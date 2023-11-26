Баркли, Айверсон и даже Коби. Лучшие баскетболисты НБА, у которых были проблемы с законом

Величайшие спортсмены, которых когда-либо видела НБА, являются кумирами, героями и примерами для подражания для сотен тысяч, если не миллионов людей по всему миру. Но даже если игрок имеет хоть сколько-то положительную репутацию в лиге, это ещё не означает, что он абсолютно безгрешен за пределами площадки.

В этом материале «Чемпионат» расскажет о шести легендарных баскетболистах, которые были арестованы во время своего выступления в НБА.

Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс», 2003)

Коби Брайант, 2003 год Фото: Kevin Winter/Getty Images

Полицейские из штата Колорадо арестовали звезду «Лейкерс» Коби Брайанта после того, как летом 2003 года на него поступило заявление об изнасиловании. Его подала 19-летняя сотрудница отеля, в котором Коби остановился накануне предстоявшей ему операции на колене. Сначала баскетболист отрицал, что вступал в интимную связь с девушкой, но позже заявил, что между ними всё произошло по обоюдному согласию. 18 июня 2003-го ему были официально предъявлены обвинения.

В и без того скандальном деле присутствовало несколько неприятных деталей, поэтому случившееся, безусловно, сказалось на репутации Мамбы. McDonald's и Nutella расторгли с ним контракты, а продажи джерси с фамилией Брайанта резко упали. Чтобы психологически справиться с происходящим, спортсмен решил обратиться к религии.

Однако в сентябре 2004-го уголовное дело в отношении Коби было прекращено, так как обвинительница решила не давать показаний на суде. Девушка подала отдельный гражданский иск против Брайанта, который стороны урегулировали в частном порядке. В тот же день баскетболист сделал публичное заявление, которое гласило:

«Хотя я искренне верю, что наша встреча произошла по обоюдному согласию, сейчас я понимаю, что она не считала и не считает этот инцидент таким же, как я. После нескольких месяцев изучения материалов дела, выслушивания её адвоката и даже её личных показаний я понимаю, почему она считает, что не давала согласия на эту встречу».

Аллен Айверсон («Филадельфия Сиксерс», 1997)

Аллен Айверсон, 2001 год Фото: Getty Images

Звёздный Аллен Айверсон попадал в неприятности ещё до того, как оказался в НБА. Так, 14 февраля 1993 года он и несколько его друзей выбрались поиграть в боулинг. Там подростки вели себя довольно громко, из-за чего между ними и другими посетителями заведения началась драка, причём на расовой почве. В результате Айверсон и трое его товарищей были арестованы. Аллен, которому на тот момент было 17 лет, был обвинён в нанесении увечий толпой и приговорён к пяти годам тюрьмы. Проведя четыре месяца в исправительном учреждении, он был оправдан за недостаточностью улик.

Однако и во время выступления в НБА у Айверсона были проблемы с законом. Летом 1997 года полицейский из штата Вирджиния остановил за превышение скорости машину, в которой находились 22-летний Аллен, только-только признанный новичком года в НБА, и двое его друзей. Когда правоохранитель собирался выписать водителю штраф, он почувствовал запах марихуаны и попросил компанию выйти из автомобиля. На пассажирском сиденье, где и находился Айверсон, в итоге были обнаружены две сигареты с марихуаной и пистолет. Молодой баскетболист был арестован, но в дальнейшем избежал тюремного срока и был приговорён к трём годам условно и 100 часам общественных работ. На протяжении двух лет он также проходил обязательные тестирования на наркотики в НБА.

А уже в 2002-м, через год после того, как Эй Ай провёл лучший сезон в своей карьере, он угодил в неприятности после бытовой ссоры со своей супругой. Тогда игроку были предъявлены обвинения в трёх тяжких преступлениях — незаконном проникновении на частную территорию, хранении оружия, а также в преступном сговоре. В список также вошли шесть мелких правонарушений, среди которых числились простое нападение, незаконное лишение свободы и угрозы терроризма. Поподробнее о произошедшем можно почитать в недавнем материале «Чемпионата».

Чарльз Баркли («Филадельфия Сиксерс», 1991)

Чарльз Баркли, 1996 год Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Неприятная ситуация произошла с Чарльзом Баркли 22 декабря 1991 года — в тот день его «Филадельфия» проиграла «Милуоки» в выездном матче, после чего именитый форвард подрался с местным болельщиком. 25-летний поклонник «Бакс» увидел баскетболиста в центре города и окликнул его: «Чарльз, я слышал, что ты один из самых плохих парней в НБА. Ты такой жёсткий на площадке. Покажи мне, какой ты крутой».

Когда сам Баркли вспоминал о произошедшем несколько лет назад, он поделился необычными деталями произошедшего:

«Я изображал «Парня-каратиста». Снял с себя всю одежду, потому что меня пытались избить трое здоровых парней. Я хотел, чтобы они подумали, что я сумасшедший. Шёл снег, и я думал, что они решат, что я сошёл с ума, и оставят меня в покое. Но один парень продолжал стоять прямо передо мной. Двое парней отступили, а один дурак остался стоять на месте. И я надрал ему задницу, сломал нос. Без рубашки. Без обуви. Не проблема!».

В результате фанат заработал не только перелом носа, но и несколько рассечений, и был доставлен в больницу. Сам Баркли вернулся в отель, где был арестован спустя несколько часов: его доставили в полицейский участок, после чего отпустили под залог в $ 500.

