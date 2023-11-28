От Новой Зеландии до Кубы. Все национальности, представленные в Евролиге!

Евролига по своему формату является глобалистским турниром, в котором выступали игроки с разных частей света. На данный момент в турнире участвуют баскетболисты с шести континентов (в зависимости от той континентальной модели, что вы придерживаетесь, конечно).
Развивающаяся глобализация влияет и на спорт, мы всё чаще можем встречать профессиональных атлетов на высоких уровнях из стран, которые нам казались совершенно далёкими от того или иного вида. Евролига может похвастаться несколькими такими «экзотическими» странами. А всего на соревнованиях выступают спортсмены из 38 стран. Мы посчитали, какие страны встречаются чаще, а какие реже, и хотим поделиться результатами мини-исследования.
Очень важно: в Евролиге есть немало игроков, натурализованных или с двойным гражданством. При выборе, к какой нации причислять того или иного баскетболиста, мы отталкивались от самого первого, основного гражданства, что было у атлетов. Таким образом, например, Томас Уолкап у нас подпадает под американца, а не под грека. То же касается и Джоэла Боломбоя. Отдаём предпочтение месту рождения игрока.
Для начала стоит обрисовать картину того, из каких стран играет наибольшее количество баскетболистов в Евролиге. Особенно выделяются девять стран.
Топ-9 наиболее частых встречающихся национальностей среди игроков Евролиги
Кемба Уокер и Тони Паркер
Фото: Laurent Coust/Getty Images
|1. США
|90
|2. Франция
|22
|2. Сербия
|22
|4. Германия
|21
|5. Греция
|20
|5. Испания
|20
|7. Италия
|17
|8. Литва
|16
|9. Турция
|13
Первое, что бросается в глаза — абсолютно доминантное присутствие американских игроков в Евролиге, причём их доля лишь увеличивается. В прошлом году представителей США было лишь 81, а сейчас уже 90. Евролига становится всё более привлекательным назначением для тех бесчисленных американцев, которые не смогли попасть в НБА, или не смогли там закрепиться, или хотят поиграть ещё пару лет под конец своей карьеры на высоком уровне.
Удивительно, что при этом в НБА происходит обратный процесс: доля американских игроков уменьшается, в лиге становится всё больше видных игроков не из Северной Америки.
Самые редкие национальности Евролиги
Торнике Шенгелия
Фото: Luca Sgamellotti/Getty Images
Затем интереснее всего лично нам было найти самые «экзотические» нации, которые можно себе было представить в европейском баскетболе. Есть целых 12 стран, у которых есть лишь один представитель в Евролиге. Давайте их перечислим с указанием игроков.
|Албания
|Эрджан Османи («Анадолу Эфес»)
|Беларусь
|Роман Соркин («Маккаби» Тель-Авив)
|Венгрия
|Адам Ханга («Црвена Звезда»)
|Гана
|Якуба Уаттара («Монако»)
|Грузия
|Торнике Шенгелия («Виртус» Болонья)
|Иран
|Мохаммад Амини («Монако»)
|Кабо-Верде
|Уолтер Тавареш («Реал» Мадрид)
|Кипр
|Эртен Гази («Анадолу Эфес»)
|Куба
|Хасиэль Риверо («Маккаби» Тель-Авив)
|Новая Зеландия
|Янни Ветцель («Альба»)
|Словения
|Жига Самар («Альба»)
|Швеция
|Маркус Эрикссон («Альба»)
Если про то, что в Евролиге есть представители Кабо-Верде, Грузии и Беларуси, знает любой отечественный любитель баскетбола, то наличие таких стран, как Куба и Иран, по-настоящему удивляет. Ещё удивлением является то, что одна из сильнейших сборных мира Словения имеет в Евролиге лишь одного игрока.
Для проформы перечислим оставшиеся страны, которые расположились между первым и вторым списком: Сенегал (8), Хорватия (6), Аргентина (5), Босния и Герцеговина (5), Канада (4), Израиль (4), Бразилия (3), Чехия (3), Черногория (3), Нигерия (3), Дания (2), Эстония (2), Латвия (2), Польша (2) и Республика Конго (2).