«Руна» вновь дала бой гранду Единой лиги ВТБ, но «Зенит» одержал победу на опыте

Петербургский «Зенит» на выезде переиграл московскую «Руну» в матче первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Трент Фрейзер, который практически оформил дабл-дабл — 24 очка и девять передач.

«Чемпионат» подготовил материал по итогам прошедшей игры.

Предисловие

Игрок БК «Руна» Илья Попов Фото: Единая лига ВТБ

Команды подходили ко встрече с кардинально разными сериями. Если «Зенит» перед игрой в Москве одержал четыре победы подряд, то «викинги» же уступили в трёх матчах кряду.

У «Зенита» уже был неприятный опыт с другим дебютантом лиги — «Уралмашем». В первом матче сезона петербургский коллектив сенсационно уступил уральцам на своём же паркете. «Руна», в свою очередь, совсем недавно «покусала» ЦСКА, проиграв армейцам в самой концовке, а в первой половине ноября так вообще в гостях победила действующего чемпиона — УНИКС.

Перед стартовым вбрасыванием защитник «Зенита» Кайл Курич признавался, что «Руна» — отличная команда, которая показывает высокий уровень баскетбола. При этом он отметил, что не ожидает лёгкой прогулки, но добавил, что у петербуржцев было время на подготовку.

«Руна» на равных играла против петербургской команды

Игрок БК «Руна» Никола Иванович (с мячом) Фото: Единая лига ВТБ

Несмотря на определённый скептицизм относительно перспектив «Руны» в этом матче, москвичи начали очень достойно, не давая повода вспоминать, что являются дебютантами лиги. «Викинги» очень быстро посадили на фолы центрового «Зенита» Артёма Клименко, который вышел в стартовом составе с целью разгрузить Бояна Дублевича и Винса Хантера, получившего повреждение в предыдущем матче с «Нижним Новгородом». Однако россиянин схлопотал три фола менее чем за три минуты первой четверти и заслуженно отправился на скамейку запасных, вынудив Хавьера Паскуаля выпустить Дублевича намного раньше запланированного времени.

Игра шла на встречных курсах, что не могло не радовать болельщиков. «Руна» достойно противостояла «Зениту», не пыталась играть вторым номером и сушить игру. Никола Иванович не стеснялся бросать трёхочковые в лицо, эту же тенденцию подхватил и Данила Походяев, реализовавший шесть трёшек из семи. Джеремайя Хилл исполнял роль созидателя, много таскал мяч, и как итог — девять результативных передач. Алекс Тайус и Илья Попов, в свою очередь, насколько могли, портили жизнь «большим» «Зенита».

На «Руну» очень приятно было смотреть именно через призму того, что команда не боится как минимум пытаться играть на равных с соперником, который заведомо сильнее и опытнее. Понятно, что если бы с «Зенитом» играла команда образца Суперлиги, то вряд ли бы можно было увидеть подобное сопротивление. Да, нынешняя «Руна» создана практически с нуля, но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что главный тренер Эртугрул Эрдоган смог из ничего сделать боеспособную команду, которая сразу же поймала волну Единой лиги ВТБ.

«Зенит» додавил в четвертой четверти на опыте

Игрок БК «Зенит» Сергей Карасев Фото: Единая лига ВТБ

«Руна» не отпускала петербургскую команду три четверти, но в последней десятиминутке силы как будто покинули «викингов». Хозяева стали совершать много потерь, не всё получалось в позиционном нападении, броски не летели с тем процентом, как до этого. «Зенит» же продолжал реализовывать свои моменты и довёл дело до победного.

Команду Паскуаля продолжает лихорадить, сине-бело-голубые всё ещё не могут рассчитывать на четырёх игроков основы: Эртеля, Жбанова, Мормана и Торопова. Тот же Винс Хантер сегодня отыграл с повреждением. Однако, с другой стороны, от этого есть и плюсы. Например, шанс проявить себя в отсутствие Эртеля получает Тимофей Герасимов, который, на самом деле, неплохо себя показывает. Сегодня он провёл самую результативную и полезную игру в сезоне, записав на свой счёл восемь очков, четыре передачи и один перехват. Ну а Трент Фрейзер, в свою очередь, вновь показывает, что не намерен уходить в тень Эртеля. Он провёл очередную игру в качестве лидера команды.

«Зенит» набрал ход, а магия «Руны» закончилась?

Видеозапись доступна на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

«Зенит» действительно после невнятного старта сезона набрал приличный ход. У команды Паскуаля пять побед подряд, а впереди встреча с обидчиком по первому матчу чемпионата — «Уралмашем». Затем будет «Самара», а после этого – рубка с ЦСКА в Москве. Точной информации по возвращению травмированных игроков нет, поэтому петербургской команде нужно сохранить и так ограниченный состав до встречи с армейцами.

У «Руны», в свою очередь, теперь четыре поражения подряд, но это не значит, что она продолжит своё падение в турнирной таблице. Это нормально, когда фавориты буксуют в начале сезона, а затем возвращают свои позиции. И также нормально, когда тёмные лошадки делают какие-то сенсации, но после этого у них происходит спад, и турнирная таблица выравнивается. За «Зенит» точно не стоит переживать, впрочем, как и за «Руну». У «викингов» амбициозный тренер, который придумает, как вытащить свою команду из этого положения. Дальше у москвичей будут сразу несколько матчей с прямыми конкурентами по турнирной таблице, в которых они смогу показать себя и реабилитироваться перед болельщиками за последние неудачи.