А уже в 1997 году, выступая за «Хьюстон Рокетс», Чарльз также подрался с болельщиком в Орландо накануне предсезонного матча с «Мэджик». Он находился в баре, когда один из посетителей бросил в него стакан со льдом. Баркли погнался за парнем, и в ситуацию даже попытался вмешаться полицейский, находившийся не при исполнении обязанностей. Однако это не помешало спортсмену схватить обидчика и выбросить его на улицу через оконную витрину.

Баркли был арестован за нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и сопротивление аресту без применения насилия. Он провёл в полицейском участке пять часов, после чего был отпущен под залог в $ 6 тыс.

Джеймс Уорти («Лос-Анджелес Лейкерс», 1990)

Джеймс Уорти, 1990 год Фото: Otto Greule Jr/Allsport/Getty Images

Довольно постыдный эпизод произошёл с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймсом Уорти 15 ноября 1990 года, когда он обратился за эскорт-услугами в агентство, которое незадолго до этого было закрыто благодаря усилиям полицейских. Ни о чём не подозревающий баскетболист договорился о проведении оплаты, когда вместо девушек в его отельный номер прибыли два офицера под прикрытием, которые и произвели арест.

В тот день «Лейкерс» предстоял выездной матч с «Рокетс» в регулярном чемпионате. Уорти выпустили из полицейского отделения незадолго до стартового вбрасывания — правда, сначала ему пришлось внести за самого себя залог на сумму в $ 500.

Джеймс не успел добраться до стадиона к началу встречи — в «Лос-Анджелесе» ожидали, что он отправился обратно в Калифорнию, а место в стартовой пятёрке отдали Сэму Перкинсу. Однако звёздный форвард поспешил на арену и всё же добрался туда ко второй четверти. Он вышел на площадку и отыграл 39 минут, набрав 24 очка, а «Лейкерс» одержали победу в овертайме (108:103).

«Толпа зашумела, мы обернулись. Вот он. Это было прекрасно. Здорово, что ему устроили овации. Это многое значит. Что бы ни случилось, нас это не касается. Он здесь. Он играет. Он многое нам показал. Он показал, как мы ему дороги. Все совершают ошибки в своей жизни, но он наш парень. Я всё ещё люблю его, несмотря на то что он сделал. Я просто надеюсь, что все смогут забыть об этом», — сказал тогда легендарный Мэджик Джонсон.

Уорти был официально обвинён в пользовании услугами сексуального характера. Спустя месяц со дня случившегося состоялся суд, где баскетболист был приговорён к штрафу в размере $ 1 тыс., 40 часам общественных работ и 12 месяцам испытательного срока.

Джейсон Кидд («Финикс Санз», 2001)

Джейсон Кидд, 2001 год Фото: Getty Images

Джейсон Кидд, на тот момент выступавший за «Финикс», оказался под арестом 19 января 2001 года. Он был задержан после того, как его супруга обратилась в полицию с жалобой о домашнем насилии.

В тот день между спортсменом и его женой развязалась бытовая ссора. Девушка хотела пойти в тренажёрный зал, поэтому попросила Джейсона присмотреть за их двухлетним ребёнком и покормить его. Кидд взял с тарелки мальчика картошку фри, после чего супруга попросила его не есть еду сына. В ответ на это он развернулся и выплюнул картошку прямо девушке в лицо. Конфликт продолжил набирать обороты, и в результате Кидд нанёс жене удар в область челюсти. У неё образовался порез и небольшой отёк губы.

Сам Кидд признал, что поднял руку на супругу, и был задержан после прибытия полицейских в их семейный дом. Он провёл несколько часов в участке, но в конце концов был выпущен под опеку своего адвоката. Джейсону было запрещено контактировать с женой до проведения судебного заседания.

В его результате спортсмен был признан виновным в применении физического насилия, оштрафован на $ 200 и обязан пройти тренинг по управлению гневом. Однако в 2007 году, когда он подал на развод, в прессу просочились мрачные подробности отношений пары — и Кидд, и его супруга утверждали, что этот конкретный случай домашнего насилия был далеко не единичным. Поподробнее обо всей этой ситуации также можно почитать в недавнем материале «Чемпионата».

Почётное упоминание — Деннис Родман

Деннис Родман, 2019 год Фото: Ilya S. Savenok/Getty Images for Sapphire Gentlemen's Club

В случае Денниса Родмана назвать один конкретный инцидент было бы довольно сложно — ведь сам он признавался, что за всю жизнь был арестован как минимум 100 раз.

«Я устраивал слишком много вечеринок у себя дома. На протяжении семи лет они проходили по семь раз в неделю, 24 часа в сутки», — сказал пятикратный чемпион НБА.

По словам Родмана, только в его роскошный особняк в Ньюпорт-Бич полиция наведывалась целых 60 или 70 раз. Соседи звёздного баскетболиста были недовольны тем, что тот регулярно устраивал у себя какие-то сумасшедшие гулянки, и неоднократно жаловались на шум. Деннис так часто оказывался в полицейском участке, что со временем у правоохранителей просто опустились руки.

«Я никого не убивал, никому не причинял вреда, я просто оказывался в участке. Они хотели, чтобы я побыл там три или четыре часа. Но они не понимали, что каждый раз, когда меня забирала полиция, на вечеринку приходило ещё больше людей. Так что со временем они, по сути, просто перестали это делать», — вспоминал Родман.

Однако, помимо нарушений общественного порядка, в его копилке были вождение в нетрезвом виде, домашнее насилие, драки, дебоширство, мелкое хулиганство… Причём происходили эти недоразумения как во время выступления Денниса в НБА, так и через многие годы после завершения его карьеры. В последний раз Родман был арестован в октябре 2019 года — он устроил драку в одном из баров Флориды на свой 58-й день рождения.