Насколько хорошо вы знаете игроков, выступающих в Единой лиге ВТБ? Тест
Поделиться
Возможно, есть те, кто не пропустил ни одного матча!
Более 150 профессиональных баскетболистов выступает сейчас в главной лиги России. «Чемпионат» приготовил семь вопросов, и вы можете проверить, насколько хорошо знаете игроков, представляющих клубы Единой лиги ВТБ. Сколько правильных ответов у вас получилось?
Комментарии
- 18 декабря 2023
-
12:18
-
12:12
-
12:00
-
11:49
-
11:04
-
10:03
-
09:57
-
09:50
-
09:43
-
08:11
-
07:41
-
07:37
-
07:36
-
07:04
-
06:56
-
06:51
-
05:42
-
01:39
-
01:25
-
00:40
-
00:32
-
00:09
- 17 декабря 2023
-
23:29
-
22:46
-
21:58
-
21:37
-
20:44
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
17:41
-
17:02
Партнерский контент