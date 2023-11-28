От Новой Зеландии до Кубы. Все национальности, представленные в Евролиге!

Игроков из каких стран больше всего и меньше всего представлено в главном европейском турнире?

Евролига по своему формату является глобалистским турниром, в котором выступали игроки с разных частей света. На данный момент в турнире участвуют баскетболисты с шести континентов (в зависимости от той континентальной модели, что вы придерживаетесь, конечно).

Развивающаяся глобализация влияет и на спорт, мы всё чаще можем встречать профессиональных атлетов на высоких уровнях из стран, которые нам казались совершенно далёкими от того или иного вида. Евролига может похвастаться несколькими такими «экзотическими» странами. А всего на соревнованиях выступают спортсмены из 38 стран. Мы посчитали, какие страны встречаются чаще, а какие реже, и хотим поделиться результатами мини-исследования.

Очень важно: в Евролиге есть немало игроков, натурализованных или с двойным гражданством. При выборе, к какой нации причислять того или иного баскетболиста, мы отталкивались от самого первого, основного гражданства, что было у атлетов. Таким образом, например, Томас Уолкап у нас подпадает под американца, а не под грека. То же касается и Джоэла Боломбоя. Отдаём предпочтение месту рождения игрока.

Для начала стоит обрисовать картину того, из каких стран играет наибольшее количество баскетболистов в Евролиге. Особенно выделяются девять стран.

Топ-9 наиболее частых встречающихся национальностей среди игроков Евролиги

Кемба Уокер и Тони Паркер Фото: Laurent Coust/Getty Images

1. США 90 2. Франция 22 2. Сербия 22 4. Германия 21 5. Греция 20 5. Испания 20 7. Италия 17 8. Литва 16 9. Турция 13

Первое, что бросается в глаза — абсолютно доминантное присутствие американских игроков в Евролиге, причём их доля лишь увеличивается. В прошлом году представителей США было лишь 81, а сейчас уже 90. Евролига становится всё более привлекательным назначением для тех бесчисленных американцев, которые не смогли попасть в НБА, или не смогли там закрепиться, или хотят поиграть ещё пару лет под конец своей карьеры на высоком уровне.

Удивительно, что при этом в НБА происходит обратный процесс: доля американских игроков уменьшается, в лиге становится всё больше видных игроков не из Северной Америки.

Самые редкие национальности Евролиги

Торнике Шенгелия Фото: Luca Sgamellotti/Getty Images

Затем интереснее всего лично нам было найти самые «экзотические» нации, которые можно себе было представить в европейском баскетболе. Есть целых 12 стран, у которых есть лишь один представитель в Евролиге. Давайте их перечислим с указанием игроков.

Албания Эрджан Османи («Анадолу Эфес») Беларусь Роман Соркин («Маккаби» Тель-Авив) Венгрия Адам Ханга («Црвена Звезда») Гана Якуба Уаттара («Монако») Грузия Торнике Шенгелия («Виртус» Болонья) Иран Мохаммад Амини («Монако») Кабо-Верде Уолтер Тавареш («Реал» Мадрид) Кипр Эртен Гази («Анадолу Эфес») Куба Хасиэль Риверо («Маккаби» Тель-Авив) Новая Зеландия Янни Ветцель («Альба») Словения Жига Самар («Альба») Швеция Маркус Эрикссон («Альба»)

Если про то, что в Евролиге есть представители Кабо-Верде, Грузии и Беларуси, знает любой отечественный любитель баскетбола, то наличие таких стран, как Куба и Иран, по-настоящему удивляет. Ещё удивлением является то, что одна из сильнейших сборных мира Словения имеет в Евролиге лишь одного игрока.

Для проформы перечислим оставшиеся страны, которые расположились между первым и вторым списком: Сенегал (8), Хорватия (6), Аргентина (5), Босния и Герцеговина (5), Канада (4), Израиль (4), Бразилия (3), Чехия (3), Черногория (3), Нигерия (3), Дания (2), Эстония (2), Латвия (2), Польша (2) и Республика Конго (2).