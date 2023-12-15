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Угадай игрока НБА по количеству наград за карьеру: викторина с семью вопросами

Угадай игрока НБА по перечисленным наградам. 7 вопросов, которые заставят подумать
Артемий Берстенев
7 вопросов по наградам НБА
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MVP регулярных чемпионатов, MVP финалов и другие индивидуальные достижения — вариантов достаточно!

Зачастую многие проверяют послужной список игрока и количество индивидуальных наград, чтобы оценить его вклад в историю баскетбола: MVP регулярных чемпионатов и финальных серий, лучший скорер, лучший игрок оборонительного план и так далее. «Чемпионат» приготовил семь вопросов, где вам предлагается угадать баскетболиста, исходя из перечисленных индивидуальных достижений.

В случае если у вас не отображается блок с вопросами, вы можете пройти тест, перейдя по ссылке.

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