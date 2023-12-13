Президент, баскетболист, беглец. История Дмитрия Герасименко и «Красного Октября»

Волгоградский баскетбольный клуб «Красный Октябрь» просуществовал всего лишь четыре года, но за это время успел навести шороху как на баскетбольной площадке, так и за её пределами.

Клуб поиграл в Суперлиге, Кубке России, Единой лиге ВТБ и Еврокубке. Одним из главных действующих лиц, кто привлекал внимание общественности, был играющий президент Дмитрий Герасименко.

«Чемпионат» подготовил материал о периоде существования клуба и, в частности, о его руководителе.

Как всё начиналось

БК «Красный Октябрь» Фото: БК «Красный Октябрь»

Летом 2012 года по инициативе исполнительного директора металлургического завода «Красный Октябрь» Дмитрия Герасименко в Волгограде был основан одноимённый клуб. Команда заявилась в Суперлигу на сезон-2012/2013. Сам же Герасименко выступил не только в роли инвестора и президента, но и непосредственно игрока команды.

В первом в своей истории сезоне клуб занял 14-е место в Суперлиге, а сам Герасименко принял участие в 30 матчах, в которых в среднем набирал по 2,3 очка и 1,7 подбора. Несмотря на серые результаты, «Красный Октябрь» после дебютного сезона пополнил состав участников Единой лиги ВТБ, сменив литовский «Жальгирис». Волгоградский клуб предоставил лиге финансовые гарантии, согласно которым бюджет на предстоящий сезон составлял 320 млн рублей.

Герасименко признавался, что хотел бы продолжить выходить на паркет и в Единой лиге ВТБ, но уточнял, что это будет зависеть исключительно от решения главного тренера.

Бывший игрок «Красного Октября», а ныне капитан московской «Руны» Артём Комиссаров, эксклюзивно для «Чемпионата» рассказал о мотивах Герасименко выходить на паркет.

Артём Комиссаров бывший игрок БК «Красный Октябрь» «Он так любил баскетбол и своё дело, что, несмотря на низкое место в Суперлиге, нашёл силы и ресурсы, чтобы вывести команду в Единую лигу ВТБ. Он купил зал, паркет, кольца. Очень любил баскетбол, многим жертвовал. У него была мечта сыграть против ЦСКА и Виктора Хряпы. И когда это произошло в Лиге ВТБ — он был неимоверно счастлив. А когда выиграли у ЦСКА в Кубке России, то его счастью не было предела».

До старта дебютного сезона в Единой лиге ВТБ были подписаны качественные легионеры, в том числе известные по игре в России: Уилли Дин, Рэнди Калпеппер, Хасан Ризвич и Виктор Катберт. Они должны были стать ударной силой новичка лиги. Однако после предсезонных матчей в клубе решили, что четверых легионеров для достойного выступления будет недостаточно, после чего были подписаны возрастные американцы — Кевин Флетчер и Дарнелл Хинсон.

По ходу сезона стало ясно, что зависимость команды от Калпеппера очень высока, и поэтому последующая травма защитника вынудила менеджмент искать ему замену. Примерно в это же время в рядах волгоградцев уже произошла первая легионерская рокировка. На место не сумевшего себя проявить Хасана Ризвича пришел американец Маркус Казин. Нашлась достойная замена и Калпепперу — в лице Вона Уэйфера, который на тот момент сыграл в НБА 200 матчей. Свой класс баскетболист подтвердил и в Единой лиге ВТБ.

Артём Комиссаров Бывший игрок БК «Красный Октябрь» «Как легионеры реагировали на Герасименко в составе? Каждый по-своему. Кто-то смеялся, кто-то не понимал, для чего он это делает. Но все закрывали глаза. То же самое и с тренерами. Он же их подписывал, они понимали, куда идут и что это его условие. Все всё понимали. На тренировках, конечно, был сумбур. Иногда тренеры не замечали его действий, иногда он просто садился на скамейку и наблюдал, иногда просто разминался, и всё. Но тренировочному процессу он не мешал».

«Есть забавная история, связанная с легионером. Герасименко выходил на паркет в матчах Единой лиги ВТБ, понятно, что это был уже конец матча, когда ничего не решалось. Так вот, он мог сказать легионеру: «Я тебе увеличу бонусы, если заброшу с твоей передачи трёхочковый». И однажды, в матче с «Локомотивом», он забросил, а легионер после этого радовался, наверное, больше, чем сам Герасименко»

Команда шла неровно в первом сезоне в Единой лиге ВТБ. Победы сменялись поражениями, но в последних пяти встречах регулярного чемпионата волгоградский коллектив одержал четыре победы, что позволило ему выйти в плей-офф, где в 1/8 финала он уступил в двух встречах «Локомотиву-Кубань». В том же сезоне «Красный Октябрь» взял бронзу в рамках Кубка России. Герасименко и его коллектив громко пошумели и не намерены были останавливаться.

