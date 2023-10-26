Охранник не пустил Хардена на самолёт «Филадельфии», чтобы полететь на матч с «Милуоки»

Один из сотрудников службы безопасности «Филадельфии Сиксерс» не позволил разыгрывающему команды Джеймсу Хардену сесть в самолёт, чтобы отправиться на матч с «Милуоки Бакс». Об этом сообщает журналист Bleacher Report Крис Хэйнс.

По данным источника, генеральный менеджер Элтон Брэнд и главный тренер «Филадельфии» Ник Нёрс поговорили с Харденом и объяснили баскетболисту, что команда предпочитает, чтобы он остался в городе и продолжал тренироваться в штатном режиме, пока клуб находится на выезде.

Напомним, Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс».

«Филадельфия Сиксерс» сыграет с «Милуоки Бакс» 27 октября в 2:30 мск. Это будет первый матч для команд в регулярном чемпионате НБА сезона-2023/2024.

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