Пятёрка тех, кто всё перевернул. Топ игроков Евролиги, сделавших шаг вперёд

В Евролиге идёт 7-й тур, а значит, уже прошло достаточно времени, чтобы поделиться определёнными впечатлениями и сделать выводы. Сегодня мы хотим представить вам пятёрку игроков, которые совершили наибольший прорыв по сравнению с минувшим сезоном. Мы не ограничиваем себя только молодыми игроками, в топе будут в том числе и те, кому за 30 лет, поскольку обрести себя, выйти на пик возможностей, развиться можно в любом возрасте, что наглядно показывают представленные ниже баскетболисты.

5-е место. Йоханнес Тиман («Альба»)

Йоханнес Тиман Фото: Juan Navarro/Getty Images

Статистика сезона-2022/2023: 7,9 очка (47,3% точность всех бросков, 23,1% точность трёхочковых) и 4 подбора.

Статистика сезона-2023/2024: 12,5 очка (47,1% точность всех бросков, 42,1% точность трёхочковых) и 7,1 подбора.

После триумфального для Германии чемпионата мира, где Йоханнес занимал далеко не самые передовые позиции, Тиман добился большого прогресса на клубном уровне. Несмотря на то что «Альба» является аутсайдером регулярного сезона Евролиги, нельзя это не отметить. Особенно впечатляет то, какой сильный скачок центровой сделал в плане дальнего броска. Способность быть «растягивающим» бигменом в итоге замещает недостаток роста для позиции (203 см), что и превратило его в одного из лучших в своём амплуа.

4-е место. Венсан Пуарье («Реал»)

Венсан Пуарье Фото: Tolga Adanali/Getty Images

Статистика сезона-2022/2023: 6 очков (60% точность всех бросков, 40% точность трёхочковых) и 4,3 подбора.

Статистика сезона-2023/2024: 12,6 очка (79% точность всех бросков, 100% точность трёхочковых) и 5,6 подбора.

То, как Пуарье смог компенсировать не лучшее начало сезона в исполнении Уолтера Тавареша, лишь показывает степень глубины состава мадридского гранда. Перед началом нынешнего розыгрыша Тавареша называли главным претендентом на MVP, а многие считали его чуть ли не лучшим баскетболистом всей Европы. Казалось бы, плохая форма настолько важного игрока должна сильно повлиять на выступления команды. Но нет, Пуарье взял на себя ответственность и на данный момент является лучшим бомбардиром клуба, а «Реал» продолжает идти без поражений.

3-е место. Алек Питерс («Олимпиакос»)

Алек Питерс Фото: Panagiotis Moschandreou/Getty Images

Статистика сезона-2022/2023: 4,6 очка (42,5% точность всех бросков, 41,1% точность трёхочковых) и 2,4 подбора.

Статистика сезона-2023/2024: 13 очка (58,5% точность всех бросков, 47,4% точность трёхочковых) и 5 подборов.

«Олимпиакос» испытывает спад по сравнению с предыдущими сезонами: лишь три победы в семи матчах Евролиги. «Панатинаикос» сумел провести успешную полную перестройку летом и больше не позволит пирейскому клубу настолько сильно доминировать в национальном чемпионате. Тем не менее в греческом коллективе засиял Алек Питерс, который ещё в прошлом году имел статус не самого важного запасного. Но выступления Алека в чемпионате Греции были довольно впечатляющими, и потому ему доверили ту роль, которую годами занимал Александар Везенков, уехавший в НБА. И форвард проводит, возможно, лучший свой отрезок в карьере.

2-е место. Чима Монеке («Баскония»)

Чима Монеке Фото: Panagiotis Moschandreou/Getty Images

Статистика сезона-2022/2023: 3,9 очка (47,6% точность всех бросков, 0% точность трёхочковых) и 3,1 подбора.

Статистика сезона-2023/2024: 17,2 очка (53,7% точность всех бросков, 46,2% точность трёхочковых) и 6,6 подбора.

Чима Монеке был глубоким запасным в «Монако», где было крайне сложно завоевать доверие тренера, учитывая звёздный состав команды. Переход в «Басконию» перевернул карьеру игрока. В испанском клубе ему доверяют в такой степени, как не было никогда в его карьере. «Баскония» является достойной командой Евролиги, которая выступает выше ожиданий. Потрясающая игра Чимы стала одной из причин успеха. Он занимает третье место во всём турнире по среднему количеству набранных очков.

1-е место. Торнике Шенгелия («Виртус» Болонья)

Торнике Шенгелия Фото: Michele Nucci/Getty Images

Статистика сезона-2022/2023: 9,4 очка (48,4% точность всех бросков, 46,2% точность трёхочковых) и 3 подбора.

Статистика сезона-2023/2024: 18,5 очка (62,3% точность всех бросков, 45% точность трёхочковых) и 4,8 подбора.

Хорошо нам известный грузинский форвард уже много лет является видным игроком Евролиги. Почему же он тогда в подобном списке? А потому, что смог стать настоящей звездой и одним из лучших игроков всей Европы. Хороших игроков много, а звёзд нет. Осуществить шаг к такому эксклюзивному статусу в 32 года — то, что не может остаться незамеченным. Именно поэтому он получил MVP октября.

Баскетбольная Евролига продолжает радовать нас зрелищными моментами! Все матчи турнира в прямом эфире смотрите в Okko!

* Реклама. 18+

Рекламодатель: ООО «ОККО»

Erid: 2Ranyn1J7yr