Однако шум вокруг команды был не только из-за результатов, но и из-за характера Дмитрия Герасименко. Он выдал огненную речь уже после четвертого матча в Единой лиге ВТБ, обвинив судей в коррупции.

Дмитрий Герасименко бывший президент БК «Красный Октябрь» «О чëм говорить, ребята? Эти двое людей взяли деньги, пришли и засудили команду просто. Они сейчас сидят и боятся выйти оттуда из своей комнаты. Два поганца — дама одна и вот этот длинный хлыщ — взяли деньги. Как не стыдно? Мы подали протест».

«Как можно играть, когда 40 свистков сделали вообще не известно в какую сторону. Я молчать не буду, напишу в федерацию баскетбола, в Лигу ВТБ и президенту лиги. Это мрази недостойные! Пришли дети, пришли мамы, мужики, пришли посмотреть на спортивную борьбу. Как там Базаревичу (главный тренер «Красных Крыльев» на тот момент. — Прим. «Чемпионата») не стыдно? Такие, как Базаревич, приходят и делают эти результаты», — заявил Герасименко на пресс-конференции.

После этого директорат лиги оштрафовал Герасименко на 350 тысяч рублей. Также в заявлении лиги сообщалось, что на основании отчёта просмотровой комиссии факта предвзятого судейства в матче не было установлено. Однако из 23 спорных моментов, представленных баскетбольным клубом «Красный Октябрь», было выявлено 11 судейских ошибок, шесть из которых — в пользу «Октября», пять — в пользу «Красных Крыльев». Уточнялось, что допущенные ошибки не повлияли на результат матча. При этом уровень судейства данного матча был оценён как «средний» у арбитра Владимира Охрименко, и «ниже среднего» у арбитров Рафаэля Ганиева и Елены Черновой. По итогу Ганиева отстранили от работы на месяц, Чернову — на три месяца.

В конце того же сезона Герасименко был оштрафован на 200 тысяч рублей за критику судей после матча с «Локомотивом» в рамках Кубка России.

«Я долго думал, и вот мне кажется, что этот арбитр Круг должен закончить с баскетболом. Больше тут, собственно, комментировать нечего. Всё началось в известной комнате и должно закончиться вот здесь. Мы сделаем запись со всеми его ошибками и повесим на нашем официальном сайте. Позор российского баскетбола. Пусть все посмотрят. Сейчас во мне говорят эмоции, но я правда не понимаю, зачем нужен такой баскетбол. Самое удивительное, что нам даже не дали подать протест — подписали протокол без нас, пока Заманский шёл от скамейки. И всё, дело шито-крыто. Говорят: «Время для протеста истекло». Мы сейчас попробуем подать ещё один протест в РФБ. В Кубке России судейство совершенно иное, нежели в Лиге ВТБ, там совершенно иное качество. Возможно, это поможет изменить ситуацию с судейством здесь и в Суперлиге к лучшему. Не знаю, о чëм думали арбитры. Возможно, предполагали, что мы будем молчать. В итоге испортили игру всем командам. Стыд и позор», — заявлял Герасименко.

БК «Красный Октябрь» Фото: БК «Красный Октябрь»

Перед сезоном-2014/2015 команду пополнили Ди Джей Кеннеди, Деандре Кейн, Фёдор Лихолитов, Антон Понкрашов и Ромео Трэвис — тот самый партнер звезды НБА Леброна Джеймса по школьной команде.

Также «сталевары» получили уайлд-кард на участие в Кубке Европы.

Очевидно, Герасименко был уникален во многом, в том числе и в приглашении баскетболистов в команду. Например, прямо во время матча.

«Если честно, то первые переговоры с Антоном Понкрашовым мы провели на площадке. Во время матча «Локомотив» — «Красный Октябрь» я сказал Антону, что хочу видеть его в команде. Тогда он свёл это к шутке, но я проявил настойчивость. Узнал его номер и все лето уговаривал перейти к нам в команду. Сейчас мы оба понимаем, что это было правильное решение», — рассказывал Герасименко.

В том же сезоне Герасименко был оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован на одну игру за угрозы в адрес судей встречи.

Страсти кипели и внутри клуба. Был уволен главный тренер Валентин Берестнев, а также было отчислено несколько легионеров. По итогам сезона-2014/2015 клуб с берегов Волги стал лишь 12-м в рамках Единой лиги ВТБ, а в Еврокубке команда прошла первый групповой этап. При этом сам Герасименко позитивно оценивал результаты команды.

