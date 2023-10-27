Дебют точно удался? Дэмьен Лиллард спас «Милуоки» от поражения — первые впечатления

Теперь официально. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард дебютировал за новую команду и дал понять, что намерен добиваться с «Милуоки Бакс» поставленных целей как минимум в нынешнем сезоне НБА. Клуб из Висконсина на своей площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс» с минимальной разницей, и во многом благодаря выступлению Лилларда, на счету которого 39 очков (9 из 20 с игры, 17 из 17 — штрафные). Именно действия Дэмьена в клатче определили исход встречи.

И сразу первый тревожный звоночек. После первой половины подопечные тренера-новичка Эдриана Гриффина уверенно вели со счётом 63:54. «Филадельфия», кстати, была без разыгрывающего Джеймса Хардена, которого руководство клуба любезно попросило не лететь с командой на выезд — постарались охранники. Интереснее картина стала наблюдаться за шесть-семь минут до конца основного времени, когда на табло были следующие цифры — 102:94, но уже в пользу гостевой команды. «И как «оленям» поможет Дэмьен Лиллард, если они проигрывают «Сиксерс», где больше всех очков набирают Тайриз Макси (31) и Келли Убре (27)?» — может возникнуть вопрос

Лиллард знал ответ. Правда, уже после того, как Брук Лопес и Джей Краудер попали важные трёхочковые броски, а Яннис Адетокунбо в посте без проблем расправился с лёгким форвардом гостей Тобиасом Харрисом, сделав таким образом счёт равным — 102:102. Далее центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси вдвоём разыграли атаку, где второй сложным лэй-апом набрал два очка с сопротивлением Брука Лопеса и Янниса Адетокунбо.

Яннис Адетокунбо делает счёт 102:102 Фото: Кадр из трансляции

На площадке: Дэмьен Лиллард (A1); Малик Бизли (A2); Джей Краудер (A3); Яннис Адетокунбо (A4); Брук Лопес (A5) — Тайриз Макси (B1); Дэнни Грин (B2); Келли Убре (B3); Тобиас Харрис (B4); Джоэл Эмбиид (B5).

Баскетболисты «Милуоки Бакс» в быстром отрыве. Яннис Адетокунбо (A4) после промаха Джоэла Эмбиида (B5) в предыдущем владении принимает решение самостоятельно завершить быстрый отрыв, сыграв в посте против Тобиаса Харриса (B4), которого Дэнни Грин (B2) хотел подстраховать, но не стал вмешиваться. Примечательно, что Дэмьен Лиллард (A1) и Брук Лопес (A5) остались открытыми для броска. Тайриз Макси (B1) внимательно следит за Маликом Бизли (A2). Тем не менее Яннис Адетокунбо набрал свои очки и сравнял счёт. В следующем владении комбинацию разыграли Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси — 104:102 в пользу «Филадельфии».

Момент 1 Момент 2

На площадке: Дэмьен Лиллард (A1); Малик Бизли (A2); Джей Краудер (A3); Яннис Адетокунбо (A4); Брук Лопес (A5) — Тайриз Макси (B1); Дэнни Грин (B2); Келли Убре (B3); Тобиас Харрис (B4); Джоэл Эмбиид (B5).

Яннис Адетокунбо (A4) и Дэмьен Лиллард (A1) организовали пик-н-ролл, в результате которого греческому форварду противостоял Джоэл Эмбиид (B5) в «краске». Камеруно-французо-американец блистательно отзащищался против Янниса. Однако Адетокунбо забрал отскок (спорный, так как попытка Адетокунбо не пришлась по кольцу, поэтому игроки «Филадельфии» так реагируют во втором моменте, предполагая, что была пробежка) на чужом щите и сделал скидочку свободному Лилларду, который трёхочковым попаданием вывел свою команду вперёд.

После чего тот же Дэмьен Лиллард и Яннис Адетокунбо благодаря штрафным броскам сделали 110:104 в свою пользу при общем рывке команды 16:2. Финальная точка (частично) была поставлена за минуту до конца основного времени Лиллардом с помощью этой «трёшки».

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Дальше — логическое завершение. В последнем владении «Филадельфия» не имела тайм-аутов и могла похвастаться лишь попаданием из-за дуги под сирену. Окончательный счёт игры установлен — 118:117.

Впечатления

Именно поэтому «Милуоки Бакс» был крайне необходим этот обмен. Нельзя сказать, что Яннис провёл матч на отлично — менее 50% с игры (10 из 22) и штрафных (3 из 9). Много потерь — целых семь штук — и худший показатель «плюс-минус» в команде («-13» — второй худший в игре соответственно).

Крис Миддлтон, в свою очередь, провёл ограниченные минуты на площадке — 16. Дэмьен Лиллард взял всё в свою руки, когда у остальных лидеров не получалось творить вещи в нападении.

И Джоэл Эмбиид провёл не самый лучший матч (24 очка при 9 из 21 с игры). Возможно, один MVP не хотел проиграть другому (Яннису) – отсюда такое давление и такая неуверенность на старте регулярного чемпионата от обоих звёздных игроков. А теперь представьте, как закончился бы матч, если бы вместо Дэмьена Лилларда остался Джру Холидэй.