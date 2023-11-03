Скандал из-за концовки матча «Олимпиакос» — «Фенербахче». Греки подают протест

Минувшим вечером в Стамбуле состоялся принципиальный матч между греческим «Олимпиакосом» и турецким «Фенербахче» в рамках шестого тура Евролиги. Помимо всей политической подноготной, команды имеют историческое противостояние, баталии которого проходили во множестве самых статусных матчей Европы. Если брать очные встречи команды, то там тоже наблюдается почти равенство: 14 побед у «Фенера», 15 побед у греков. Вчерашняя встреча выровняла количество побед у обоих клубов, но концовка получилась скандальной.

При счёте 79:77 в пользу турок разыгрывающий гостей Найджел Уильям-Госс имел шанс сравнять счёт встречи на последних секундах — он прорвался через Яма Мадара и выбросил «флоутер», который оказался неточен. Сирена — и победа за стамбульским коллективом.

Тем не менее на повторе видно, как Мадар ударил по руке Уильяма-Госса, из-за чего тот потерял контроль над мячом и не смог оформить тот бросок, который хотел бы. Изначально на трансляции могло показаться, что именно Ян выбил мяч из рук разыгрывающего, но оказалось не так. В любом случае такой фол бы отправил Найджела на линию штрафных, где у него была возможность сделать счёт равным и перевести игру в овертайм.

Сразу после матча «Олимпиакос» выпустил заявление, в котором стало ясно, что клуб подаёт протест на ошибку, стоившей им игры.

«Клуб призывает Евролигу занять чёткую позицию по поводу фола на Найджеле Уильяме-Госсе в последней фазе матча с «Фенербахче». Неправильное применение правил судьями стоило нам поражения в этом матче», — говорится в официальной заявлении клуба.

Главный тренер пирейской команды Георгиос Барцокас завуалированно выразил своё несогласие с решением арбитров.

«Это была тяжёлая игра. В самой концовке несколько важнейших решений решили исход игры», — заявил Барцокас на пресс-конференции.

Евролига. «Фенербахче» — «Олимпиакос»:

Тёзка и ассистент специалиста Георгиос Бозикас, работавший с ним и в «Химках», оказался куда более прямолинеен.

«Я совершенно убеждён в том, что работа рефери стала одним из фактором нашего поражения сегодня. Фол в концовке на Найджеле Уильяме-Госсе был очевиден. Значимость этого момента велика в причинах исхода встречи», — заявил Бозикас в интервью на телеканале NOVA.

Таким образом, после шести игр у греческого клуба три поражения и три победы. Не самый замечательный старт для финалистов минувшей Евролиги. Обиднейшее и, возможно, несправедливое поражение лишь добавило фрустрации в организацию, которая пытается справиться с уходом Александара Везенкова в «Сакраменто Кингз».

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.