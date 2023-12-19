Патриарх ушёл. Российский баскетбол прощается с Владимиром Родионовым

В понедельник стало известно о шокирующей новости: ушёл из жизни многолетний президент саратовского «Автодора» Владимир Естафьевич Родионов.

Это был человек с непростым характером, который любил баскетбол всем сердцем — сердцем, которое не выдержало операции. Многие его называли патриархом российского баскетбола. «Чемпионат» подготовил материал об одной из самых ярких персон, которую мы потеряли.

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Предисловие

Владимир Родионов Фото: Единая лига ВТБ

Владимир Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года. С его именем неразрывно связаны все победы, достижения и развитие саратовского клуба. Владимир Евстафьевич неизменно уделял особое внимание подготовке и развитию молодых игроков, внеся неоценимый вклад в развитие всего отечественного баскетбола.

Под руководством Родионова «Автодор» дважды выигрывал регулярный чемпионат Суперлиги, четыре раза становился серебряным призёром чемпионатов России и дважды – бронзовым, а также на протяжении 17 сезонов представлял страну в европейских клубных турнирах. В 2005 году в качестве генерального менеджера Владимир Родионов привёл «Динамо» из Санкт-Петербуга к победе в Кубке Вызова и бронзовым медалям чемпионата страны.

Две жизни одного человека

Владимир Родионов Фото: БК «Автодор»

Владимир Родионов родился в Казани 31 мая 1947 года, однако никогда не был связан с баскетболом в Татарстане. Он шутил: «Родился в Казани, бежал от татаро-монгольского ига в Саратов».

О нём не так много известно, даже нет страницы в «Википедии». В связи с этим приходится собирать информацию по крупицам из открытых источников.

До 1982 года Родионов выступал за саратовский «Спартак» в качестве игрока, а затем стал главным тренером и президентом клуба. Впоследствии команду переименуют в «Автомобилист», затем — в «Автодорожник», а в 1996 году — в «Автодор».

Параллельно Родионов был бизнесменом. Фактически его жизнь разделилась на две части: одна была на баскетбольном паркете, а другая — в предпринимательских делах.

За пределами площадки он занимался, в частности, нефтью, заводами, недвижимостью. Форму «Автодору» пошивали на фабрике, которая принадлежала Родионову. Там же было общежитие, куда свозили юных талантов, приглянувшихся тренеру. Успехи «Автодора» отмечались в ресторанах, которыми владел тренер и президент.

В 1996 году Родионов практически стал губернатором Саратовской области, но, согласно разным источникам, в последний момент «вмешались силы извне». Спустя три года он пытался попасть в Думу, но также безуспешно. Ведь параллельно со всеми этими делами нужно было уделять время и силы баскетболу.

Владимир Родионов президент БК «Автодор» «В 90-х развалилось финансирование, и я начал содержать команду за свой счёт. До того, как правительство стало давать мне денег, я столько своих угробил… Как всё успевал? Сейчас вспоминаю и не понимаю. Вставал в 6:00 утра, а мог вернуться домой и в 2:00. Тогда не знал, что такое усталость».

Родионов был основным человеком в сфере местного нефтяного бизнеса. Его масштабность помогла выиграть государственный тендер на разработку месторождений в Самарской области. Родионов обошёл самого Михаила Ходорковского* (* — физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента), который пытался судиться, оспаривая решение тендерной комиссии. Однако суд признал интересы Родионова законными.

«Хорошо, что я остался жив. В то время отстреливали нормально людей. Нефтяной бизнес — страшное дело», — рассказывал Родионов.

Владимир Естафьевич признавался, что спортивное прошлое помогало ему и в бизнесе: быстрое принятие решений, здоровье было подспорьем в больших застольях, во время которых решались ключевые вопросы.

Почти всё время, как минимум с середины 90-х, вокруг «Автодора» было больше новостей о нехватке бюджета, нежели о каких-то спортивных достижениях. СМИ и сам Владимир Родионов пугали болельщиков переездом команды в другой регион. В частности назывались Нижний Новгород, Москва, Самара, Подмосковье и Ростов.

В итоге Родионов в 2004 году перевёз основную команду, которая получила название «Динамо», в Санкт-Петербург. В клуб был приглашён Дэвид Блатт, а затем даже был выигран Кубок Вызова — третий по значимости европейский турнир под эгидой ФИБА. Однако команда просуществовала всего два года и была расформирована из-за нехватки бюджета.

Де-юре «Автодор» не прекращал своё существование. После переезда Родионова в Санкт-Петербург саратовский клуб добровольно понизился в Суперлигу «Б». Организация через тернии прошла испытания низшими лигами, в том числе с Родионовым, который вернулся в родной клуб, и 10 лет спустя вошла в состав участников Единой лиги ВТБ.

И всё же «Автодор» известен не только проблемами с бюджетом, но и тем, что у Родионова начинали свой профессиональный путь многие звёзды российского баскетбола. В частности Евгений и Захар Пашутины, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Владимир Веремеенко, Семён Антонов, Артём Клименко, Никита Михайловский и другие.

Родионов был особенным руководителем и человеком, об этом говорят все, кто с ним так или иначе взаимодействовал. Где-то он мог быть резок и жесток, но всё это было ради идеи, результата. Можно точно сказать, что он очень переживал о том, что так и не привёл «Автодор» к чемпионству, и ему было трудно смириться с тем, как команда изменилась в последние годы.

В какой-то степени он был последним из плеяды подобных руководителей, последним из могикан. Безусловно, с ним ушла эпоха, эпоха не только «Автодора», но и всего российского баскетбола.