cannavacciuolo/Getty Images

Третью четверть «Монако» начал с рывка 15:2, который организовали Альфа Диалло и Джеймс, также обошедший Алексея Шведа по количеству точных трёхочковых бросков в Евролиге. На тот момент преимущество их команды уже составляло колоссальные 27 очков. С тех пор и до самого конца матча разница в счёте находилась в пределах 25–31 очка. И хотя заключительная четверть завершилась ничьей 22:22, «Монако» всё равно одержал разгромную победу — 107:79.

Майк Джеймс стал лучшим игроком матча. У него 24 очка, четыре подбора и пять передач. У Альфы Диалло — 18 баллов, четыре подбора и два ассиста. 17 очков и шесть результативных пасов на счету Эли Окобо. Лучшим в «Маккаби» был Лоренцо Браун с 14 очками.