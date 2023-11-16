9/10. ЦСКА в полном порядке без Шведа и Милутинова

Впервые за очень долгое время московский ЦСКА подходил к сезону-2023/2024 не в статусе главного фаворита Единой лиги ВТБ. В межсезонье команду покинули два неоспоримых лидера — Алексей Швед (стал игроком китайского «Шаньси») и Никола Милутинов (перешёл в греческий «Олимпиакос»).

Параллельно «Зенит» усилился не только игроками из Евролиги, но и ослабил конкурентов. В свою очередь, состав «Локомотива-Кубань» не претерпел серьёзных изменений, все лидеры остались в краснодарской команде. УНИКС тоже больше усилился, чем стал слабее.

Перед стартом нового сезона казалось, что это самый слабый ЦСКА за многие годы. Однако армейцы доказали, что это далеко не так.

Межсезонье

Игроки ПБК ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Помимо Шведа и Милутинова, команду также покинули Деян Давидовац, Даллас Мур, Девонте Кейкок и Артем Комолов. Руководству армейцев во что бы то ни стало нужно было искать достойную замену, насколько это возможно. Очевидно, что работа велась и по ходу сезона, но она была дико осложнена не только текущей ситуацией вокруг российского спорта, но и значительным сокращением бюджета.

Андрей Ватутин президент ПБК ЦСКА «У нас сейчас нет возможности выбирать из лучших доступных в Европе игроков, как это происходило много лет. Перестройка ожиданий и принятие новых реалий требуют времени. Сейчас у нас значительно меньше средств на команду. Поэтому селекцию начали не с подписания новичков, а с переговоров о понижении с теми, у кого были действующие соглашения. Но причитать и грустить по прежним возможностям не стоит, мы работаем, чтобы любимый клуб пережил непростой период и продолжил побеждать».

Также не стоит забывать, что летом тренерский штаб покинули ассистенты Эмила Райковича — Антон Юдин и Денис Годлевский. В общем, ЦСКА явно штормило, и чем это может закончиться, никто не знал.

Ещё до начала нового сезона на бумаге казалось, что ЦСКА выжал максимум из трансферной работы. Были подписаны Тони Джекири и Амат М'Бай, у которых есть опыт игры в Евролиге, а также Мело Тримбл и Никита Михайловский. Также были продлены контракты с Ливио Жан-Шарлем, Семеном Антоновым, Иваном Уховым и Антоном Астапковичем.

При этом в команде остались Каспер Уэйр, Самсон Руженцев и Никита Курбанов. В целом состав боевой, но о статусе главного фаворита чемпионата говорить не приходилось, особенно на фоне «Зенита», УНИКСа и «Локомотива».

В предсезонке армейцы трижды уступили в девяти матчах, в том числе новичку Лиги ВТБ «Уралмашу», а пессимистичные болельщики уже начали хоронить команду до старта официальных матчей. Опасения фанатов начали усиливаться после невнятного выступления москвичей в Суперкубке Единой лиги ВТБ — два поражения в трёх матчах и лишь шестое место из восьми.

На фоне всего этого ЦСКА входил в новый сезон в подвешенном состоянии. Даже президент команды Андрей Ватутин очень аккуратно делал прогноз на предстоящий чемпионат.

Андрей Ватутин президент ПБК ЦСКА «Мы, как всегда, хотим побеждать, но не располагаем прежними финансовыми возможностями, глубины состава не хватает, конкуренты сильны как никогда. Тот же «Зенит» по составу на бумаге выглядит как команда плей-офф Евролиги. Считаю, место в тройке должно быть для нас минимумом, от которого будем отталкиваться. Не исключено, что нас ждёт сложное начало сезона», — заявлял Ватутин.

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Антон Астапкович (слева) и Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

Одним из положительных моментов для ЦСКА на дистанции первых 10 матчей был тот факт, что семь игр они проведут на домашней площадке. Нужно было не только не упасть в грязь лицом перед и так взволнованными из-за ситуации вокруг команды болельщиками, но и финально закрепить все наработки из межсезонья, а также сделать комфортный задел в турнирной таблице.

Первыми тремя соперниками стали МБА, которая пошумела в прошлом сезоне, обновлённый «Енисей», в составе которого был, как оказалось, будущий MVP октября Ксавье Ратан-Мэйз, а также «Зенит», который принимал армейцев на своей площадке.

