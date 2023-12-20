Совершенству нет предела. «Парма» готова стать тёмной лошадкой в Единой лиге ВТБ

Нынешний сезон в Единой лиге ВТБ не похож на предыдущие. Чемпионат начинался без ярко выраженного лидера, а уже по ходу регулярки стало понятно, что практически каждая команда может выйти из противостояния победителем.

Это касается и «Пармы», которая уже второй сезон выступает под руководством Евгения Пашутина. На данный момент пермская команда уже выиграла столько же матчей, сколько за весь первый этап прошлого сезона.

«Чемпионат» подготовил материал о клубе из одного из самых баскетбольных городов России.

Немного истории

Архивное фото БК «Парма» Фото: БК «Парма»

В Перми очень любят баскетбол, и все об этом знают. В городе считают, что это один из самых старейших видов спорта в Прикамье. По данным из открытых источников, в Перми в баскетбол начали играть в 20-х годах XX века. Местные газеты писали, что весной 1923 года на открытии летнего спортивного сезона команда пермского яхт-клуба победила своих соперников из университета. В 1928 году в Перми состоялся первый международный матч, в котором баскетболисты сборной города выиграли у команды из Франции.

Конечно, больше всего воспоминаний о баскетболе в Перми связано с «Урал-Грейтом», который в 2001 и 2002 годах выигрывал чемпионат России у ЦСКА и УНИКСа соответственно. История этой команды, которая прекратила своё существование в 2009 году, точно достойна отдельного материала.

Действующая пермская команда была основана в 2012 году, и уже сейчас под её дирекцией существует молодёжная команда, участвующая в молодёжной Единой лиге ВТБ, а также представлены коллективы в юношеском чемпионате и в баскетболе 3х3.

За этот период «Парма» дважды выигрывала Кубок России, становилась бронзовым призёром Суперлиги, а также участвовала в еврокубках. В 2016 году команда пополнила состав участников Единой лиги ВТБ, а с 2021 года неизменно участвует в плей-офф турнира.

Какие перспективы сейчас?

Главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин Фото: БК «Парма»

Летом 2022 года руководство «Пармы» пригласило на пост главного тренера Евгения Пашутина, который имеет очень богатый опыт работы. По сути, он начал строить команду с нуля. В первый сезон не всё получалось, особенно в рамках первого этапа, но затем специалист исправил ситуацию и вывел коллектив в плей-офф.

Перед стартом нынешнего чемпионата команда прилично обновилась и, немаловажно, удачно нашла легионеров. Её состав пополнили Си Джей Брайс, Ричард Соломон, Би Джей Джонсон, которые очень хорошо влились в ростер. Помимо этого, были подписаны и российские баскетболисты: Станислав Ильницкий, Дмитрий Халтурин и Руслан Абдулбасиров. Также был продлён контракт с лидером прошлого сезона — Айзеей Ризом.

Чемпионат стартовал для подопечных Пашутина скомканно — семь поражений в 10 матчах. Однако уже с ноября команда из Перми одержала шесть побед подряд. Эта серия продлилась и после матча с ЦСКА, который прошёл в легендарном ДС «Молот» 20 декабря.

Пермяки сенсационно нанесли армейцам лишь второе поражение в сезоне, и самое главное, что результат отражает суть игры. «Парма» действительно была лучше московского коллектива, не боялась атаковать через серьёзную защиту и при этом ожесточённо отрабатывала на своей половине.

«Парма» готова, готова сделать шаг вперёд. В новой истории пермского баскетбола местной команде в рамках Единой лиги ВТБ ещё никогда не удавалось пройти первый раунд. Но уже в этом сезоне всё может измениться, особенно в таких равных условиях, в которых находятся клубы.

У коллектива Пашутина нет авторитетов, есть только спортивная наглость, уверенность в своих силах. Этого уже достаточно, чтобы на равных биться с фаворитами и даже преподнести им сюрприз.