Артём Комиссаров Бывший игрок БК «Красный Октябрь» «Для него очень были важны человеческие качества. Ему было важно, какой человек, как он относится к команде. Когда я только приехал в команду и пришёл на тренировку — он уже был там, но я не знал, кто президент. Со мной был ещё один игрок. Началась двусторонка, а Герасименко взял меня в свою команду. Он играл как любитель, но так погружался в процесс, так любил баскетбол. А тот второй парень, который тоже был новичком, начал нелестно о нём отзываться: «Куда ты пас даёшь? Что ты делаешь? Кого мы взяли?!» А я, наоборот, его подбадривал: «Давай-давай, все получится!». По итогу меня оставляют в команде, а того второго человека — нет».

Начало чёрной полосы

БК «Красный Октябрь» Фото: БК «Красный Октябрь»

В мае 2015 года, после завершения сезона, по решению суда был расторгнут договор аренды помещений Волгоградского дворца спорта с «Красным Октябрем». Клуб остался без домашней арены.

В том же месяце Герасименко был арестован по обвинению в мошенничестве. По данным газеты «Коммерсантъ», он подозревался в присвоении 280 млн рублей контрагентов Златоустского электрометаллургического завода, с которыми были заключены договоры о поставке и транспортировке природного газа для предприятия. Герасименко был освобождён из изолятора временного содержания в Челябинске под залог в 10 млн рублей.

После этого ситуация утихла, и новости криминального характера не поступали. Однако клубу нужно было решать вопрос с домашней площадкой.

В итоге клуб договорился с ареной «Альянс-Баскет», где начал проводить домашние матчи в рамках Единой лиги ВТБ. Однако на матчи Кубка Европы приходилось летать в Москву. При этом Герасименко отдельно занимался строительством новой арены.

Трансферная компания перед сезоном-2015/2016 для «Красного Октября» прошла привычно: были серьёзные рокировки в составе, в том числе и среди легионеров.

Осенью появились слухи, что Герасименко может взять на себя строительство новой арены итальянского «Канту», за молодежную команду которого играл его сын. Параллельно в матче Еврокубка с греческим АЕКом Герасименко вступил в перепалку с болельщиками на трибунах, а баскетболист «Красного Октября» Ди Джей Купер бросил в них некий предмет. На площадке началась потасовка, которая привела к тому, что игроки российской команды ушли с паркета за несколько минут до конца матча. После этого Герасименко извинился за своё поведение.

На этом беды клуба не закончились. Единая лига ВТБ запретила проводить клубу домашние матчи в Волгограде на арене «Альянс-Баскет» в связи с недостаточной вместимостью, а также невозможностью организации качественной телевизионной трансляции.

«Считаю, это нонсенс. Недоразумение. Не думаю, что наша арена сильно уступает другим по качеству и по атмосфере. Это единственный зал, который мы нашли в Волгограде. Пусть он вмещает только 1200 человек, но у нас полные трибуны, а на других матчах сидят по 300 человек родственников, студентов и уборщиц. Что нам остается? Только сняться с чемпионата. Сил и возможностей перевозить команду у нас нет, да и зачем это делать?» — говорил Герасименко.

После этого президент лиги Сергей Кущенко заявил, что не хотел бы, чтобы чемпионат потерял такую команду, как «Красный Октябрь».

Параллельно у Герасименко то отбирали разрешение на строительство новой арены, то снова возвращали. Из-за этого происходили задержки по сдаче объекта. В связи с этим защитник Тони Митчелл покинул «Красный Октябрь». По словам Герасименко, баскетболист устал от отсутствия у клуба собственной арены и от постоянных разъездов и перелётов.

На фоне всех этих неурядиц появилась информация, что Герасименко стал мажоритарным владельцем итальянского «Канту». Сам он это отрицал, но через несколько дней был замечен на игре команды. После этого он всё же подтвердил, что приобрел акции итальянского клуба, однако заверил, что это никак не скажется на финансировании «Красного Октября». Параллельно европейские СМИ стали публиковать новости, что некоторые легионеры «Октября» могут перейти в «Канту».

«Красный Октябрь» продолжит свое выступление в Единой лиге ВТБ и будет радовать волгоградских болельщиков. Как может повлиять «Канту» на взаимоотношения с «Красным Октябрем»? Никак. У «Канту» свои спонсоры. «Красному Октябрю» предстоит научиться тому, что происходит здесь, в Италии. Сегодня у «Канту» официально 154 спонсора. Бюджет «Канту», покрытый спонсорами, превышает все расходы «Красного Октября».