Две стартовые встречи московская команда взяла без проблем. Новички команды здорово себя проявляли, а армейцы показывали симпатичную игру. Гостевая игра с «Зенитом» стала для ЦСКА первой серьёзной проверкой на прочность в новом сезоне. Она прошла в лучших традициях центрального матча игрового дня, с обилием красивых хайлайтов. При этом команда Райковича контролировала ход игры на протяжении всего матча и одержала в некотором роде даже неожиданную победу. Это основано на том, что петербургский клуб уступил в первом домашнем матче новичку лиги — «Уралмашу», эксперты считали, что ЦСКА может попасть под горячую руку, но этого не произошло.

Четвёртая игра сезона с «Пармой» оказалась очень напряжённой, армейцы действительно были на волоске от поражения. За четыре минуты до конца четвёртой четверти ЦСКА вёл с преимуществом два в очка, но пропустил рывок 6:0 и уже «горел» четыре очка менее чем за две минуты до конца матча. Ситуацию в свои руки взял Мело Тримбл.

Американский защитник сначала отыграл отставание, сравняв счёт, а затем поймал соперника на фоле и забросил два победных штрафных за восемь секунд до конца встречи. Пермский клуб не смог отыграться за оставшееся время.

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после матча отмечал, что эта встреча должна стать для команды уроком. Он указал на пробелы в защите и концентрации.

Последующие матчи с «Автодором», «Минском», «Астаной», «Уралмашем» и «Самарой» не стали проблемой для ЦСКА. Однако всё же ложка дёгтя оказалась в бочке с мёдом. 27 октября стало известно, что капитан команды Никита Курбанов приостановил игровую карьеру по личным причинам. Клуб и баскетболист не стали давать дополнительных комментариев, в пресс-службе команды попросили с уважением отнестись к личной жизни баскетболиста. Новым капитаном стал Семён Антонов, вторым капитаном — Каспер Уэйр.

В 10-м матче сезона-2023/2024 ЦСКА на своём паркете принимал прошлогоднего обидчика по полуфиналу — «Локомотив-Кубань». Борьба получилась очень ожесточённой, возможно, на данный момент этот матч является лучшим в сезоне. Лидеры краснодарской команды Окаро Уайт и Девон Акун-Пёрселл на двоих забросили в корзину армейцев девять трёхочковых бросков. На это у ЦСКА ответил Каспер Уэйр, реализовавший четыре дальних броска. Однако в концовке удача была на стороне железнодорожников, которые нанесли московскому клубу первое поражение в сезоне.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Теперь ЦСКА — главный фаворит сезона?

Эмил Райкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кто-то говорит, что ЦСКА заслуженно является единоличным лидером Единой лиги ВТБ, кто-то же указывает на недочёты команды и определённую долю везения. Так можно ли теперь сказать, что ЦСКА является главным фаворитом в сезоне? И да, и нет. Зависит от того, с какой стороны смотреть.

Безусловно, армейцы очень гладко и эффективно прошли этап сепарации от Алексея Шведа и Николы Милутинова. Новички команды как минимум не проваливаются, а Каспер Уэйр не сдрейфил и принял на себя статус лидера команды. После ухода очень статусных звёзд у Эмила Райковича в некотором роде развязались руки, и теперь можно строить систему от командной игры, а не от определённых игроков.

Стоит также отметить скромный, но прогресс Самсона Руженцева. Возможно, от него ждали немного больше после ухода прошлогодних лидеров, но он развивается поэтапно. По сравнению с прошлым сезоном 22-летний баскетболист получил на семь минут игрового времени больше и прибавил практически в каждом статистическом аспекте. Также в роли своеобразных ветеранов и проводников между молодыми российскими игроками и легионерами выступают Антон Астапкович и Семён Антонов. Сейчас в ЦСКА царит определённый баланс, которого точно хватит на Единую лигу ВТБ, и пока это очень хорошо работает.

Однако трудно назвать армейцев главными фаворитами сезона, ведь в лиге есть несколько команд, которые точно не уступают им по силе. Это, конечно же, действующий чемпион — УНИКС. «Зенит», несмотря на наличие травмированных игроков, вроде бы нащупал свою игру. «Локомотив» точно ещё должен набрать ход, а «Енисей» и «Руна» могут стать так называемыми тёмными лошадками.

Всё только начинается, но ясно одно — ЦСКА прекрасно перестроился после пертурбации в межсезонье и не стал слабее.

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