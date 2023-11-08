Класс-2023 — это не только про Виктора Вембаньяму. Лучшие новички на старте сезона в НБА

Начало сезона-2023/2024 в НБА подарило болельщикам сразу несколько ярких дебютов. Молодые баскетболисты, которые проводят свой первый год в лиге, с самого начала регулярного чемпионата находились в центре внимания. И хотя некоторые из них пока не могут нащупать игру (привет Скуту Хендерсону), другие уже зарекомендовали себя как надёжное дополнение к своим новым командам.

В этом материале «Чемпионат» расскажет о пяти новичках НБА, которые лучше остальных проявили себя в первые две недели.

Виктор Вембаньяма (1-й номер драфта-2023, «Сан-Антонио»)

Статистика: 19,4 очка (46,2% с игры, 32,4% из-за дуги), 8,4 подбора, 1,7 передачи, 1,3 перехвата, 2,6 блок-шота за 29 минут.

Виктор Вембаньяма Фото: Christian Petersen/Getty Images

На старте своего дебютного сезона невероятный Виктор Вембаньяма оправдал, если не превзошёл ожидания. После семи матчей он занимает первое место среди всех новичков по набранным очкам (136 в сумме) и блокам (18), и второе — по подборам (59) и перехватам (9), в обоих случаях уступая только Осару Томпсону.

Своё лучшее выступление Вемби показал в матче с «Финиксом», набрав 38 очков — больше, чем в той игре было у звёздных Кевина Дюранта (28) и Девина Букера (31). Он присоединился к Кей Ди и Леброну Джеймсу как единственный игрок, которому удалось набрать 35 очков, 10 передач и два блока в возрасте моложе 20 лет.

«Он особенный. Высокий, атлетичный, подвижный. Он умеет бросать. У него есть множество навыков. Когда он подпрыгнул и бросил мяч, я подумал: «Я никак его не достану». Против него нужно играть жёстко и бороться. Либо ты будешь фолить на нём, либо он просто забросит мяч», — сказал Кей Ди.

Рост в 224 см, как и предполагалось, помогает Виктору подбирать мяч и завершать атаки — чего ещё ожидать от парня, который может преодолеть расстояние от трёхочковой линии до кольца за два шага. Внушительные габариты также позволяют ему ставить какие-то удивительные блоки, от которых уже пострадали Клэй Томпсон, О Джи Ануноби, Эндрю Уиггинс и не только.

Если Вембаньяма останется здоров и продолжит в том же духе, то наверняка получит награду лучшему новичку 2023 года.

Чет Холмгрен (2-й номер драфта-2022, «Оклахома»)

Статистика: 17 очков (55,7% с игры, 53,8% из-за дуги), 8,0 подбора, 2,7 передачи, 1,0 перехвата, 2,4 блок-шота за 30 минут.

Чет Холмгрен Фото: Getty Images

Кто готов поспорить с Вембаньямой за звание ROY, так это 21-летний Чет Холмгрен из «Оклахомы». Он должен был дебютировать в НБА ещё в прошлом сезоне, но повредил стопу, обороняясь против Леброна в выставочном матче, и был вынужден пропустить целый год.

Но этой осенью он вернулся на площадку как ни в чём ни бывало. После семи матчей Холмгрен занимает второе место среди новичков по средней результативности, третье — по подборам и трёхочковым и пятое — по передачам. С выдающимся ростом (215 см) и поразительным контролем как над мячом, так и над собственным телом он является реальной угрозой в нападении – и в «краске», и из-за дуги, а также качественным рим-протектором и защитником в целом. Чет сделал семь блоков в игре с «Кливлендом» — это второй результат в сезоне.

Потрясающее видение площадки также делает его отличным пасующим и инициатором. И если учесть, что в «Оклахоме» он получает мяч реже, чем условный Вембаньяма, которому в «Сан-Антонио» уготована куда более важная роль, влияние Холмгрена на игру на обоих концах площадки невозможно недооценить.

Осар Томпсон (5-й номер драфта-2023, «Детройт»)

Статистика: 12 очков (40,2% с игры, 17,4% из-за дуги, 9,0 подбора, 3,8 передачи, 1,5 перехвата, 1,9 блок-шота за 31 минуту.

Осар Томпсон Фото: AP/TASS

Один из братьев-близнецов Томпсонов — тот, что Осар, оказавшийся в «Детройте», процветает в молодом и перспективном коллективе Монти Уильямса. Ещё в ходе предсезонных матчей он занял своё место в стартовой пятёрке и, судя по всему, не планирует его отдавать.

