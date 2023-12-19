Триумфальный ЦСКА-2019 — где они сейчас?

Что стало с игроками и тренерами того армейского состава, который выиграл баскетбольную Евролигу.

Московский ЦСКА является грандом не только российского баскетбола, но и европейского. Армейцы восемь раз становились победителями главного международного европейского турнира. Последний раз красно-синие становились лучшей командой Евролиги в 2019 году. С тех пор много изменилось не только в мире, но и в жизни всех тех, кто был причастен к той победе.

Как это было

ПБК ЦСКА празднует победу в Евролиге Фото: РИА Новости

В сезоне-2018/2019 розыгрыш Евролиги стал 19-м под эгидой УЛЕБ и 62-м розыгрышем ведущего соревнования среди мужских европейских клубных баскетбольных команд, включая розыгрыши Кубка европейских чемпионов ФИБА.

В регулярном сезоне участвовали 16 команд, которые играли друг с другом по круговой системе. После 30 матчей регулярного сезона восемь лучших команд вошли в четвертьфинал, который проходил серией до трёх побед. Победители четвертьфинальных пар вышли в «Финал четырёх», который прошёл в испанском городе Витория-Гастейсе на арене «Фернандо Буэса».

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял второе место в общей турнирной таблице, одержав 24 победы в 30 встречах. На одну победу больше тогда одержал только «Фенербахче». В четвертьфинале армейцы в четырёх матчах прошли испанскую «Басконию», а в полуфинале был обыгран мадридский «Реал». В другом матче за право сыграть в решающем матче сезона «Эфес» оказался сильнее «Фенербахче» в турецком противостоянии.

В финале были самые настоящие качели, но ЦСКА был лучше и переиграл «Эфес».

Видео можно посмотреть на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Ventures SA.

Что стало с причастными к той победе?

#20 Андрей Воронцевич, 36 лет

Андрей Воронцевич Фото: «Чемпионат»/БК «Пари НН»

После того финала «Универсальный солдат» стал трёхкратным победителем Евролиги. Однако спустя год он покинет ставшую родной команду и присоединится к «Нижнему Новгороду». Затем будет командировка в УНИКС, после чего возвращение в «Нижний», где он сейчас и играет.

#7 Иван Ухов, 28 лет

Иван Ухов Фото: «Чемпионат»/ПБК ЦСКА

Тот сезон был первым для Ивана Ухова в составе ЦСКА. До этого он много лет выступал за пермскую «Парму». Сейчас он всё так же является игроком армейцев и уже неотъемлемой частью стартовой пятёрки московского клуба.

#3 Джоэл Боломбой, 29 лет

Джоэл Боломбой Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Русско-американский форвард играл в армейском клубе до февраля 2022 года. Тогда он покинул расположение команды и не вернулся, несмотря на действующий контракт. ЦСКА подал иск на игрока, но Баскетбольный арбитражный суд вынес решение в пользу Боломбоя. Суд установил, что Боломбой обоснованно покинул расположение команды, и обязал ЦСКА оплатить все судебные издержки.

Летом 2022 года Боломбой стал игроком греческого «Олимпиакоса», а через год перешёл в сербскую «Црвену Звезду», в которой до сих пор играет.

#41 Никита Курбанов, 37 лет

Никита Курбанов Фото: Александр Сафонов, Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ветеран и многолетний капитан ЦСКА оставался в составе армейцев вплоть до нынешнего сезона, в котором он даже отыграл несколько матчей. 27 октября стало известно, что Курбанов приостановил игровую карьеру по личным причинам. Клуб и баскетболист не стали давать дополнительных комментариев, в пресс-службе команды попросили с уважением отнестись к личной жизни баскетболиста. Новым капитаном стал Семён Антонов, вторым капитаном — Каспер Уэйр.

#5 Алек Питерс, 28 лет

Алек Питерс Фото: «Чемпионат»/БК «Олимпиакос»

После победы в Евролиге американец перешёл в тот самый «Эфес», который был обыгран в «Финале четырёх». Через год он оказался в испанской «Басконии», за которую выступал на протяжении двух лет. С 2022 года он является баскетболистом греческого «Олимпиакоса», с которым в минувшем сезоне выиграл чемпионат Греции, а также национальный Кубок.

