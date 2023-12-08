Как так? Европейцы, которые были выбраны в первом раунде, но ни разу не сыграли в НБА

В НБА всегда было предубеждение против европейских игроков. Зачастую в них не верили, не давали им той свободы и роли, которые те заслуживали. Считалось, что они не смогут совладать с атлетизмом главной баскетбольной лиги мира, что они не смогут адаптироваться на новом континенте, нормально выучить язык и т.д. Также нужно учитывать то, что многие скауты и эксперты не так хорошо знают баскетбол Старого Света и относятся к нему с некоторым пренебрежением. Только этим можно объяснить некоторые решения руководств команд НБА.

Первое, что приходит на ум — Лука Дончич, который хоть и был задрафтован третьим, но был обменян на Трея Янга, выбранного под пятым номером. Если Трей Янг и выбранный под четвёртым номером Джарен Джексон тоже превратились в звёзд, то выбор Деандре Эйтона и Марвина Багли под первым двумя пиками сейчас объяснить крайне сложно. Многие привыкли оперировать привычными данными и выбирать мощных, атлетичных игроков, какими Эйтон и Багли, несомненно, являются.

Тем не менее нельзя не сказать, что тренды меняются и европейских игроков в НБА становится всё больше. Но в этом материале мы рассмотрим тех игроков со Старого Света, которые были выбраны в первом раунде драфта, но так и не сыграли ни одной минуты в лиге. Несмотря на введение, далеко не всегда в этом была виновата сама команда, порой это исходило из желаний игрока или прочих обстоятельств.

Шестое место. Петтери Копонен. Выбран под 30-м номером «Филадельфией Сиксерс» в 2007 году

Петтери Копонен Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Известный нам по выступлениям за «Химки» Петтери Копонен мечтал об НБА. Его задрафтовали в 2007 году, когда он ещё выступал в финском чемпионате. Сам Копонен вспоминал об этом моменте с восторгом.

Петтери Копонен экс-баскетболист «Химок» «В 2007 году меня выбрала на драфте «Филадельфия» — это было незабываемо! Потрясающие впечатления! Когда ты находишься в «Мэдисон Сквер Гарден» и ждёшь, выберут тебя или нет, замирает дыхание. Всё же, когда это случилось, я был на седьмом небе от счастья. Мечта стала явью!»

Тем не менее в ночь драфта он был обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс» за 42-й пик и наличные деньги. Осенью того года он начал проходить военную службу, совмещая её с профессиональной карьерой в Финляндии. Летом 2008 года он поучаствовал в Летней лиге, но не убедил никого в НБА в том, что его услуги могут быть полезны. После этого он уехал в «Виртус» и пытался игрой в Европе доказать, что он готов к НБА.

В 2011 году права на Копонена заполучил «Даллас Маверикс». Именно с ними финн начал договариваться и обсуждать возможность попробовать себя в НБА, поскольку «Портленд» вообще не был заинтересован в игроке, а Петтери считал, что его держали в заложниках. Продолжалось это не один год, игрок не сдавался. Ещё в 2014 году, выступая за «Химки», он заявлял, что пытается убедить техасскую команду дать ему шанс. Но в итоге не случилось. Виной тому послужило то, что «Даллас» не мог пообещать Петтери достойный контракт и регулярное игровое время, а в России финн зарабатывал очень приличные деньги и был видным баскетболистом.

Затем он играл в «Баварии» и «Барселоне» и закончил карьеру в финском чемпионате после сезона-2021/2022. Нельзя сказать, что карьера баскетболиста не удалась. Совсем нет, он стал обладателем множества престижных европейских титулов, но главная его мечта так и не сбылась.

Пятое место. Серж Цвиккер. Выбран под 29-м номером «Хьюстон Рокетс» в 1997 году

Серж Цвиккер Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Уроженец Нидерландов Серж Цвиккер вместе с семьёй переехал в США, ещё будучи подростком. Там он поступил в именитый университет Северной Каролины, где провёл четыре года. Первые два сезона сложились для Сержа не очень удачно, он был сменщиком Рашида Уоллеса, но уже в 1995 году начал раскрываться как качественный игрок.

Технически Цвиккер был в НБА. Он числился в заявке «Рокетс», но так и не смог провести ни одной минуты в лиге. Вместе с этим Серж начал испытывать серьёзные проблемы со спиной, что испортило ему всю карьеру. В конце 1990-х он пробовался в далеко не самых статусных командах Европы и закончил карьеру в 2000 году.

Пожалуй, единственным запоминающимся моментом в карьере голландца стало то, как через его сопротивление Дарвин Хэм, выступавший в NCAA за «Тексас Тек», оформил мощный данк, который вдребезги разбил щит.

Видео можно посмотреть на канале Ryan Van Dusen в YouTube. Права на видео принадлежат NCAA.

Четвёртое место. Ливио Жан-Шарль. Выбран «Сан-Антонио Спёрс» в 2013 году под 28-м номером в 2013 году

Ливио Жан-Шарль Фото: БК «Астана»

Возвращаемся к знакомым персонажам. Жан-Шарль, как и многие европейцы, был выбран в 2013 году, но отыграл за родной АСВЕЛ ещё три года. В 2016 году он подписал контракт с командой Грега Поповича, где как раз закончил карьеру великий Тим Данкан. Не то чтобы кто-то ожидал, что Ливио сможет заменить легенду баскетбола, но освободившееся место во фронт-корте повышало шансы игрока закрепиться в НБА.

Он провёл семь игр в предсезонке, но, как это нередко случается, прямо перед началом регулярного сезона «Спёрс» отчислили его. Он ещё пробовал себя в G-лиге, но так и не смог попасть в НБА.

Жан-Шарль продолжил выступать в АСВЕЛе до 2020 года, а затем провёл два сезона в «Олимпиакосе». В именитом греческом клубе он был лишь баскетболистом ротации, а уже в 2022 году перешёл в ЦСКА, где получил на порядок больше игрового времени. Он продолжает выступать за армейцев и является важной частью гранда российского баскетбола. Игроку исполнилось 30 лет, почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что дорога в НБА уже для него закрыта.

Третье место. Никола Милутинов. Выбран «Сан-Антонио Спёрс» под 26-м номером в 2015 году

Никола Милутинов Фото: ПБК ЦСКА

Бывший одноклубник Жан-Шарля Никола Милутинов также был задрафтован «Сан-Антонио Спёрс». Вообще, удивительно, что техасская команда последние десятилетия себя позиционировала как организация, которая очень открыта к интернациональным игрокам. В её истории немало славных игроков из Европы и Южной Америки. Это является фишкой франшизы, которая не любит влезать в громкие обмены и гнаться за звёздными свободными агентами, а предпочитает находить «алмазы» там, где прочие команды даже не ищут. Вместе с этим странно видеть, как много европейских игроков было выбрано штабом Ар Си Бьюфорда, которым в итоге не был предоставлен даже один шанс.

Милутинов — гордый атлет, который не стремился напрашиваться в состав Грега Поповича и спокойно ждал предложения, пока набирал статус в европейском баскетболе. Шли годы, Никола стал настоящей сербской звездой, но никто из-за океана так к нему и не обратился. В 2021 году права на него оказались во владении «Бруклин Нетс», генеральным менеджером которого является Шон Маркс, который входил в тренерский штаб «Спёрс», когда те выбирали Николу. Так что, возможно, шанс на попадание в НБА у серба ещё есть.

Второе место. Фредерик Вайс. Выбран «Нью-Йорк Никс» под 15-м номером в 1999 году

Одиозный игрок французской национальной команды из старого доброго баскетбола 2000-х смог запомниться американской аудитории только тем самым данком Винса Картера. Возможно, самый эффектный данк в истории профессионального баскетбола — «Le dunk de la mort».

Видео можно посмотреть на канале Olympics в YouTube. Права на видео принадлежат МОК.

В этом топе мы видели самые разные причины, почему в итоге тот или иной баскетболист не смог заиграть в НБА. Но то, почему Вайс в итоге не сыграл ни одной минуты в главной лиге мира, объяснить сложно. Сам Фредерик в интервью пару лет назад заявлял, что причиной тому послужили обстоятельства с его агентом, который в самый нужный просто пропал и не выходил на связь. Трудно понять, насколько это правдиво, возможно, это лишь очередное эксцентричное заявление от игрока, который благодаря своим внешности и поведению был одним из самых выделяющихся баскетболистов Европы своего времени.

Он всё так же пробовался в Летней лиге, но не менее эксцентричный тренер «Никс» того времени Джефф Ван Ганди не был удовлетворён его перформансом. В любом случае упущенный шанс в НБА точно не стал главной трагедией его жизни. В 2008 году Вайс чуть не покончил жизнь самоубийством, но в итоге смог наладить свою жизнь, владеет табачным магазином и посещает спортивные передачи на телевидении в качестве эксперта.

Первое место. Фран Васкес. Выбран «Орландо Мэджик» под 11-м номером в 2005 году

Фран Васкес Фото: Juan Carlos García Mate/Getty Images

Кейс Васкеса уникален для всей истории НБА. После того как АБА и НБА объединились, Фран является лишь одним из двух игроков, кто был выбран под лотерейным пиком, но не сыграл ни одной минуты в лиге. Другим таким баскетболистом был Лен Байас, трагически скончавшийся через два дня после драфт-церемонии.

Как же так вышло? Для «Орландо» стало шоком то, что Фран объявил в 2005 году, что останется играть в Испании ещё на один сезон. Как выяснилось, Васкес был напуган идеей о переезде в США, а также находился под большим влиянием своей девушки, ставшей в будущем его женой, которая не хотела, чтобы он уезжал. Почему? Она находилась с испанцем на церемонии драфта, и ей просто не понравилась страна.

«Манхэттен шокировал нас, толпы людей бегали туда-сюда, мы на это всё смотрели с широко открытыми глазами», — позже рассказывала жена Васкеса.

Вообще, изначально Васкес обещал «Орландо», что поиграет сезон или два в Испании, а потом подпишет контракт с флоридским клубом. Но этого так и не случилось. Дошло уже до того, что сам Дуайт Ховард просил Франа присоединиться к нему. А ведь уже тогда «Орландо» стала серьёзной командой, которая в итоге смогла даже выйти в финал. Что было бы, если бы Фран всё-таки переехал в США?