Ещё в своём дебютном матче Томпсон сделал семь подборов, три передачи и пять блоков — два из которых пришлись на Джимми Батлера, причём в одном владении. Осар уже является лучшим защищающимся вингом и подбирающим в «Пистонс», сочетая это с крайне эффективной и в меру агрессивной игрой в защите. Он может в одиночку остановить атаку соперника, даже если ему противостоят лучшие в лиге. Шей Гилджес-Александер? Зак Лавин? Зовите следующего.

Единственное, с чем на данный момент мучится Осар – это бросок. Парень выпустил столько эйрболлов, что его даже немного жалко. Когда при открытой трёхочковой попытке из угла мяч едва-едва долетает даже до сетки, это уже не просто «кирпич», это повод для беспокойства. Среди новичков, сделавших двузначное количество дальних попыток, хуже него бросает только Скут Хендерсон — у него 2/21 (9,5%) против 4/23 (17,4%) у Томпсона.

Но тренер Уильямс всё равно доверяет Томпсону. Как-никак среди всех новичков он занимает первое место по подборам: 4,3 на чужом щите, 4,7 — на своём. И это, напомним, на позиции винга. Осар также занимает первое место по количеству перехватов (12), второе – по количеству результативных пасов и третье – по блокам (15).

Брэндон Миллер (2-й номер драфта-2023, «Шарлотт»)

Статистика: 13,2 очка (43,9% с игры, 30,8% из-за дуги), 4,5 подбора, 1,7 передачи, 0,3 перехвата, 0,5 блок-шота за 31,3 минуты.

Брэндон Миллер Фото: David Jensen/Getty Images

В отличие от всех вышеупомянутых ребят, Брэндону Миллеру ещё предстоит стать игроком стартовой пятёрки в «Шарлотт». И сейчас, когда Терри Розир ненадолго выбыл из-за травмы паха, у него появится такая возможность.

До того, как более опытный защитник получил повреждение, второй номер драфта исполнял в «Хорнетс» роль шестого игрока. Но в первом же матче, на который он вышел с первых секунд, Миллер набрал всего семь очков – в два раза меньше, чем было в пяти матчах до этого в среднем. Однако Стив Клиффорд позволяет Брэндону наигрывать свои минуты, несмотря на ошибки. Он учится у своих более опытных напарников по команде и пока что во многом полагается на них.

Учитывая, что Миллер начинает свою карьеру в команде, где и без того достаточно атакующих опций, сейчас он по большей части исполняет роль «спот-ап» шутера (игрока, который занимает определённую позицию на паркете, получает там мяч и тут же атакует кольцо). И делает это достаточно неплохо — с 13,2 очка в среднем он является третьим по результативности среди всех новичков.

Помимо этого, он работает над собственным присутствием в защите. Эксперты отмечают готовность Миллера взять на себя «грязную работу» в обороне, а также делать быстрые и точечные включения в середине площадки, используя при этом свои габариты и атлетизм.

Дерек Лайвли (12-й номер драфта-2023, «Даллас»)

Статистика: 9 очков (77,8% с игры), 7,7 подбора, 1,1 передачи, 0,7 перехвата, 1,1 блока за 24 минуты.

Дерек Лайвли Фото: Sam Hodde/Getty Images

Кому по-настоящему тяжело набирать очки в своей новой команде, так это Дереку Лайвли. Он играет в «Далласе», в одной команде с самым результативным дуэтом прошедшего сезона – Кайри Ирвингом и Лукой Дончичем.

Но 19-летнего центрового это не страшит. Те попытки, которые ему доводится получать, он реализует с филигранной точностью – почти 78% попаданий. Среди новичков, атаковавших кольцо двузначное количество раз в этом сезоне, он имеет наивысший процент с игры.

Уже в дебютном матче с «Сан-Антонио», где Лайвли оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов, он во многом напоминал своего именитого наставника – Тайсона Чендлера. Ветеран был частью тренерского штаба Джейсона Кидда и отдельно работал с Лайвли, который имеет схожие с ним физические данные и стиль игры.

Благодаря серьёзному вкладу в игру «Далласа» на подборе и в обороне Дерек быстро обеспечил себе место в стартовой пятёрке. Кроме того, между ним и задней линией «Маверикс» уже возникла определённая «химия»: в частности, хочется отметить Луку Дончича, для которого Лайвли стал надёжным партнёром по пик-энд-роллам. Эта связка имеет атакующий рейтинг в солидные 114,9 очка на 100 владений, а если добавить к ним Кайри Ирвинга, этот показатель возрастает до 115,8.