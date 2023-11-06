Наши в NCAA. Россияне, играющие в американских университетах

Сегодня, 6 ноября, стартует очередной сезон студенческого баскетбола США. Этот турнир по духу и системе крайне отличается от того, что происходит в НБА, а скорее по духу похож на европейский спорт. Огромное количество команд, система дивизионов, матчи на вылет и потрясающие перформансы болельщиков на арене.

В США студенческий спорт крайне популярен и порой по рейтингам может опередить профессиональный спорт. Такое точно случается с «мартовским безумием», когда десятки школ проводят игры на вылет одну за другой, чтобы в итоге выявить победителя. Сумасшедшие броски под сирену, драматичные истории, как сбываются мечты или разрушаются надежды.

Подавляющее большинство игроков никогда не попадёт в профессиональный спорт, а будет после всего заниматься своей обычной жизнью, в стороне от спорта. Для многих те четыре или пять лет, что они проводят в этой атмосфере, навсегда остаются в памяти и в сердце.

Но, конечно, для многих в том числе NCAA является способом заявить о себе, способом завоевать интерес команд НБА, чтобы получить более высокую позицию на драфте. Многим будущим звёздам хватает лишь одного года, проведённого в колледже, чтобы затем тут же оказаться выбранным под высоким номером.

Про грядущий мы ещё поговорим в будущих материалах, а сегодня хотим представить вам список россиян, которые участвуют во всём этом празднике. Здесь мы укажем игроков из команд из первого дивизиона NCAA. Всего их три, а также есть ещё сторонние организации, система там огромная, а школ тысячи, но позвольте сегодня поговорить только о тех, у кого есть шанс прославиться на всю страну.

Нестор Дячок («Южная Юта»)

Нестор Дячок Фото: suutbirds.com

Нестор — сын исполнительного директора РФБ Владимира Дячка. Во время тинейджерских лет он занимался в школах ЦСКА и «Динамо» и даже поучаствовал в чемпионате Европы среди юниоров до 16 лет. Затем было принято решение переехать в США, так как этот вариант позволял совмещать спорт с учёбой.

Предыдущие два сезона игрок выступал в колледжах не самого высокого уровня, но этим летом получил приглашение от школы из первого дивизиона NCAA — «Южная Юта». Это и неудивительно, учитывая, что игрок был важной частью ротации в своих бывших командах и набирал около 10 очков в среднем.

21-летний москвич выступает на позиции форварда, обладая внушительным ростом в 210 см.

Владислав Голдин («Флорида Атлантик»)

Владислав Голдин Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Голдин — это тот, о котором, я уверен, некоторые из вас уже наслышаны. В минувшем сезоне Владислав стал третьим россиянином в истории, кому удавалось поучаствовать в «Финале четырёх» NCAA. Причём Голдин был частью красивой истории, так как «Флориде» покорилось это достижение, начав «Мартовское безумие» с девятого посева. Лишь восемь команд до этого выходили в эту стадию, будучи ниже восьмого посева.

Сам полуфинал у Голдина не задался, он набрал лишь пять очков за 21 минуту на паркете, а флоридская команда драматично уступила «Сан-Диего» со счётом 71:72.

Одна неудачная игра не может поставить крест на всём сезоне, который у Владислава выдался крайне удачным. При росте в 216 см он является главным защитником «краски» в команде, в среднем набирая больше одного блока за игру. Но сказать, что он не имеет атакующих навыков, было бы ложью, и 10 очков в среднем доказывают это.

Голдину предстоит уже четвёртый год в студенческом баскетболе. Чудесный командный успех вряд ли удастся повторить, но продолжать показывать качественную игру можно и нужно.

Алекс-Сергей Котов («Кэмпбелл»)

Алекс-Сергей Котов Фото: goredbirds.com

Котов уже много лет провёл на студенческом уровне. Вообще, он закончил обучение ещё в 2022 году, но из-за пандемии у игроков есть возможность сыграть эти упущенные годы дополнительно, даже после выпуска из колледжа. Именно этим и занимается Алекс-Сергей, которому ещё в мае исполнилось уже 24 года.

Котов уже не первый сезон выступает в первом дивизионе NCAA. Ещё в 2020 году он оказался в школе «Иллинойс Стэйт», где провёл три сезона. Минувшим летом он перешёл в школу «Кэмпбелл», находящуюся в Северной Каролине, одном из главнейших штатов страны по студенческому баскетболу.

Виктор Лахин («Цинциннати»)

Виктор Лахин Фото: gobearcats.com

Родившийся в Анапе и, как почти всякий из здесь представленных игроков, прошедший школу ЦСКА Виктор вот-вот начнёт свой третий игровой сезон в «Цинциннати». Сезон-2021/2022 для Виктора прошёл в роли запасного форварда, а уже в минувшем он был в стартовом составе почти во всех матчах, где участвовал. За 23,5 минуты Лахин набирает в среднем 11,6 очка.

Его команда участвует в крайне престижной конференции — «Биг 12», где противостоит таким видным школам, как «Оклахома Стэйт», «Тексас Тек» и «Бэйлор».

Ярослав Нягу («Шарлотт»)

Ярослав Нягу Фото: charlotte49ers.com

В ещё одном престижном колледже выступал баскетболист, который является воспитанником «Локомотива-Кубань». Сезон-2022/2023 он провёл в университете Южной Калифорнии — одном из мест, из которых регулярно уходят на драфт НБА игроки. Нягу занимался в Глобальной академии НБА и решил погрузиться в американский студенческий баскетбол в 2022 году.

Минувший сезон 213-сантиметровый центровой провёл, будучи глубоким запасным и получая около пяти минут в среднем на паркете. Для большей практики Ярослав перешёл в школу чуть менее статусную — «Шарлотт».

Андрей Саврасов («Дюкейн»)

Андрей Саврасов Фото: goduquesne.com

Уроженец Петербурга Андрей тоже сменил школу летом, хотя казалось, что Саврасов преследует стратегию развития в одной организации. После того как он провёл в роли глубокого запасного сезон в «Тексас Тек», 201-сантиметровый форвард решил уйти в университет «Джорджия Саутерн». Там он провёл три сезона, где с каждым годом стабильно занимал всё больший статус в команде и по количеству минут, и по количеству попыток за игру. В лучший свой сезон Саврасов в среднем набирал около 11 очков за матч, проводя на паркете по 30 минут.

Летом он перешёл в университет «Дюкейн». Это будет один из его последних моментов, когда он сможет себя продемонстрировать тренерам и скаутам, чтобы позже уйти окончательно в профессиональный спорт.

А кого из них задрафтуют?

Андрей Кириленко Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images

Если просмотреть данные специальных порталов, которые составляют примерные списки самых главных проспектов грядущих драфтов, то там мы не сможем найти игроков, представленных выше даже в районе конца второго раунда. С огромной вероятностью никого из наших героев официально не задрафтуют, но это совершенно не значит, что для них дверь в НБА закрыта.

Коллектив «Майами Хит» прекрасно демонстрирует, как незадрафтованные игроки в итоге могут оказываться в финале НБА и выступать там на важных ролях. Скорее всего, некоторые из игроков будут стараться засветиться в Летней лиге, кто-то уйдёт играть в G-лигу, а возможно, кто-то и решит вернуться на Родину, где, я думаю, их ждут с распростёртыми объятиями.