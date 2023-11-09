Перерос Леброна в 14, а Янниса — в 15. Нереальный рост Виктора Вембаньямы сквозь года

То, что со временем Виктор Вембаньяма окажется в НБА, было понятно ещё до того, как он выставил свою кандидатуру на драфт. Впечатляющие баскетбольные навыки в сочетании с выдающимся ростом сделали его одним из самых желанных проспектов последних лет. Только в этом году болельщики смогли оценить, как он смотрится на площадке в главной лиге мира. Но Вемби – парень незаурядных габаритов, который всегда был на голову выше своих соперников.

Он родился в семье спортсменов: его отец был легкоатлетом и выступал в прыжках в высоту, длину и тройном прыжке, а мать в своё время профессионально играла в баскетбол. При этом их рост составляет 198 и 191 см соответственно.

Неудивительно, что уже в девять лет Вемби достиг отметки в 180 см, а в 14 – аж в 208 см! Для сравнения, средний рост игроков НБА в сезоне-2023/2024 – «всего» 199 см, в то время как для среднестатистического 14-летнего подростка в США этот показатель составляет 167 см. Получается, уже в восьмом классе Вембаньяма перерос Леброна Джеймса (206 см) и догнал Кевина Дюранта с Энтони Дэвисом (оба – 208 см).

15-летний Виктор Вембаньяма в сборной Фото: FIBA

«Я помню, как в первый раз увидел его в июне 2018 года, ему было 14 лет. До этого я немного слышал о нём, но никогда не видел вживую. У меня была тренировка со сборной Франции в Париже, и он тренировался после нас. Я увидел, как он заходит в зал, и подумал: «Это тот большой парень, о котором я слышал пару недель назад?». И один из тренеров сказал: «Да. Это новый парень. Он очень высокий и отлично играет».

Я сказал: «Нет, он не просто высокий, он другой». Я видел, как он шутил со своими друзьями и просто был подростком. Я увидел, как он взял в руки баскетбольный мяч и начал вести его. Я был потрясён тем, как он умеет обращаться с мячом при таких габаритах», – сказал в прошлом году соотечественник Вембаньямы Николя Батюм.

Спустя год, в свои 15 лет Виктор выступал за сборную Франции на чемпионате Европы среди юниоров до 16 лет. По данным ФИБА, на турнире его рост составлял уже 218 см (7 футов и 2 дюйма). То есть за 12 месяцев он подрос на целых 10 см. На языке сравнений с действующими игроками НБА, девятиклассник Вембаньяма был выше Янниса Адетокунбо, Джоэла Эмбиида и Карла-Энтони Таунса (все – 213 см).

На том юношеском турнире Виктор, кстати, помог сборной Франции завоевать серебряные медали – в финале команда уступила Испании, ну а сам Вемби удостоился включения в символическую пятёрку соревнований.

Посмотреть видео можно на канале ФИБА в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.

Виктор Вембаньяма (слева) на ЧЕ-2019 Фото: FIBA

Тогда он ещё не знал, что через четыре года окажется выбранным под первым номером на драфте НБА. Но в том же 2019 году ассоциация ввела существующее правило, согласно которому официальный рост игроков должен быть замерен без обуви.

И после того, как Вембаньяма прибыл в расположение «Сан-Антонио» минувшим летом, там подтвердили – босиком его рост составляет 222 см (7 футов и 3,5 дюйма). То есть, когда Виктор выходит на площадку, к этому можно смело добавить пару сантиметров за счёт кроссовок.

Не стоит забывать, что французу ещё не исполнилось и 20 лет. Поэтому в НБА верят, что он ещё может подрасти, даже если и незначительно. Казалось бы, куда ещё! Виктор и так с лёгкостью передвигается по площадке, ставит удивительные блоки и особо не напрягается, чтобы положить мяч в кольцо. Многие соперники отмечали, как его длиннющая рука то и дело появляется откуда-то у них из-за спины, чтобы заблокировать бросок. Неудивительно, что на старте сезона Вембаньяма является одним из лучших новичков. Подробнее об этом «Чемпионат» рассказывал в предыдущем материале: