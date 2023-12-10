Заявка на «Оскар». ЦСКА и «Зенит» провели самый эмоциональный матч сезона в Лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 104:89.

Самым результативным игроком стал защитник армейцев Каспер Уэйр, набравший 28 очков. Однако этот матч запомнился не только перформансом американца.

«Чемпионат» подготовил материал по итогам матча недели, который, возможно, на данный момент стал лучшим и самым эмоциональным в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

Предисловие

Томас Эртель (в белом) и Иван Ухов Фото: Единая лига ВТБ

К матчу команды подходили в статусе лидеров чемпионата. ЦСКА с одним поражением располагался на единоличном первом месте в турнирной таблице, в то время как «Зенит» был вторым.

Встреча стала второй в нынешнем сезоне в их очном противостоянии. Первая игра состоялась в Санкт-Петербурге в октябре и завершилась победой ЦСКА в самой концовке. Одним из главных творцов успеха армейцев в той игре стал американский защитник Мело Тримбл, который вышел со скамейки, но набрал 16 очков и совершил девять результативных передач. «Зениту» же не помогли 27 очков и восемь ассистов от француза Томаса Эртеля.

Очевидно, что болельщики ждали от этой игры в первую очередь тренерской дуэли. Эмил Райкович и Хавьер Паскуаль являются одними из лучших специалистов в Единой лиге ВТБ. Если Райкович, как правило, работает от нападения, то у его визави прекрасно получается строить не только атаку, но и защиту.

Конечно, нельзя было пройти мимо и потенциальной битвы «больших». При этом задние линии команд не менее богаты на таланты.

Упорная борьба на протяжении всего матча

Эпизод матча ЦСКА — «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

Громкая вывеска матча была оправдана на паркете сразу же в первой четверти. На самом деле промелькнула такая мысль, что зрители, возможно, увидели лучшую первую 12-минутку в этом сезоне.

Команды сразу пошли в размен не только точными бросками, но и красивейшими хайлайтами.

Во второй половине первой четверти армейцы совершили рывок 9:2, но «Зенит» немного сократил отставание до пяти очков перед завершением 12-минутного отрезка.

Вторая четверть прошла в более спокойном ритме, но команды не отпускали друг друга. Трудно сказать, что ЦСКА прямо чтобы играл первым номером, просто московской команде чуть больше везло с реализацией. Армейцы ушли на большой перерыв с преимуществом в два очка.

Третья четверть началась под диктовку ЦСКА, но спустя время петербургский клуб реабилитировался и даже вышел вперёд впервые с начала первой четверти. В конце 12-минутки Каспер Уэйр единолично набрал пять очков подряд и организовал армейцам +3 перед заключительной четвертью.

Концовка, достойная «Оскара»

Игрок БК «Зенит» Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

Четвертая четверть, как и три предыдущие, проходила в упорной борьбе, однако менее чем за четыре минуты до конца этот матч разделился на «до» и «после».

ЦСКА бежал в быстрый отрыв, и в момент полёта Самсона Руженцева к кольцу на нём сфолил Сергей Карасёв, однако сам очень жёстко приземлился на спину и не смог самостоятельно подняться. Он покинул площадку только на носилках и впоследствии на них же отправился в медицинское учреждение уже после окончания встречи.

Сергея Карасёва увозят на носилках Фото: «Чемпионат»

За 16,2 секунды до конца четверти ЦСКА вёл с преимуществом в три очка и имел владение, однако центровой армейцев Амат М’Бай совершил ужасающую ошибку, потеряв контроль над мячом при попытке ввода, тем самым отдав «Зениту» владение. После этого защитник петербургской команды Трент Фрейзер реализовал трёхочковый, сравняв счёт за семь секунд до конца.

Армейцы взяли тайм-аут на последнюю атаку и после него начинали на половине соперника. Однако Мело Тримбл не смог вывести мяч за отведённые пять секунд и тем самым совершил потерю, подарив «Зениту» право на последнюю атаку. Защитник сине-бело-голубых Тимофей Герасимов попал последний бросок, но сделал это лишь после сирены. Командам пришлось выяснять победителя в овертайме.

К сожалению, в дополнительное время борьбы не получилось. ЦСКА смял «Зенит» рывком 20:2, а общий счёт овертайма составил 22:7. Армейцы одержали вторую победу над петербуржцами в нынешнем сезон, прервав их семиматчевую победную серию.

Команда Райковича повторила рекорд по очкам в овертайме. Последний раз 22 очка в дополнительное время набирала «Астана» в 2018 году, под руководством всё того же Райковича, кстати.

Эмил Райкович главный тренер ЦСКА «Как всегда, матч с «Зенитом» получился отличным, с «горячей» атмосферой и заполненным залом. Мы контролировали игру бóльшую часть времени, наши тактические идеи в защите и нападении в основном работали. За исключением концовки, в которой мы допустили две серьёзные ошибки. Команда показала характер и собранность после такого падения и уверенно победила в овертайме. Главное: хочу пожелать здоровья Сергею Карасёву. Надеюсь, травма окажется несерьёзной и он сможет скоро вернуться на площадку».

Главный тренер «Зенита» Хавьера Паскуаль, в свою очередь, заявил, что команда не следовала его установкам в начале матча, а также указал, что, помимо Карасёва, по ходу матча повреждение получил и Кайл Курич.

Что дальше?

Игрок ЦСКА Амат М’Бай (в красном) и Томас Эртель Фото: Единая лига ВТБ/«Чемпионат»

ЦСКА продолжает штамповать победы и уверенно занимать первую строчку в турнирной таблице. Армейцы прекрасно перестроились после ухода Алексея Шведа и Николы Милутинова, и в этом огромная заслуга Райковича. Сейчас, очевидно, он находится в более комфортной среде, где нет ярко выраженных лидеров, вокруг которых нужно строить игру. У команд создан отличный задел для выхода в плей-офф, и сейчас можно нарабатывать дополнительные идеи, а также избежать травм.

Поражение не должно подкосить «Зенит», но у команды всё ещё есть игроки с травмами, а некоторые, несмотря на это, продолжают выходить на паркет. Впереди ещё много непростых матчей, в том числе с «Локомотивом» и УНИКСом, но Паскуаль точно что-то сможет придумать. Однако, очевидно, для «Зенита» сезон складывается куда сложнее, чем прогнозировалось до старта.