Насколько хорошо вы знаете игроков, выступающих в Единой лиге ВТБ? Тест

Возможно, есть те, кто не пропустил ни одного матча!

Более 150 профессиональных баскетболистов выступает сейчас в главной лиги России. «Чемпионат» приготовил семь вопросов, и вы можете проверить, насколько хорошо знаете игроков, представляющих клубы Единой лиги ВТБ. Сколько правильных ответов у вас получилось?