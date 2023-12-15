Угадай игрока НБА по перечисленным наградам. 7 вопросов, которые заставят подумать
MVP регулярных чемпионатов, MVP финалов и другие индивидуальные достижения — вариантов достаточно!
Зачастую многие проверяют послужной список игрока и количество индивидуальных наград, чтобы оценить его вклад в историю баскетбола: MVP регулярных чемпионатов и финальных серий, лучший скорер, лучший игрок оборонительного план и так далее. «Чемпионат» приготовил семь вопросов, где вам предлагается угадать баскетболиста, исходя из перечисленных индивидуальных достижений.
В случае если у вас не отображается блок с вопросами, вы можете пройти тест, перейдя по ссылке.
Комментарии