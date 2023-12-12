В США судьи подрались во время детского матча по баскетболу. Полиция подключилась к делу

Драться — это плохо. Драться перед глазами детей — ещё хуже, чем просто оценочное слово «плохо». В Соединённых Штата Америки (США), а именно в штате Колорадо, во время детского баскетбольного матча произошёл крайне неприятный инцидент, во время которого судьи, обслуживающие матч с участием детей, вступили в словесную конфронтацию.

А затем господа в форме и вовсе приняли решение пустить в дело кулаки. Здесь интересен тот факт, что участники драки менялись. Видео непосредственного конфликта обнародовал портал TMZ, который известен своими попытками вмешаться в личную жизнь звёзд спорта, шоу-бизнеса и просто известных личностей.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Получился очень короткий ролик: мы достоверно не знаем, кто в итоге одержал победу, но известно одно — драчунов вроде как успели разнять, и в дело вмешалась полиция штата Колорадо. Там заявили, что они в курсе случившегося, но каких-либо арестов полиция не произвела, поскольку участники драки к моменту прибытия наряда уже покинули место происшествия. Но стражам закона наверняка не составит труда по необходимости найти фигурантов. Комментарий дали и в Gold Crown Foundation — организации, которая проводит подобные детские соревнования.

«К счастью, во время драки никто не пострадал. Мы проинформировали этих должностных лиц, нанятых на независимой основе, что они отстранены на неопределённый срок от работы в Gold Crown Foundation. Самое главное, мы приносим извинения всем, кто стал свидетелем их неприемлемого поведения, особенно детям. Мы с нетерпением ждём возможности вернуть нашу лигу в нужное русло и возобновить сезон, который наверняка станет отличным для ребят», — приводит TMZ заявление Gold Crown Foundation — организатора матча.

К слову, это не первый случай в США, когда судьи на подобном уровне баскетбольных мероприятий участвуют в потасовках. Были куда более устрашающие ситуации — например, весной 2022 года несколько юных баскетболистов вообще избили судью после игры: его неоднократно били ногами, прилетало также в лицо. Естественно, и в этом случае полиция привлекалась.