Поэтому ещё раз повторюсь, что эти проекты никак не связаны между собой. Проект «Канту» для меня как бизнесмена важен с точки зрения продвижения своей продукции. Я в этом крайне заинтересован, потому что это и вовремя выплаченные заработные платы персоналу, и большая социальная ответственность», — уверял Герасименко.

После этого прогнозы СМИ подтвердились, и Джахуан Джонсон перешёл из волгоградской команды в «Канту». Российский след в итальянском клубе становился всё более объёмным — клуб возглавил Сергей Базаревич, до этого работавший в «Красных Крыльях». Да-да, именно его Герасименко в свой первый сезон в Единой лиге ВТБ обвинял в подкупе арбитров.

Бывший президент БК «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко Фото: БК «Красный Октябрь»

В декабре 2015 года Герасименко смог выдохнуть. Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области прекратило уголовное дело в его отношении в связи с примирением сторон.

Через месяц он официально стал президентом «Канту», а его жена Ирина — советником президента. При этом Герасименко параллельно продолжал играть за «Красный Октябрь».

Несмотря на громкие фразы Герасименко о том, что проблем с финансированием волгоградской команды не будет, в СМИ появлялась ровно обратная информация. В апреле 2016 года стало известно, что управляющий состав клуба в лице генерального директора Екатерины Пушкарской, исполнительного директора Дианы Цхомелидзе и главного бухгалтера Натальи Тюменевой был задержан в рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении неустановленных лиц сторонней организации, совершивших растрату крупной суммы.

Из-за этого даже пришлось переносить матч с УНИКСом. Худо-бедно команда смогла завершить сезон. В рамках Лиги ВТБ волгоградцы заняли девятое место, а Еврокубке даже не смогли выйти из группы. В Лиге ВТБ всерьёз заговорили об исключении «Красного Октября» из состава участников.

Сергей Иванов почётный президент Единой лиги ВТБ «Красный Октябрь» вызывает вопросы, потому что его владелец, так скажем, «отъехал». Очевидно, что новая арена в Волгограде не будет построена. Нам такой клуб не нужен».

Находясь в Италии, Дмитрий Герасименко заявлял, что главная проблема «Красного Октября» — это город, что там нет развития спорта. Он указывал, что проблемы связаны с социумом, что общество в городе находится на таком этапе развития, что не воспринимает спорт.

Летом 2016 года Единая лига ВТБ официально исключила «Красный Октябрь» из состава участников. Осенью клуб потерял профессиональный статус и был расформирован.

Дмитрий Герасименко бывший президент БК «Красный Октябрь» «Клуб оказался не нужен ни городу, ни болельщикам. Руководители Единой лиги запрещали нам играть в Волгограде, разрешение на строительство новой современной арены постоянно отзывалось. Мы пытались создать частный клуб, который жил бы исключительно на свои заработки. В международных баскетбольных организациях видели нашу работу, дважды выдавая нам уайлд-кард для участия в Еврокубке. Видимо, пока такая команда не нужна российскому баскетболу».

«Причина исключения клуба из Единой лиги ВТБ в неприязни к моей персоне. Руководители лиги не хотели иметь со мной дел, и я пошел им навстречу. «Красный Октябрь» был переименован в «Волгоград», а я отошел от прямого управления командой. Но не устроило даже это — нам не разрешили играть в домашнем зале из-за его малой вместительности. Однако рижский ВЭФ и «Цмоки-Минск» в этом сезоне вообще играют в тренировочных залах. Получается, что к иностранным клубам одни требования, к российским — другие. Мне больно об этом говорить. В зале, где клуб должен был играть матчи Единой лиги, проводятся вещевые ярмарки, где продают нижнее белье и банные халаты», — заключил Герасименко.

Спустя несколько лет Герасименко заявлял, что готов возродить «Красный Октябрь» и спонсировать его, но этого так и не произошло. В 2019 году он продал «Канту» и стал совладельцем «Торино».

Артём Комиссаров Бывший игрок БК «Красный Октябрь» «Может над ним кто-то и смеялся, но ему было плевать, я его понимал. Он исполнил мечту. Пусть где-то недотягивал, но, может, он вообще делал такой пиар? Ему было всё равно, что о нём думают. Дмитрий Петрович очень многое для меня сделал. Он помог мне в трудную минуту, у него ко мне был большой кредит доверия, наверное, благодаря этому я почувствовал уверенность. Я же как раз после «Красного Октября» перешёл в «Зенит». Могу этому человеку сказать только огромное спасибо и передаю ему привет».

Что сейчас с Герасименко? Никто не знает.

Летом 2023 года его заочно осудили в Волгограде, признав виновным в хищении имущества завода на 8,5 млрд рублей. Однако Герасименко не смогли найти до сих пор, несмотря на то что он находится в международном розыске.