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Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:15 Мск
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Все национальности игроков в Евролиге, самые частые и самые редкие

От Новой Зеландии до Кубы. Все национальности, представленные в Евролиге!
Андрей Антсон
Все национальности игроков в Евролиге
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Игроков из каких стран больше всего и меньше всего представлено в главном европейском турнире?

Евролига по своему формату является глобалистским турниром, в котором выступали игроки с разных частей света. На данный момент в турнире участвуют баскетболисты с шести континентов (в зависимости от той континентальной модели, что вы придерживаетесь, конечно).

Развивающаяся глобализация влияет и на спорт, мы всё чаще можем встречать профессиональных атлетов на высоких уровнях из стран, которые нам казались совершенно далёкими от того или иного вида. Евролига может похвастаться несколькими такими «экзотическими» странами. А всего на соревнованиях выступают спортсмены из 38 стран. Мы посчитали, какие страны встречаются чаще, а какие реже, и хотим поделиться результатами мини-исследования.

Очень важно: в Евролиге есть немало игроков, натурализованных или с двойным гражданством. При выборе, к какой нации причислять того или иного баскетболиста, мы отталкивались от самого первого, основного гражданства, что было у атлетов. Таким образом, например, Томас Уолкап у нас подпадает под американца, а не под грека. То же касается и Джоэла Боломбоя. Отдаём предпочтение месту рождения игрока.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

Для начала стоит обрисовать картину того, из каких стран играет наибольшее количество баскетболистов в Евролиге. Особенно выделяются девять стран.

Топ-9 наиболее частых встречающихся национальностей среди игроков Евролиги

Кемба Уокер и Тони Паркер

Кемба Уокер и Тони Паркер

Фото: Laurent Coust/Getty Images

1. США90
2. Франция22
2. Сербия22
4. Германия21
5. Греция20
5. Испания20
7. Италия17
8. Литва16
9. Турция13

Первое, что бросается в глаза — абсолютно доминантное присутствие американских игроков в Евролиге, причём их доля лишь увеличивается. В прошлом году представителей США было лишь 81, а сейчас уже 90. Евролига становится всё более привлекательным назначением для тех бесчисленных американцев, которые не смогли попасть в НБА, или не смогли там закрепиться, или хотят поиграть ещё пару лет под конец своей карьеры на высоком уровне.

Удивительно, что при этом в НБА происходит обратный процесс: доля американских игроков уменьшается, в лиге становится всё больше видных игроков не из Северной Америки.

Самые редкие национальности Евролиги

Торнике Шенгелия

Торнике Шенгелия

Фото: Luca Sgamellotti/Getty Images

Затем интереснее всего лично нам было найти самые «экзотические» нации, которые можно себе было представить в европейском баскетболе. Есть целых 12 стран, у которых есть лишь один представитель в Евролиге. Давайте их перечислим с указанием игроков.

АлбанияЭрджан Османи («Анадолу Эфес»)
БеларусьРоман Соркин («Маккаби» Тель-Авив)
ВенгрияАдам Ханга («Црвена Звезда»)
ГанаЯкуба Уаттара («Монако»)
ГрузияТорнике Шенгелия («Виртус» Болонья)
ИранМохаммад Амини («Монако»)
Кабо-ВердеУолтер Тавареш («Реал» Мадрид)
КипрЭртен Гази («Анадолу Эфес»)
КубаХасиэль Риверо («Маккаби» Тель-Авив)
Новая ЗеландияЯнни Ветцель («Альба»)
СловенияЖига Самар («Альба»)
ШвецияМаркус Эрикссон («Альба»)

Если про то, что в Евролиге есть представители Кабо-Верде, Грузии и Беларуси, знает любой отечественный любитель баскетбола, то наличие таких стран, как Куба и Иран, по-настоящему удивляет. Ещё удивлением является то, что одна из сильнейших сборных мира Словения имеет в Евролиге лишь одного игрока.

Для проформы перечислим оставшиеся страны, которые расположились между первым и вторым списком: Сенегал (8), Хорватия (6), Аргентина (5), Босния и Герцеговина (5), Канада (4), Израиль (4), Бразилия (3), Чехия (3), Черногория (3), Нигерия (3), Дания (2), Эстония (2), Латвия (2), Польша (2) и Республика Конго (2).

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