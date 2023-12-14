«Мы не думали о послужном списке Янниса». «Индиана» омрачила лучший матч Адетокунбо

Матч регулярного чемпионата НБА между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс» представлял собой битву двух лучших атакующих команд в лиге здесь и сейчас: «иноходцы» являются лучшими по рейтингу нападения в НБА, а клуб из Висконсина расположился следом. Именно россыпь ярких моментов и акцентированную на нападении игру и получили зрители в «Файсерв-форуме». «Олени» этим утром играли словно на лёгком уровне сложности в NBA 2K, обыграв соперника со счётом 140:126.

«Милуоки» после победы поднялся на второе место в Восточной конференции, догнав по победам «Бостон Селтикс» (17), но уступая по количеству проигранных матчей (пять против семи). В свою очередь, «Индиана» продолжает удерживать пятое место на Востоке. Ранее команда заняла второе место во внутрисезонном турнире НБА, уступив в финале «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:123).

Хозяева паркета не лучшим образом стартовали, уступая в определённый момент восемь очков. Это явно не понравилось одному из лидеров «Милуоки» Яннису Адетокунбо, который после данка Тайриза Халибёртона толкнул плечом соперника, после чего игрок «Пэйсерс» упал на паркет. Вероятно, данный эпизод раззадорил Грик Фрика, который после этого набрал 64 очка во встрече! К слову, обновив личный и клубный рекорды результативности. По итогам этого эпизода сразу семь игроков получили технические замечания, а Бобби Портис досматривал матч в раздевалке.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Если зашла речь о рекордах, то нельзя не отметить выступление разыгрывающего «Милуоки» Дэмьена Лилларда, который поднялся на пятое место в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков. Дэйм обошёл Кайла Корвера. Следующими целями Лилларда теперь являются Стефен Карри (3496), Рэй Аллен (2973), Джеймс Харден (2795) и Реджи Миллер (2560).

Несмотря на личный и клубный рекорды, Адетокунбо был разъярён после финальной сирены в матче. Почему? Всё предельно просто, как может показаться со стороны: игроки «Индианы» унесли с собой игровой мяч, которым греческий форвард набрал 64 очка. Такое вопиюще неуважительное отношение со стороны соперников вывело Грик Фрика из себя. Дело не только в мяче, но и в уважении от баскетболистов «Индианы». Адетокунбо после завершения матча кричал: «Отдайте мне мяч!» И даже убежал в подтрибунное помещение, чтобы разыскать заветный трофей.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Не обошлось и без комментария Лилларда касаемо выдающегося рекорда партнёра по команде. Яннис на пресс-конференции совершенно не собирался успокаиваться из-за того, что гости, вероятно, отдали ему не игровой мяч. «Это было особенное зрелище», — сказал сначала Лиллард на пресс-конференции.

«Мне в итоге достался мяч, но не знаю, игровой ли. На мой взгляд, этот не особо похож на игровой мяч. Такое ощущение, что это совершенно другой… Сегодня я провёл на паркете 35 минут. И знаю, каким был игровой мяч», — продолжил историю с мячом Адетокунбо.

«Произошло недоразумение с игровым мячом. Это было первое официальное очко Оскара Чьебва в НБА. Мы всегда получаем игровой мяч. Мы не думали о послужном списке Янниса в «Милуоки». Получилась неприятная ситуация», — подытожил ситуацию главный тренер «Индианы» Рик Карлайл.

Показатели Янниса Адетокунбо против «Индианы» в сезоне-2023/2024 Фото: «Чемпионат»

До сих пор остаются непонятными истинные намерения игроков «Индианы» в случае с украденным мячом. Ведь матч проходил на домашнем паркете «Милуоки», и они вряд ли могли упустить информацию о рекорде результативности Адетокунбо, о котором трубилось из всех щелей на арене. Яннис, конечно, набрал очень много очков в «мусорное» время, хотя мог давным-давно спокойно отдыхать на скамейке запасных, веселясь со своими партнёрами по команде.

Но нельзя не оставить без внимания тот факт, что эта игра всё равно получилась выдающейся, так как далеко не каждый раз тебе удаётся набрать 64 очка в матче НБА. В 2023 году только Дэмьен Лиллард (дважды) и Донован Митчелл набирали за встречу как минимум 60 очков. Лиллард и вовсе набрал 71 очко в февральском матче с «Хьюстоном».