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Викторина про баскетболистов в Единой лиге ВТБ: тест, семь вопросов

Насколько хорошо вы знаете игроков, выступающих в Единой лиге ВТБ? Тест
Александр Зотеев
Как хорошо вы знаете наших игроков в ЕЛ ВТБ. Тест
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Возможно, есть те, кто не пропустил ни одного матча!

Более 150 профессиональных баскетболистов выступает сейчас в главной лиги России. «Чемпионат» приготовил семь вопросов, и вы можете проверить, насколько хорошо знаете игроков, представляющих клубы Единой лиги ВТБ. Сколько правильных ответов у вас получилось?

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