#44 Отелло Хантер, 37 лет

#44 Отелло Хантер Фото: «Чемпионат»/fcbayern.com

После триумфа в Евролиге американский центровой перебрался в Израиль, где на протяжении двух лет выступал за «Маккаби» из Тель-Авива, с которым завоевал два чемпионских титула национального чемпионата. После этого он два года играл за немецкую «Баварию». В августе 2023 года Отелло Хантер официально объявил о решении завершить карьеру в возрасте 37 лет, хотя слухи об этом ходили на протяжении как минимум двух лет.

#13 Серхио Родригес, 37 лет

Серхио Родригес Фото: «Чемпионат»/realmadrid.com

После третьей для себя победы в Евролиге легендарный испанец поехал в итальянский «Милан» к другому знакомому армейцев — Эторе Мессине. Этой парочке дважды покорился Кубок Италии. В 2022 году Родригес вернулся на родину — в «Реал», в котором, скорее всего, и завершит карьеру.

#42 Кайл Хайнс, 37 лет

Кайл Хайнс Фото: «Чемпионат»/olimpiamilano.com

Хайнс выступал за ЦСКА до 2020 года, после чего воссоединился с Родригесом и Мессиной в «Милане». После ухода американец признавался, что Москва стала для него и его семьи вторым домом. В Италии Хайнс уже дважды выиграл внутренний чемпионат и Кубок страны. Один раз он стал обладателем Суперкубка Италии.

#23 Дэниэл Хэкетт, 35 лет

Дэниэл Хэкетт Фото: «Чемпионат»/virtus.it

Итало-американский баскетболист покинул ЦСКА в марте 2022 года, но, в отличие от Боломбоя, заплатил клубу за расторжение контракта. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признавался, что для команды это было самое тяжелое расставание, а сам Хэкетт в 2023 году записал видеообращение в честь 100-летия клуба.

Впоследствии Хэкетт стал игроком «Виртуса», за который выступает по сей день.

#22 Кори Хиггинс, 34 года

Кори Хиггинс Фото: «Чемпионат»/fcbarcelona.com

Американец ударно сыграл в том финале, чем привлёк внимание многих топ-клубов Евролиги. В итоге он оказался в «Барселоне», за которую выступал до конца минувшего сезона. В Испании он дважды выиграл внутренний чемпионат, и один раз — Кубок страны.

Сейчас 34-летний защитник находится в статусе свободного агента. Летом были слухи, что им интересуются «Монако» и «Црвена Звезда».

#21 Уилл Клайберн, 33 года

Уилл Клайберн Фото: «Чемпионат»/anadoluefessk.org

Форвард покинул ЦСКА в 2022 году, но, в отличие от некоторых партнёров, сделал это после окончания сезона, в котором ЦСКА сенсационно уступил в финале «Зениту». Президент армейцев Андрей Ватутин заявлял, что Клайберн мечтал завершить карьеру в России и увидеть свою майку под сводами арены. Летом того же года он стал игроком «Эфеса», который обыгрывал в финале Евролиги-2019. Американец до сих пор выступает за турецкую команду.

#1 Нандо Де Коло, 36 лет

Нандо Де Коло Фото: «Чемпионат»/ldlcasvel.com

Легендарный француз покинул ЦСКА после победы в Евролиге, после чего стал игроком «Фенербахче». В Турции он стал чемпионом страны, а также обладателем национального Кубка. В 2022 году Де Коло вернулся на родину — в АСВЕЛ, президентом которого является его бывший партнёр по «Сан-Антонио» — Тони Паркер.

Главный тренер — Димитрис Итудис, 53 года

Димитрис Итудис Фото: «Чемпионат»/fenerbahce.org

Греческий специалист продолжал работать в армейском клубе до 2022 года, после чего перешёл на аналогичную должность в турецкий «Фенербахче». Параллельно он готовил сборную Греции к чемпионату Европы, на котором она сыграла не очень удачно, заняв лишь пятое место. Через год он покинул свой пост в национальной команде, а спустя три месяца — и в «Фенербахче», с которым за полтора года ничего не выиграл.